Deutsche Rentnerinnen wandern nach Mallorca aus: Das WG-Leben der "Schwipp-Schwiegermütter" aus Cala Ratjada

„Tutuuut!“ Der Fahrer des kleinen Touristenzugs drückt noch einmal auf die Hupe und winkt, bevor er weiterfährt. Strahlend winken Heidi Lindner und Rosi Grieser zurück. „Ach, so ein netter Mann, das macht er immer, wenn er uns sieht“, sagt Lindner, und Grieser nickt zufrieden. Die zwei älteren Damen leben erst seit anderthalb Jahren in Cala Ratjada. Aber in einigen Kreisen im Dorf ist das Seniorinnen-Duo bereits wohlbekannt. Bekannter sogar als ihre Kinder – und das, obwohl die zu den „Goodbye Deutschland“-Auswanderern gehören und erst vor Kurzem vor Millionen deutscher Fernsehzuschauer mit ihrem Laden „Tex on the Beach“ im TV zu sehen waren.

Es war im Januar 2023 als das kinderlose Ehepaar Martin und Anke Grieser die Auswanderung nach Mallorca wagte. Viele Möbel konnten die Berliner mittleren Alters nicht mitnehmen – dafür hatten beide ihre Mütter im Schlepptau. Auswanderung im Viererpack quasi. Seitdem sitzen Heidi Lindner und Rosi Grieser oft direkt gegenüber dem kleinen Ladenlokal in einem Hotelcafé, trinken Kaffee – oder auch mal ein Bierchen – und beobachten „die Kinder“, wie sie den Laden mit der Totenkopf-Mode schmeißen, für den sie ihr Leben in Deutschland aufgaben. „Sie haben es nicht so gerne, wenn wir ständig im Laden sind. Und wir wollen ja nicht stören“, erklärt Heidi Lindner. Rosi Grieser nickt wissend. „Wir haben aber von hier aus alles im Blick“, ergänzt sie. „Wir haben sogar schon Taschendiebe beobachtet, wie sie Ware mitgehen lassen wollten. Da sind wir sofort aufgestanden und rübergelaufen. Uns entgeht keiner.“

Die beiden Damen gibt es fast nur im Doppelpack

Auf den ersten Blick sind die heiteren Seniorinnen, die man als Schwipp-Schwiegermütter bezeichnen kann, einander sehr ähnlich. Sie sind agil, lachen gern, plaudern viel. „Manchmal sind sie echt anstrengend“, kommentiert Tochter und Schwiegertochter Anke Grieser, die kurz zur Begrüßung herüberkommt, sich dann aber wieder dem Geschäft widmet. „Oft werden wir für Schwestern gehalten“, verrät Heidi Lindner und grinst schelmisch. Nicht zuletzt, weil sie gerne im Partnerlook unterwegs sind. Überhaupt gibt es die Damen seit ihrer Auswanderung fast nur im Doppelpack. Während ihre Kinder ein Häuschen in Capdepera gemietet haben, leisten sich die beiden Witwen in einer WG in Cala Ratjada Gesellschaft. Lindner: „Jede hat ihr eigenes Bad. Ein bisschen Abstand muss sein.“

Aber nur ein kleines bisschen. Wenn die Rentnerinnen nicht gerade zusammen kochen, backen oder auf ihrer schönen Terrasse sitzen („am liebsten abends, mit einer leckeren Sangria“), dann sind sie im Dorf unterwegs. Hier ein Käffchen, dort ein Törtchen, und gerne auch etwas mehr Pep, wie im Biergarten „König Garten“ nahe der Cala Agulla. „Da gibt es Erdbeerkuchen, der ist ein Traum“, schwärmt Grieser. „Mit ganzen Erdbeeren drauf, nicht mit halben“, ergänzt Heidi Lindner. Manchmal klingen sie bereits wie ein altes Ehepaar, das gegenseitig die Sätze des anderen beendet. „Meist stehen wir im König Garten als Erste auf der Tanzfläche. Wir bringen die Leute da in Schwung“, sagt Grieser.

"Komisch, sich selbst und die Kinder im Fernsehen zu sehen"

Jeden Tag haben die beiden ein Ziel. Dank ihrer TIB-Busfahrkarte auch gerne mal über die Ortsgrenzen hinaus. Mit Händen, Füßen und Handyübersetzer kommen sie auch immer wieder mit Einheimischen ins Gespräch. „Die Leute sind hier so nett und freundlich. Ab September machen wir einen Sprachkurs vom Rathaus. Die Menschen freuen sich immer so, wenn wir ein spanisches Wort sagen“, sagt Rosi Grieser. Und natürlich bekommt jeder, mit dem sie ins Plaudern geraten, ein Kärtchen vom Laden ihrer Kinder in die Hand gedrückt. Ein bisschen Werbung muss sein.

„Die Leute, die zu uns kommen, sagen oft: ‚Ihr seid doch die Kinder von den zwei Müttern‘“, meint Anke Grieser und lacht. Seit sie und ihr Mann am 22. Juli erstmals im TV zu sehen waren, nehme aber auch die Zahl der Kunden zu, die durch das Vox-Format auf das „Tex on the Beach“ aufmerksam wurden. „Es war schon komisch, sich selbst und die Kinder im Fernsehen zu sehen, wir haben auch ein paar Tränchen verdrückt“, verrät Heidi Lindner, und Rosi Grieser nickt. Die beiden schauten die erste Ausstrahlung zu zweit alleine an. „Die Kinder wollten uns nicht dabeihaben.“

Hadern mit der Auswanderung

Doch allzu viel Abstand mögen auch die jungen Griesers nicht, wie Rosi Grieser gutmütig meint. „Wenn sie mal zwei Tage nichts von uns hören, trudeln direkt Handynachrichten ein. Sie wollen schon immer wissen, ob es uns gut geht.“ Auch Großeinkäufe erledige das Paar oft für die beiden Mütter. „Dafür putzen wir mal ihre Fenster oder zupfen ihnen Unkraut, sie haben ja so wenig Zeit – wenn sie uns denn lassen.“

So heiter sich die zwei geben: Es war vor allem die Angst vor Einsamkeit, die die Frauen dazu bewegte, mit ihren Kindern auszuwandern. Griesers Mann starb erst vor drei Jahren. Die 73-Jährige war sofort offen für den Neuanfang. „Ich blühe hier richtig auf“, sagt sie. Die 81-jährige Lindner dagegen ist bereits seit sieben Jahren Witwe. Sie hadert noch immer mit der Auswanderung. „Ich lasse es mir nicht so anmerken. Aber ich vermisse mein Leben in Berlin-Spandau schon sehr.“ Immer wieder klingt das im Gespräch durch. Ob Kegelbahnen oder ärztliche Versorgung – Deutschland habe eben auch seine Vorteile. „Ich bin noch nicht ganz angekommen. Vielleicht klappt es irgendwann.“ Bis dahin ist sie zumindest in bester Gesellschaft.