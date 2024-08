Der Sender RTL hat Details zum Sendestart von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" mit Mallorca-Auswanderin Danni Büchner bekannt gegeben. So feiere das Format, das unter dem Namen "Dschungelcamp" bekannt ist, gleich drei Premieren: "Zum ersten Mal findet der Dschungel-Spaß im Sommer statt, zum ersten Mal kehren die krassesten Camper aller Zeiten zurück ans Lagerfeuer und zum ersten Mal gibt's exklusiv auf RTL+ jeden Tag eine neue Folge vorab zu sehen", heißt es in der Ankündigung.

Im Free-TV laufen die 17 Folgen des Reality-Formats ab dem 16. August täglich um 20.15 Uhr. Wer die kostenpflichtige RTL+-App hat, kann sie sich schon ab dem 15. August anschauen.

Alle Sendertermine im Überblick

Folge 1 : Freitag, 16. August 2024, 20.15 Uhr

: Freitag, 16. August 2024, 20.15 Uhr Folge 2 : Samstag, 17. August 2024, 20.15 Uhr

: Samstag, 17. August 2024, 20.15 Uhr Folge 3 : Sonntag, 18. August 2024, 20.15 Uhr

: Sonntag, 18. August 2024, 20.15 Uhr Folge 4 : Montag, 19. August 2024, 20.15 Uhr

: Montag, 19. August 2024, 20.15 Uhr Folge 5 : Dienstag, 20. August 2024, 20.15 Uhr

: Dienstag, 20. August 2024, 20.15 Uhr Folge 6 : Mittwoch, 21. August 2024, 20.15 Uhr

: Mittwoch, 21. August 2024, 20.15 Uhr Folge 7 : Donnerstag, 22. August 2024, 20.15 Uhr

: Donnerstag, 22. August 2024, 20.15 Uhr Folge 8 : Freitag, 23. August 2024, 20.15 Uhr

: Freitag, 23. August 2024, 20.15 Uhr Folge 9 : Samstag, 24. August 2024, 20.15 Uhr

: Samstag, 24. August 2024, 20.15 Uhr Folge 10 : Sonntag, 25. August 2024, 20.15 Uhr

: Sonntag, 25. August 2024, 20.15 Uhr Folge 11 : Montag, 26. August 2024, 20.15 Uhr

: Montag, 26. August 2024, 20.15 Uhr Folge 12 : Dienstag, 27. August 2024, 20.15 Uhr

: Dienstag, 27. August 2024, 20.15 Uhr Folge 13 : Mittwoch, 28. August 2024, 20.15 Uhr

: Mittwoch, 28. August 2024, 20.15 Uhr Folge 14 : Donnerstag, 29. August 2024, 20.15 Uhr

: Donnerstag, 29. August 2024, 20.15 Uhr Folge 15 : Freitag, 30. August 2024, 20.15 Uhr

: Freitag, 30. August 2024, 20.15 Uhr Folge 16 : Samstag, 31. August 2024, 20.15 Uhr

: Samstag, 31. August 2024, 20.15 Uhr Folge 17: Sonntag, 1. September 2024, 20.15 Uhr

Wie bereits berichtet, präsentiert der Privatsender anlässlich des 20. Jubiläums des Formats eine Sonderstaffel mit Teilnehmern aus vorherigen Ausgaben. Üblicherweise findet das Dschungelcamp im Winter statt. Bei der Jubiläums-Ausgabe handelt es sich nun aber um eine Sommer-Sendung, in der altbekannte Kandidaten gegeneinander antreten. "In der Spezialstaffel "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" wollen es 13 ehemalige Dschungel-Stars noch einmal wissen und wagen erneut das Abenteuer "Dschungelcamp" – und zwar in Südafrika", hieß es schon im Mai in der Programmankündigung. Mit von der Partie ist auch die bei "Goodbye Deutschland" bekannte gewordene Auswanderin und Mallorca-Residentin Danni Büchner.

Neben Büchner sind folgende Kandidaten mit dabei

Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

David Ortega (Staffel 10, 2016)

Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren die Sendung und natürlich ist auch Dr. Bob beim Legenden-Dschungel dabei, heißt es in der Programmbeschreibung weiter.

Dritter Platz im Jahr 2020

Danni Büchner hatte im Januar 2020 an der 14. Dschungelcamp-Staffel teilgenommen und einen beachtlichen dritten Platz geholt. Unter anderem war sie dort gegen Mallorca-Freundin Sonja Kirchberger angetreten. Zu der Motivation, an der Sendung teilzunehmen, erklärte Büchner damals: „Es ist auch ein Versprechen an meinen Mann. Bis zu seinem Tod habe ich es ihm versprochen, und jetzt ziehe ich das durch. Ich muss einfach noch einmal eine Station durchleben, die auch mein Mann erlebt hat. Ich werde bestimmt die ein oder andere Träne vergießen." Büchner schaffte es zwar ins Finale, musste sich bei der letzten Staffel vor der Corona-Pandemie aber Prince Damien geschlagen geben.

Aus bei "Goodbye Deutschland"

Danni Büchner hatte vor einigen Monaten angekündigt, nicht mehr in der Auswanderersendung "Goodbye Deutschland" teilzunehmen, mit der sie Bekanntheit erlangt hatte. "Manchmal muss man im Leben Veränderungen angehen", erklärte die Familienmutter Ende Februar. "Wir freuen uns über die tollen vergangenen Jahre, und es wird auch immer ein Teil von uns bleiben. Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst. Eventuell erzähle ich euch bald mehr dazu, warum, weshalb und wie." Wenig später wurde bekannt, dass Danni Büchner und ihre Familie ein eigenes Format bekommen. Es wird „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ heißen. Wann Sendestart ist, ist noch nicht bekannt.