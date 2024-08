Kultblondine Daniela Katzenberger ist bald zurück auf den Fernsehbildschirmen. Wie bereits angekündigt, müssen Zuschauer, um die "Katze" zu sehen, künftig nicht mehr RTLzwei, sondern wieder Vox einschalten. Los geht's am Freitag (6.9.)um 20.15 Uhr. Zum Auftakt der neuen Staffel gibt es gleich zwei Folgen mit der Kult-Auswanderin. Im Anschluss an die Doku-Soap zeigt der Sender an dem Tag um 22.20 Uhr außerdem die Doku "Daniela Katzenberger – Die Story". Darin blickt Katzenberger auf ihre Karriere zurück, mit einem "Best of Katze ever".

In der Doku-Soap namens "Daniela Katzenberger" mit insgesamt acht Folgen zeigt die Auswanderin, was in ihrem Leben in den vergangenen Monaten so passiert ist. Alle Folgen sind jeweils sieben Tage vor der Ausstrahlung schon in der kostenpflichtigen App RTL+ abrufbar.

In der Programmbeschreibung von Vox zur Ankündigung des Formats heißt es: "Ganz unbemerkt von der Öffentlichkeit ist die Katze Oma geworden ('Meine Tochter Sophia wird Hunde-Mama, ich werde Oma!')", heißt es zum einen.

Zum anderen habe sich Katzenberger ein knallhartes Fitnessprogramm verordnet und für die Teilnahme an den "German Open" der World Fitness Federation angemeldet – in der Kategorie "Glamour Model". Und dann ist da noch Tochter Sophia, die sich so langsam abnabelt und die Farbe Rosa aus ihrem Leben verbannt. "Früher hatte ich eine Prinzessin Lillifee. Jetzt ist sie Eminem. Sie bricht mir mein rosa Herz!", wird Katzenberger in der Ankündigung zitiert.

Details aus dem Familien- und Privatleben

Ihr Ehemann Lucas Cordalis gibt einen Einblick in das Geheimnis seiner langen Beziehung mit der Kultblondine. "Das Gute ist, dass ich sehr leidensfähig bin und Dani viel Humor hat", erklärt der Sohn von Sänger Costa Cordalis.

Auch Mama Iris Klein kommt in den neuen Folgen vor. Sie stellt auf ihrer Geburtstagsfeier ihren Verlobten Stefan vor. Auch für Tochter Daniela ist es das erste Kennenlernen. "Bei uns ist es nicht so leicht. Du heiratest ja die ganze Familie mit, samt der Öffentlichkeit, samt Paparazzi und Kamerateam", sagt sie nur.

Zudem hat das Kamerateam die Familie Katzenberger während des Urlaubs in Los Angeles begleitet. Für die Katze sei es eine Reise in die Vergangenheit: "15 Jahre nach ihrer ersten Reise nach L.A. für die VOX-Sendung 'Auf und davon' steht sie wieder vor der Playboy Mansion", heißt es in der Ankündigung. "Was wäre wohl aus mir geworden? Ich wäre jetzt vielleicht ein arbeitsloses Bunny ohne Mann und ohne Kind?", fragt sie sich in einer der Folgen. Bei einer professionellen Familienaufstellung eines Coaches lässt die TV-Auswanderin die Zuschauer dann noch tief in ihre Seele blicken.

Zurück zu den Ursprüngen

Im Sommer 2023 war bekannt geworden, dass die Kultblondine nach der siebten Staffel der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", die zuletzt auf RTLzwei gelaufen war, zurück zu Vox wechselt. Mit zu dieser Entscheidung beigetragen haben dürfte wohl auch die Tatsache, dass Vox der Sender war, der die Auswanderin 2009 bekannt gemacht hatte.

Im April 2009 war die gebürtige Pfälzerin erstmals in der Sendung „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ zu sehen. Katzenberger erzählte daraufhin ihre Geschichte bei dem beliebten Auswanderer-Format „Goodbye Deutschland“, bekam ihre erste eigene Doku-Soap „Daniela Katzenberger – natürlich blond“. Später wurde sie in "Danielas Hochzeitsgeheimnis" zum Hochzeitsengel und war zudem in „Daniela Katzenberger – natürlich schön“ zu sehen.

In den Jahren danach sah man Katzenberger etwa als Moderatorin des Specials zum 15. Geburtstag von „Goodbye Deutschland“. Zudem machte sie sich als Buchautorin, Schauspielerin und Unternehmerin mit eigener App und Onlineshop einen Namen.

Neue Single 2023

2015 war dann das Jahr, in dem die Auswanderin mit der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Babyglück“ zu RTLzwei wechselte. Ein Jahr später gab die "Katze ihrem Kater live vor einem Millionenpublikum im TV das Ja-Wort", wie in der Pressemitteilung noch einmal griffig formuliert wird. Seit 2017 lassen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis die Zuschauer in „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ an ihrem Leben auf der Insel teilhaben. Zudem moderierte die Kultblondine und Tochter von Iris Klein mehrere Show-Formate für den Münchener Sender. Im Juni 2023 zeigte RTLzwei die siebte Staffel des Formats, Anfang Juli 2023 erschien Katzenbergers Single "So bin ich und so bleib ich".