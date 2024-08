Nach der Folge mit Steff Jerkel, Peggy Jerofke und den Perkovics Ende Juli läuft am Montag (5.8., 20.15 Uhr) schon die nächste Insel-Folge des beliebten Auswandererformats. Die Episode ist derzeit schon in der RTL+-App zu sehen. Zuschauer dürfen sich dann auf ein Update aus dem Leben der bekannten Bodybuilder Andreas und Caro Robens und dem zuletzt mit gesundheitlichen Problemen kämpfenden Thommy Schmelz und seiner Frau Kathrin Mermi-Schmelz freuen. Auch Deniz Gülpen und Sascha Winkels, die noch nicht so lange bei dem Format dabei sind, hat das Kamerateam begleitet.

"Wenn das Business an der Liebe kratzt", beginnt die Programmbeschreibung über die beiden Auswanderer, die in Colónia de Sant Jordi leben. Im Auswanderer-Paradies herrsche Schatten. Nicht nur das Gulasch-Lokal "Up Up" an der Playa stehe kurz vor dem Aus, auch die Beziehung. "Nach zwei Jahren als Gastro-Duo scheint die Liebe bei Deniz Gülpen und Sascha Winkels auf der Strecke geblieben zu sein. Letzter Ausweg Paartherapie oder ist es schon zu spät?", liest man in der Ankündigung dort weiter.

Wer die Berichte in der MZ mitverfolgt, weiß, dass im einstigen "Up Up" mittlerweile das "Little Brunch" ansässig ist. Die ganze Geschichte lesen Sie hier:

Neues von den Bodybuildern

Die Bodybuilder Caro und Andreas gehen seit 14 Jahren auf der Insel zusammen durch dick und dünn, heißt es in der Ankündigung. Doch jetzt wird auch ihre Beziehung auf die Probe gestellt. "Caro hat einen Termin beim Autodoc gemacht. Ihr Flitzer soll kunterbunt werden. Andreas ist damit gar nicht einverstanden."

Erneut Krankenhausaufenthalt bei Thommy Schmelz

Bei einem anderen Auswanderer-Paar stand die Liebe hingegen nie infrage. "Doch seit Tagen ist Kathrin Mermi-Schmelz nur am Weinen", heißt es bei Vox. Der Grund: Ihr Thommy. Ihre große Liebe liegt auf der Intensivstation, allerdings nicht auf Mallorca, sondern auf Madeira. "Doch es eilt, denn die Ärzte raten, Thommy zu verlegen, solange er noch transportfähig ist. Gelingt ihr der Rücktransport und wie schlimm steht es um Thommys Gesundheit?"

"Thommy und ich wollten Urlaub machen und sind im Dezember 2023 nach Gran Canaria geflogen. Wir wollten dort auf die Aida und haben dort auch eingecheckt", erzählte Kathrin Mermi-Schmelz der MZ vor Kurzem. Doch schon am nächsten Morgen sei es Thommy Schmelz so schlecht gegangen, dass er sich ärztliche Hilfe gesucht habe. "Dort haben sie ihn gleich stationär aufgenommen und haben gesagt, wenn wir am kommenden Tag in Madeira anlegen, muss er dort sofort ins Krankenhaus", so die Auswanderin.

Das sei dann auch so passiert. Die Auswanderer seien dann zwei Tage in der Klinik in Madeira gewesen. "Dann war Thommy reise- und flugfähig und ich habe ihn wieder zurück nach Mallorca gebracht. Er ist dann vom Flughafen direkt ins Krankenhaus gekommen", so Mermi-Schmelz zur MZ.

Um 23.15 Uhr läuft am Montag (5.8.) eine Wiederholungs-Mallorca-Folge mit Jenny Elvers. Die Erstausstrahlung war im Januar 2023. Worum es in der Folge geht: