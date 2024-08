Die Bodybuilder Caro und Andreas Robens auf Mallorca erwartet in der neuen Episode von "Goodbye Deutschland", die am Montag (5.8.) auf Vox läuft und vorab schon auf RTL+ verfügbar ist, eine Neuerung. Ebenfalls in der aktuellen Folge zu sehen sind Kathrin Mermi-Schmelz, Thommy Schmelz sowie Deniz Gülpen und Sascha Winkels.

Das Kamerateam hat die Robens diesmal nach Capdepera begleitet. Caro hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie ihren Wagen folieren lassen möchte. Einst hätten diesen Aufkleber des Iron Gym oder Diner geziert, doch Andreas habe ihr Auto neu lackieren lassen: "Die Aufkleber waren hässlich. Da hat die Telefonnummer schon gar nicht mehr gestimmt." Der zwölf Jahre alte Flitzer der Auswanderin soll nun wieder kunterbunt werden. Andreas Robens findet die Idee jedoch gar nicht gut. Auch er fahre schließlich öfters mit dem Auto. Er wolle sich dann künftig eine Tüte über den Kopf setzen, bevor er einsteigt, weil es ihm so peinlich ist. "Klein und dezent" passt nicht zu Caro Robens Caro Robens findet das Blau zwar schön, aber todlangweilig. Sie wolle nichts Kleines und Dezentes, das entspreche nicht ihrem Wesen. Als sie in dem Geschäft ankommen, in dem das Auto foliert werden soll, und die Empfangsdame ihnen etwas zu trinken anbietet, bestellt Andreas beinahe spaßeshalber einen Schnaps. Als die Robens mit einem Mitarbeiter den Katalog mit Möglichkeiten durchgehen, bekommt Andreas große Augen. "Ich habe ihn selten so sprachlos gesehen", scherzt Caro Robens. Verrückte Tattoos und bunte Kleidung gehören zu Caros Markenzeichen, und auch bei ihrem Wagen setzt sie auf Individualität und ihren eigenen Geschmack. "Wenn es um mein Auto geht, lege ich gar keinen Wert auf Andreas’ Meinung", sagt Caro Robens provokant vor der Kamera und stichelt damit gegen ihren Mann. Was den Stil betrifft, sind die beiden ganz grundsätzlich nicht immer auf einer Wellenlänge: Andreas mag keine Anzüge, allenfalls auf seiner Hochzeit. Er ist eher sportlich unterwegs. "Ich kann ja nicht mit einem Anzug ins Studio gehen”, meint er. Caro indes findet seinen Stil "sehr salopp, um es mal so zu sagen”. Wenn die beiden essen gehen, könnte er sich ruhig mal eine Jeans anziehen, wenn es nach ihr ginge. Der große Tag der Abholung: "Ist das geil!" Caro Robens ist aufgeregt: Endlich darf sie ihr Auto abholen. “Ich habe noch kein Foto geschickt bekommen, wie es aussieht”, sagt sie, und ist sich sicher: “Auch wenn Andreas es niemals zugeben würde, er wird es genauso geil finden wie ich." Am großen Tag bekommen sie eine Augenbinde umgelegt. Und dann ist die Freude über das fertige Auto riesig: “Ist das geil. Das sieht so klasse aus!”, sagt Caro. “Das ist natürlich sauber gearbeitet”, bemerkt Andreas Robens und zeigt sich positiv überrascht über die vielen Details. 4.000 Euro hat der Spaß gekostet. Stolz steigt er ein und fährt mit dem "neuen" Auto los. Zum Schluss stellt das Kamerateam den Robens noch eine ganz große Frage: Was das Geheimnis ihrer Ehe sei. “Ich mache alles, was Caro sagt”, lacht Andreas. Und Caro antwortet: “Ich glaube, unser Erfolgsrezept ist, dass wir über alles miteinander sprechen und auch mal ein böses Wort verlieren können, ohne dass man gleich die Scheidung einreicht." Hintergrundfakten über die Robens Caro Robens lebt seit März 2003 auf Mallorca, Andreas Robens seit März 2010. 2010 lernten sich beide kennen. Das Kamerateam von Vox begleitet die Robens bereits seit 2015. In Arenal eröffnete das Paar 2011 mit dem „Iron Gym" sein erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Ihr Iron Diner in Arenal, das zuletzt Franchisenehmer der Robens betrieben hatten, hat inzwischen einen neuen Pächter. Vor wenigen Monaten kauften sich beide in der Gemeinde Llucmajor ein Eigenheim.