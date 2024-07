Die erste Auswanderung lief nicht so glücklich, beim zweiten Mal soll es nun klappen mit dem Traum vom Leben auf der Insel: Die aus "Goodbye Deutschland" bekannte Familie Charmi hat ein Haus im Süden der Insel erworben und plant, mit den vier gemeinsamen Kindern nach zwei Jahren in Deutschland zurück nach Mallorca zu ziehen.

Rund ein Jahr hatte die aus Kiel stammende Familie ab 2021 auf der Insel verbracht. Vater Mani, der selbstständig für eine Marketing-Agentur arbeitet, versuchte sich unter dem Namen Nick Tschecker als Ballermann-Sänger. Mit durchfeierten Nächten, Alkohol und unzuverlässigem Verhalten gegenüber seiner Frau Fabienne und den Kindern setzte er aber kurzzeitig das Auswanderer-Glück seiner Familie aufs Spiel. Hinzu kam, dass die Familie in dem Haus, in dem sie lebte, immer wieder mit Schimmel zu kämpfen hatte, was die Freude am Inselleben deutlich dämpfte.

Spontan zugeschlagen

Nun aber soll alles anders werden. Die Musik-Karriere sei nicht ganz abgeschrieben, verrät Mani Charmi gegenüber der MZ. Aber sie stehe nicht im Vordergrund der Entscheidung, zurück auf die Insel zu kommen. Vielmehr sei es der gemeinsame Wunsch gewesen – auch der Kinder –, Mallorca noch eine Chance zu geben. Das neue Haus sei etwas kleiner, als das, was man beim ersten Aufenthalt gemietet habe, dafür sei es aber isoliert und verfüge über eine Heizung. Man habe im Mai relativ spontan zugeschlagen, als es auf den Markt kam. Das Ehepaar will auf der Insel ein gemeinsames Business starten. Was genau den beiden vorschwebt, wollte Charmi nicht verraten, er erklärte aber: "Es geht aufs Wasser."

Dass es der Familie ernst ist mit der Auswanderung, zeigt auch ein anderer Umstand: Wie Fabi Charmi auf Instagram verriet, werde man dieses Mal das Heim der Familie in Kiel nicht behalten. Sie sei gerade schwer damit beschäftigt, das Haus auszumisten, um den Umzug und den Verkauf möglich zu machen.

Die Kameras von "Goodbye Deutschland" werden die Familie diesmal nicht begleiten. /pss