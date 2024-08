Bei einem Auswanderer-(Noch-)Paar läuft es in der aktuellen Mallorca-Folge, die Vox am Montag (5.8.) zeigt, die derzeit aber schon auf RTL+ verfügbar ist, alles andere als rund: nämlich bei Deniz Gülpen und Sascha Winkels. Ebenfalls in der aktuellen Folge zu sehen sind Kathrin Mermi Schmelz, Thommy Schmelz und die Robens.

Zu Beginn der Episode ist die Restaurant-Schließung Thema. Gülpen und Winkels haben die Lizenz für die Terrassenbewirtung in ihrem Lokal "Up Up" an der Playa de Palma nicht bekommen. Doch damit nicht genug: Auch ihre Beziehung steht auf der Kippe. Denn die bestehe gerade nur aus Arbeit, klagt Deniz Gülpen. „Auswandern nach Mallorca hat mit uns als Liebespaar viel angestellt, besonders, dass man auf einer Insel ist und keiner flüchten kann“, sagt Sascha Winkels über die Krise. „Noch enger zusammen geht gar nicht“, findet er.

Kein Freiraum, Stimmung am Tiefpunkt

„Wir sind 24 Stunden zusammen. Es gibt nichts ohne Sascha. Man braucht ja auch mal ein bisschen Freiraum. Das kennt er gar nicht“, so auch Deniz Gülpen, die sich von ihrem Partner erdrückt fühlt. Zwar wohne und arbeite man zusammen, ihr fehlten aber Gespräche über die Beziehung und private Aktivitäten. Die Stimmung sei am Tiefpunkt. Doch die beiden müssen sich zusammenreißen, da der letzte Tag im Restaurant ansteht - was sie den Gästen noch beibringen müssen.

Die Zuschauer bekommen eine Zusammenfasstung der Auswanderergeschichte der dreiköpfigen Familie zu sehen, und wie sie das "Up Up eröffnet" haben. Nur eineinhalb Jahre später schließt das Lokal schon wieder.

Die große Aussprache mit Tochter Kiana

Deniz Gülpen hat Sascha Winkels um ein Gespräch gebeten. Sie habe schon über Trennung nachgedacht, offenbart sie den Zuschauern. Doch Winkels weiß noch nichts davon und denkt, das Gespräch könne nur Besseres mit sich bringen. Auch Deniz' Tochter Kiana sitzt bei der Aussprache mit dabei.

An ihr geht die Krise ebenfalls nicht spurlos vorbei: Es sei sehr schwer für sie, die ständigen Streitereien und Unstimmigkeiten mitzubekommen. Sie findet, dass Winkels und Gülpens Persönlichkeiten nicht zueinanderpassen. Das Problem ist laut Gülpen, dass Winkels nicht über Gefühle sprechen möchte. „Er kann ja reden, aber alles, was Liebe oder Beziehung betrifft, da blockiert er total", sagt sie.

Die beiden drehen sich im Kreis. Eine Redakteurin von "Goodbye Deutschland" hat recherchiert und eine Paartherapeutin aufgetan. Deniz Gülpen hält das für eine sehr gute Idee und Sascha Winkels ist auch dabei. Über eine Trennung möchte er allerdings nicht reden.

Kann eine Paartherapie helfen?

Die Zuschauer sehen nun alte Szenen von Deniz’ einstigem Partner, dem Vater von Kiana, der an Krebs verstorben ist. Als Deniz Sascha kennenlernt, steckt sie noch in einer tiefen Trauerphase. "Er hat mich auf jeden Fall da rausgeholt”, sagt die Mutter einer Tochter. Als Winkels und Gülpen ein Jahr zusammen sind, wandern sie nach Mallorca aus. Es sei vor allem sie gewesen, die auswandern wollte. Doch Winkels war sofort dabei. “Er hat nicht einmal gefragt, wohin…”, sagt Gülpen. Trotz allem ist ihr Ex-Partner auch in ihrer aktuellen Beziehung durch Fotos und die Erinnerungen noch sehr präsent.

Am nächsten Tag geht es nach Palma zur Paartherapie. Schon im Auto dorthin ist die Stimmung angespannt. Die Auswanderer betreten die Praxis, wo auch der Tod von Gülpens Ex-Mann indirekt Thema ist. Denn mit ihm hatte sie ihren Freiraum und auch Unterstützung. Natürlich habe sie auch Sascha Winkels viel zu verdanken, betont sie in der Sitzung. "Ich möchte, dass wir in den schlimmsten Momenten zusammenstehen und lachen”, fordert Gülpen. Und Winkels zeigt sich dazu bereit, an der Beziehung zu arbeiten: “Natürlich müssen wir was tun. Wir müssen wieder zueinander finden."

Der Jakobsweg als Chance für die Beziehung

Tags darauf räumen die Auswanderer zu dritt das "Up Up" aus. “Das ist nicht einfach heute”, sagt Gülpen. Und hat eine Idee, wie die drei aus ihrem Tief herausfinden könnten: Sie schlägt Kiana und Sascha vor, gemeinsam den Jakobsweg zu gehen, weil sie glaubt, dies würde allen dreien und auch der Konstellation als Familie gut tun. Kianas Begeisterung hält sich in Grenzen.

Im Februar 2024 geht die große Pilgerreise los. “Ich hoffe, dass mich Sascha überrascht, habe aber auch ein bisschen Angst davor, ob ich das alles noch will”, so Deniz Gülpen. Auch ein Bild von ihrem Ex-Mann ist mit dabei. "Für mich ist das Allerwichtigste, dass Deniz und ich uns wiederfinden”, sagt Sascha in der Sendung. Kiana indes hat Angst vor Streitsituationen.

Über 100 Kilometer liegen in den nächsten Tagen vor der dreiköpfigen Familie. Dafür trainiert haben sie nicht, und am ersten Tag geht es direkt mit 28 Kilometern los. “Die Probleme lösen sich natürlich nicht durch eine kleine Wanderung, aber den Jakobsweg zu gehen, ist etwas anderes”, findet Deniz Gülpen. Dafür, dass Kiana eigentlich nicht mit wollte, gefällt es ihr dann richtig gut. Den Anfang laufen sie zusammen, dann geht jeder auch ein Stück alleine - so soll das Paar zum Nachdenken kommen.

"Alles soll wieder gut werden"

Nach acht Stunden ziehen sie bereits ein erstes Fazit. “Man nimmt viel mehr wahr”, sagt Deniz Gülpen. Sascha Winkels kann sich plötzlich vorstellen, auch mal alleine arbeiten zu gehen und nicht 24/7 zusammen zu hängen. Alle schreiben Wünsche für sich auf Zettel, die sie sich auf Mallorca vorlesen wollen. Nach mehreren Wochen erreichen sie ihr Ziel, die Kathedrale in Santiago de Compostela. Zurück auf Mallorca entfalten sie die Zettel. Kiana etwa wünscht sich mehr Zeit mit ihrer Mama. Deniz Gülpen will “auch mal an sich denken”. Nur so könne sie auch eine gute Partnerin sein. Und Sascha? Der hatte notiert: “Alles soll wieder gut werden.”

Ein schöner Wunsch, aber der sei für Deniz Gülpen derzeit undenkbar, denn erst einmal müsse "alles aufgearbeitet werden." Nach fünf Jahren zieht sie am Ende den Schlussstrich mit Winkels. “Wir sind so unterschiedlich, dass mir das nicht gut tut. Wir passen nicht zusammen.” Sascha Winkels trifft das Liebesaus eher überraschend. “Es ist ein schlimmes Gefühl, so weggedrückt zu werden”, sagt er. Deniz begibt sich nun auf Wohnungssuche, denn sie wird mit Kiana ausziehen. Alle drei wollen auf Mallorca bleiben, die gemeinsame Videofirma wird Winkels alleine weiter betreiben. “So hat man sich eine Auswanderung nicht vorgestellt”, resümiert er. Gemeinsam auszuwandern, sei eine Bestandsprobe, findet Deniz Gülpen und gibt den Zuschauern mit auf den Weg: “Macht euch auf etwas gefasst. Und vergesst niemals das Private!”

Rückblick auf die Geschehnisse in der Sendung

Auf Nachfrage der MZ blickt Deniz Gülpen nun mit einigen Monaten Abstand auf die Geschehnisse zurück, die in der Sendung gezeigt werden. Für Kiana und sie soll es nicht die letzte Pilgerreise gewesen sein. "Die Bilder von unserem Pilgerweg bei "Goodbye Deutschland" zu sehen, ist einfach wunderbar. Auch wenn es die Beziehung nicht gerettet hat, haben wir viel gewonnen auf dem Jakobsweg", schreibt sie.

Sascha Winkels und sie würden nun doch wieder zusammen arbeiten und hätten auch zahlreiche Dreharbeiten. Für die Zukunft habe Gülpen wieder den Wunsch nach einem eigenen Geschäft. "Eine Wohnung für Kiana, mich und unseren kleinen Hund habe ich leider noch nicht gefunden", erklärt sie. Ein Liebes-Revivel sei leider nicht in Sicht, allerdings auch kein Drama: "Wir arbeiten noch sehr gerne und recht gut zusammen. Einen Rosenkrieg gibt es bisher nicht."

Deniz Gülpen war mitsamt Tochter Kiana und Sascha Winkels im Herbst 2020 nach Mallorca ausgewandert. Im April 2022 eröffnete das Paar an der Playa das Restaurant "Up Up". Im Sommer 2022 schwor der Auswanderer seiner Deniz dann vor malerischer Kulisse die ewige Liebe.