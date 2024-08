Nur knapp zwei Monate war das neue Lokal "Sharky's"von Steff Jerkel geöffnet. Mitte Juli machte der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer die Sportsbar in Cala Ratjada wieder zu, "Wegen Reichtum geschlossen", schrieb er ironisch an eine Tafel. Ende Juli sollte das Lokal eigentlich wieder eröffnen. Doch Pustekuchen. Die Schotten vom "Sharky's" sind weiterhin dicht. Und sollen es wohl noch eine Weile bleiben. "Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir wieder aufmachen", erklärt Jerkel gegenüber der MZ. Allerdings habe man ein paar Optionen, "die wir durchsprechen müssen".

"Wenn ein Konzept nicht gut funktioniert, sollte man die Reißleine ziehen, Luft holen, sich Gedanken machen, warum es so war, und neu angreifen und es besser machen", hatte der Gastronom nach dem Aus des Lokals erklärt. "Denn Gesundheit und Zeit im Leben ist das Wichtigste. Die gibt einem niemand zurück." Im Moment freue er sich, Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. "Wir genießen das, was wir haben", so seine Worte.

Das sagt Peggy Jerofke

Die Familie hat offenbar keine Einwände: "Es war die richtige Entscheidung", kommentiert Jerkels Verlobte Peggy Jerofke das vorläufige Aus der Bar. "Nicht nur Steff, wir alle sind runtergekommen." Das Konzept der Bar sei nicht aufgegangen. Und laut Jerofke mache es nun auch keinen Sinn, eine Hauruckaktion zu starten. "Man muss das in Ruhe überarbeiten", findet sie.

Jerofke, die selbst das Lokal "Tiki Beach" in Cala Ratjada betreibt, erklärt, sie versuche so viel Zeit wie möglich mit der Familie zu verbringen. Vor allem die Sonntage seien heilig. Häufig fahre man dann mit der gemeinsamen Tochter mit dem Boot aufs Meer hinaus. Positiv auch: Man habe einigen Mitarbeitern vom "Sharky's" eine Stelle im "Tiki Beach" geben können, so Jerkel.

Das "Sharky's" hatte Mitte Mai sein offizielles Opening gefeiert. Bei der Veranstaltung hatte der Gastronom seiner langjährigen Partnerin Peggy Jerofke, von der er zwischenzeitlich getrennt war, einen Heiratsantrag gemacht.

Das sind Steff Jerkel und Peggy Jerofke

Kennengelernt hatten sich die beiden Auswanderer 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit im Nordosten der Insel insgesamt neun gastronomische Betriebe eröffnete, rentabel betrieb und später teils wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Das zwischenzeitlich getrennte Paar ist nun wieder zusammen. Dennoch kümmert sich Jerkel seit der Trennung Ende 2022 hauptsächlich um das "Sharky's" und Jerofke um das Lokal "Tiki Beach". /pss, sw