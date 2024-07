Fans der TV-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel dürften spätestens am Montag (29.7.) vor dem Fernseher dahinschmelzen: Die beiden Auswanderer, die erst vor wenigen Monaten ihr Liebes-Comeback öffentlich gemacht hatten, wirken in der neuen Folge der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" wie neu verliebt. Was in der Folge, die schon jetzt auf RTL+ zu sehen ist, alles so passiert:

Gleich zu Beginn steht für den Hamburger Steff Jerkel ein Date mit seiner Peggy an. Doch in seinem Kleiderschrank sieht es mau aus: Er hat nichts Passendes zum Anziehen. Auch Peggy Jerofke ist aufgeregt und unsicher, ob ihr Outfit zu sexy ist. Andererseits will sie vor Jerkel auch eine gute Figur machen. Man sieht alte Szenen von dem Paar, das vor der Trennung über 24 Jahre zusammen war, etwa die Geburt von Tochter Josephine.

Auch Szenen aus der Kreuzfahrt-Doku von Vox, an der die Mallorca-Auswanderer teilgenommen haben, werden eingeblendet. Schließlich sollte der Urlaub auf dem Schiff darüber entscheiden, ob beide als Paar von Bord gehen oder es keine Chance mehr für sie gibt. “Das war traumhaft. Wir haben nicht einmal gestritten. Jeder Tag war einfach nur schön”, erinnert sich Jerkel.

Die Beziehungspause habe beiden gutgetan, findet auch Peggy Jerofke. Die Mutter einer Tochter sie “einfach nur happy”. Der gelernte Klempner erzählt, dass er über die vergangenen Jahre hinweg auch einen Hass auf das Lokal "Tiki Beach" entwickelt hatte. Damals führte das Paar das Restaurant noch gemeinsam. Durch beruflichen Stress und verschiedene Ansichten, was die Zukunft des Lokals betrifft, hätten sich Jerofke und Jerkel weiter entfernt. So habe das Lokal indirekt dafür gesorgt, dass die Beziehung in die Brüche ging.

Was wird aus Jerkels Mietshaus?

Mittlerweile wohnt die dreiköpfige Familie längst wieder gemeinsam unter einem Dach. Das Produktionsteam von Vox filmt Jerkel aber in dem Haus, das er neben Auswanderer-Kollege Micha Busse bezogen hatte. "Wir haben uns vorgenommen, es zu behalten", sagt Jerkel. So könne er, wenn er seinen Emotionen freien Lauf lassen will, dort Zeit verbringen und herunterkommen und müsste nicht Peggy Jerofke und Tochter Josephine damit belasten. So weit sein Vorsatz. Und dann ist da auch ein Wunsch, den Jerkel zuletzt schon mehrmals in den TV-Formaten geäußert hatte: Er wünscht sich, dass er mit seiner Peggy zumindest alle zwei Wochen einen Abend hat, an dem das Paar etwas Schönes unternimmt, Essen geht etc.

Auch Peggy Jerofke kommt dann zu Wort: “Wenn ich Steff sehe, habe ich richtig Schmetterlinge im Bauch. Es ist wie frisch verliebt sein”, strahlt sie in die Kamera, als sie ihren Partner zum Date trifft. Doch während des romantischen Essens kommt auf einmal die Arbeit als Gesprächsthema auf. Dabei wollten die Auswanderer doch genau das vermeiden. "Das muss ich lernen”, gibt Jerkel zu.

Ende mit einstiger Geschäftspartnerin

Im Anschluss sieht man Jerkel bei den Vorbereitungsarbeiten für die Eröffnung des Sharky’s. Dabei ist auch Thema, dass der Plan mit seiner "einstigen Geschäftspartnerin" (ihr Name wird nicht genannt) nicht aufging. Es habe sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es zwischen beiden nicht passt, kommentiert Jerkel nur. Beide hätten unterschiedliche Ansichten und ganz unterschiedliche Vorgehensweisen gehabt. Dann begehen Peggy Jerofke und Steff Jerkel gemeinsam die Baustelle im Sharky's. Viele Geräte sind nach Arbeiten an der Decke voller Staub und Dreck. “Ich könnte jetzt grade die Fritteuse nehmen und gegen die Wand klatschen”, flippt Jerkel beinahe aus.

Die Eltern der kleinen Tochter sind auf 180 und versuchen dennoch, das Geschäftliche nicht mit in ihre Beziehung zu nehmen. Steff Jerkel leidet wegen des ganzen Stresses wieder an Tinnitus, erzählt er. Das hatte er vor zehn Jahren schon einmal. Und natürlich macht sich auch seine Liebste nun Sorgen um ihn. Das Sharky's sei schließlich sein Herzensprojekt, jetzt allerdings eher ein Stressfaktor.

Saisonstart im Tiki Beach

Auch Peggy Jerofke startet mit ihrem Tiki Beach von Kameras begleitet in die neue Saison auf Mallorca. Jerkel hilft ihr, etwa mit den Sonnenschirmen und dem Gas. "Mischt er doch bei den Vorbereitungen mit?", fragt die Off-Stimme. Es falle ihm schwer, nicht in alte Muster zu verfallen, wird immer wieder deutlich.

Die Aufregung steigt

Auch Peggy Jerofke fasst sich an die eigene Nase und will nicht so reagieren wie sie es bisher getan hat, wenn ihr Partner seinen Emotionen mal wieder unkontrolliert freien Lauf lässt.

In der neuen Folge sieht man auch Jerkels Geschäftsführer. "Der geht genauso auf dem Zahnfleisch wie ich", so der Hamburger nur wenige Wochen vor der Eröffnung. Seine Aufregung steigt. Schließlich sei der langwierige Umbau des Lokals deutlich teurer gewesen als der des Tiki Beach. “Das kann echt böse in die Hose gehen, aber jetzt ist es zu spät", so Jerkel nur.

Bei der großen Eröffnungsfeier wirken Jerkel und Jerofke dann super verliebt. "Es ist ein wunderschönes Gefühl, zu wissen: Das ist der Mann – mit dem möchte ich mein Leben verbringen", schwärmt Jerofke. Und dann gibt es, was in der neuen Folge noch nicht zu sehen war, für die Lokalbetreiberin sogar noch einen Heiratsantrag an Jerkels großem Tag.

Doch an konkrete Pläne für die Hochzeitsfeier mit seiner Peggy sei aktuell nicht zu denken. "Wir haben noch nicht einmal über einen Termin gesprochen, wissen auch noch gar nicht, ob wir die Hochzeit vom Kamerateam begleiten lassen oder ganz privat heiraten", so Jerkel gegenüber der MZ.

Die ganze Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Kennengelernt hatten sich die beiden Auswanderer 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit im Nordosten der Insel insgesamt neun gastronomische Betriebe eröffnete, rentabel betrieb und später teils wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Seit der Trennung des Paares Ende 2022 kümmert sich Jerkel hauptsächlich um das "Sharky's" und Jerofke um das Lokal "Tiki Beach". Am 17. Mai eröffnete Jerkel das Sharky's leise. Nicht einmal einen Monat später fand am 10. Juni dann die große Sause zur offiziellen Eröffnung des Lokals statt, das Jerkel zuvor monatelang umgebaut hatte.

Seit dem 15. Juli ist das Lokal nun geschlossen. Mehr zu den Hintergründen und den Insolvenz-Gerüchten können Sie hier nachlesen: