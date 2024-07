Ein Großteil der aktuellen Mallorca-Folge vom Montag (29.7.) dreht sich um Cala Ratjada und die Auswanderer in dem bei Deutschen besonders beliebten Ort im Nordosten der Insel. Neben den schon seit vielen Jahren dort ansässigen bekannten Gastronomen Peggy Jerofke und Steff Jerkel ist erstmals die vierköpfige Familie Perkovic in der Folge zu sehen, die weiterhin in der kostenpflichtigen RTL+-App verfügbar ist. Die TV-Zuschauer bekommen auch Mitglieder aus der Facebook-Gruppe "Cala Ratjada Insider" zu sehen, insbesondere Gruppen-Administrator und -Moderator Jürgen Umland.

Wie bereits berichtet, betreiben Mirko und Katharina Perkovic das Restaurant Kamarillo in Artà. In der Folge sieht man, wie sich das Paar, das zwei kleine Kinder hat, auf die Eröffnung vorbereitet. Zuletzt verdienten sich die Eltern ihren Lebensunterhalt durch ihre Marketing- und Personalfirma. “Beide sind Wickel-Kinder”, sagt Katharina Perkovic in der Folge. Wie wuselig und chaotisch der Familienalltag der Auswanderer ist, sieht man an mehreren Stellen.

Mit der sich nähernden Eröffnungs des Lokals steigt die Anspannung

Als die Eröffnung des Kamarillo unmittelbar bevorsteht, ist die Stimmung zunehmend angespannt. Der Druck ist groß: Um das Restaurant betreiben zu können, hat das Paar nach der Auswanderung vor zwei Jahren sein Haus in Deutschland verkauft. Das Geld investierten sie ins Kamarillo. Erfahrung in der Gastronomie haben sie bisher keine. In Deutschland, erzählt die Off-Stimme in der Sendung, hatten sie auch schon eine Kampfkunstschule. Doch die habe die Corona-Pandemie nicht überlebt.

Vor allem Katharina Perkovic wollte eigentlich kein Restaurant führen. Doch als sie das erste Mal die Räume des Kamarillo betreten habe, habe sie es "sofort gefühlt", erzählt sie.

Kein Kontakt mehr zum Vater

Um die Familie zu unterstützten, ist ihre Mutter angereist. Doch zwei so kleine Kinder gleichzeitig zu bespaßen, sei ihr zu anstrengend. Katharinas Vater habe die vierköpfige junge Familie bei der Auswanderung nicht unterstützt, erzählt die Auswanderin unter Tränen. Beide hätten seit Monaten gar keinen Kontakt mehr. “Ich verstehe das nicht. Ich wäre doch so stolz, wäre das mein Kind", sagt sie. In Deutschland hätten sie, ihr Partner und ihre Eltern noch in einem Mehr-Generationen-Haus gewohnt. Doch nach der Auswanderung seiner Tochter fühlte sich der Vater der Auswanderin laut ihrer Aussage offenbar von ihr im Stich gelassen.

Der große Tag der Eröffnung

Kurz vor der Eröffnung wird es dann, wie bei "Goodbye Deutschland" gewohnt, noch spannend. Erst in letzter Minute etwa schafft es das Paar, die Speisekarte zu drucken. Was wären die beiden in all dem Chaos ohne die Unterstützung einer Freundin und ehemaligen Kundin aus Deutschland. Sie ist extra eingeflogen, um vor Ort mit anzupacken und übernimmt die Betreuung einer der beiden Töchter.

Dann der Eröffnungstag: Der kleine Ort Artà scheint wie leergefegt. Ob das was wird? Die Auswanderer wollten doch mindestens 1.000 Euro Umsatz an dem Abend einfahren. Sie setzen auf eine spanische Barchefin, die deutlich mehr Erfahrung in der Gastrobranche hat als die Deutschen. Dann zieht auch noch ein Sturm auf und weht beinahe die Laternen-Deko draußen um. Die Stimmung zwischen Katharina und Mirko kippt.

Cala Ratjada Insider prominent zu sehen

Wenig später: Es sind doch Gäste eingetrudelt. Darunter ist Jürgen Umland, der Moderator und Administrator der Facebook-Gruppe "Cala Ratjada Insider". "Ich wusste zwar, wann die Restauranteröffnung ist, aber nicht, dass Katharina und Mirko dann mit 'Goodbye Deutschland' am Drehen sind", versichert er der MZ. Seine Teilnahme in dem Format sei rein zufällig zustande gekommen. Zusammen mit Bekannten, Freunden und anderen Mitgliedern der Facebook-Gruppe sei Umland immer wieder auf der Suche nach guten neuen Restaurants und Lokalen. In diesem Fall habe der Koch, André, der in der Sendung zu sehen ist, Umland von dem neuen Lokal erzählt. Er selbst ist mittlerweile nicht mehr dort angestellt, wie Mirko Perkovic bestätigt.

"Das Drehteam hat uns dann gefragt, ob wir etwas zum Essen und Service sagen wollen. Es hat auch mit anderen Gästen gesprochen", sagt Umland. Anfangs verliert Umland vor der Kamera noch milde und positive Worte: "Service bis jetzt aufmerksam. Getränke zuerst, Karte hinterher. Der Ablauf von der Folge her ist eigentlich ideal." Bei neun Personen seien ein paar Minuten Zeitverschiebung okay, sagt er verständnisvoll. "Wenn der eine aber fertig ist und der andere sein Essen noch nicht bekommen hat, wäre das nicht so gut."

In der Folge bestellen er und die Gruppe dann unter anderem Aioli. Wenig später fällt in der Küche der Eimer Mayonnaise auf den Boden. Jetzt müssen die Gäste erst einmal warten. Ob sie stattdessen Ketchup anbieten kann?, fragt Katharina sich.

Als das Essen eine Stunde nach Umlands Bestellung noch nicht da ist, wird er ungeduldig. Eine halbe Stunde später bekommt auch er endlich sein Steak, von Koch André persönlich serviert. Der Koch wirkt gestresst, als er der Gruppe vorgestellt wird.

So fällt das Fazit von Jürgen Umland aus

"Alles, was an Essen draußen war, war lecker, das war stimmig", sagt Umland am Ende zu Restaurantbetreiberin Katharina. Die eineinhalb Stunden, die er auf sein Steak warten musste, seien aber zu viel Zeit. "Wenn du in der Küche merkst, sie schaffen es nicht so schnell, bereitest du irgendeine Kleinigkeit vor, und dann kommt noch mal der Gruß aus der Küche", gibt er ihr als Tipp.

Spoiler: Wie er der MZ erzählt hat, ist er seit der Eröffnung im Mai wiedergekommen. Zuletzt sei er am Montag (29.7.) in dem Lokal gewesen, um die Folge vor Ort anzuschauen und auch für Mittwochabend (31.7.) ist ein Besuch geplant. Der neue Koch habe dem Lokal noch zu "einem Sprung nach oben" verholfen. Luft nach oben gebe es aber weiterhin. "Wie überall", kommentiert der Auswanderer nur.

Schon seit Oktober 2022 in Cala Ratjada

Wie Mirko Perkovic der MZ kürzlich erzählte, lebt das Paar bereits seit Oktober 2022 in Cala Ratjada. "Damals noch nur mit Matyla (heute zwei Jahre alt). Eine Woche nach dem Einzug war Katharina schwanger — mit dem zweiten Töchterchen Edyta", so der Auswanderer. Der MZ haben sie erzählt, wie es gekommen ist, dass die beiden mittlerweile auf der Insel leben: Ihr erster gemeinsamer Urlaub ging nach Mallorca. Das war 2015, gleich einen Monat nach dem Kennenlernen. Seither seien beide verliebt in die Insel gewesen und hätten sie jedes Jahr bereist. 2022 erfolgte dann die Auswanderung, erst einmal auf Probe. Im Mai 2024 eröffneten sie in Artà das Kamarillo.

Als dritter im Bunde ist in der aktuellen Folge der Kanaren-Gastronom Fabio Klein zu sehen.