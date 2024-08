Bisher konnten sie nur Abonnenten von RTL+ sehen: Am Montag (19.8.) läuft der erste Teil der Sonderfolge über die USA-Reise der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens um 22.15 Uhr im Free-TV. Und die Episode namens "Die Robens erobern Hollywood – Teil I" hat es in sich. Selbst Zuschauer, die jede Folge der Auswanderer mitverfolgt haben, erfahren noch allerhand Neues. Erstmals ist etwa auch die Mutter von Caro Robens zu sehen.

Auf der Suche nach neuen Ideen

In den USA wollen die Mallorca-Auswanderer nach neuen Ideen suchen, kündigt die Stimme des Formats aus dem Off an. Doch so eine Reise will gut geplant sein. Bei den Englisch-Kenntnissen des Paares ist noch Luft nach oben. Caro Robens' Mama Elisabeth soll den Mallorca-Auswanderern Englisch-Nachhilfe geben. Sie muss es können: 35 Jahre lang unterrichtete die Seniorin Englisch, erfahren die Zuschauer.

Situationen, in denen jemand ihr vorsetzt, was sie zu lernen hat, habe sie noch nie gemocht, meint Caro Robens. „Es gab immer Streit, wenn ich mit meiner Mutter zusammen lernen musste“, sagt die gelernte Erzieherin.

Pauken mit Mutti

Doch ihre Mutter Elisabeth, die sich gerne aus der Öffentlichkeit heraushält, holt auch heute noch für ihre Tochter und ihren Schwiegersohn die Arbeitsblätter heraus. Vor allem Andreas Robens kämpft während der privaten Nachhilfestunde: „Ich habe gerade so meinen Hauptschulabschluss geschafft. Ich war der Schüler, den keiner wollte", sagt er.

Das halten Caro Robens' Eltern von ihren häufigen optischen Veränderungen

Dann wird's persönlicher, Zuschauer sehen alte Fotos von Caro Robens. Ihre Eltern halten nicht viel von ihrem Look, ihren teils stark ausgeschnittenen Oberteilen, ihren Tattoos und ihrem "sportlichen Engagement", erzählt die Wuppertalerin in der Sendung. Nicht nur einmal sei es vorgekommen, dass sie nicht mit ihr gesprochen hätten, nachdem sich die Auswanderin ein Tattoo hat stechen lassen. "Auch Diäten haben sie null toleriert", so Caro Robens. Wenige Minuten später ist die Nachhilfestunde vorbei. Nachhilfelehrerin Elisabeth gibt ein Resümee ab: "Sie bemühen sich."

Ab in die USA

Wenig später startet der Flieger in die USA. Einmal angekommen, geht es zunächst zum Walk of Fame nach Hollywood. „Guck mal, hier ist Caro Robens“, scherzt Andreas Robens, auf die bekannten Sterne am Boden blickend.

Wer von beiden die größere Tratschtante ist

Andreas Robens stehe auf Shakira, gibt er zu. Wenn er sie treffe, sei Caro Geschichte, scherzt er. Im Gegensatz zu Gattin Caro sei das Muskelpaket eine wahre Klatschtante, immer gut informiert. Der gelernte Stahlbetonschlosser markiert sein Revier mit einem Aufkleber auf einem Stern. Die USA-Reise ist noch gar nicht richtig angelaufen. Dennoch ist er schon jetzt hellauf begeistert, würde sofort in die USA ziehen. Diskussionen zwischen den Eheleuten sind vorprogrammiert.

Mit 3.000 Euro nach Mallorca

Dann erfahren die Zuschauer einige Details zu den Umständen der Auswanderung von Caro und Andreas Robens. Das Paar ist einst getrennt nach Mallorca gekommen. Andreas Robens ist seit März 2010 auf der Insel, Caro Robens schon seit März 2003.

Andreas sei mit nur einem Koffer und 3.000 Euro nach Mallorca gezogen. Caros Start auf der Insel war etwas einfacher: Ihr damaliger Freund lebte schon hier. Dadurch hatte sie direkt eine Unterkunft und bei Besuchen die Gelegenheit, ihre Arbeitsstätte - die Diskothek Oberbayern - kennenzulernen. Das Paar sei insgesamt drei Jahre zusammen gewesen, lebte rund eineinhalb Jahre davon auf Mallorca, verrät die Auswanderin der MZ auf Anfrage.

Zukunft des Iron Diner

Auch die wackelige Zukunft des Iron Diner wird in der Sonderfolge immer wieder thematisiert. In den USA testen die Robens verschiedene Burger-Restaurants. Doch die Informationen, dass sie ihr Konzept verbessern wollen, sind mittlerweile veraltet. Wie die MZ berichtete, ist das Lokal schon seit einiger Zeit weiter verpachtet. Die Zuschauer können erstmals sehen, wie schwer es den Robens, vor allem Caro, fällt, ihr Restaurant aufzugeben.

Das ist der Stand beim Freiluft-Fitnessstudio-Projekt

Auf Mallorca wollen die Robens schon seit geraumer Zeit nach dem Vorbild des Muscle Beach in Venice ein Freiluft-Fitnessstudio eröffnen. Einen passenden Platz dafür hat das Paar schon, bisher scheitere der Plan aber an Lizenzen. Szenen vom hinteren Strandabschnitt ganz in der Nähe des Hafens von Arenal werden gezeigt. In direkter Nähe zur Promenade könnten Sportbegeisterte hier nach dem Motto "sehen und gesehen werden" trainieren. Doch was ist mit der Hitze? Und macht die Salzluft die Sportgeräte nicht kaputt?

So war der Besuch des Muscle Beach Venice

Am Muscle Beach Venice in den USA geht es ja auch irgendwie. Mit der Ankunft dort wird vor allem für Andreas Robens ein Traum war. "Er ist kleiner als gedacht", sagt er. Er sei dennoch begeistert. Für 10 Euro Eintritt trainiert und testet er auch alle Geräte selbst. "Bald kommen die Leute nicht zum Saufen, sondern zum Trainieren nach Mallorca", ist er sich sicher. "Er wird die nächsten Tage nicht schlafen und von nichts Anderem reden", ist Caro Robens überzeugt.

Besuch im Fitnessstudio von Arnold Schwarzenegger

Im Anschluss besuchen die Robens ein bekanntes Fitnessstudio, in dem auch Arnold Schwarzenegger trainiert. Die Tageskarte kostet umgerechnet 50 Euro. Sie verpassen ihn nur knapp. “Ich werde mit 80 noch trainieren”, stellt Andreas Robens klar. Seit über 40 Jahren stemme er schon Gewichte, erfährt der Zuschauer. Mit 16 Jahren wog er gerade einmal 63 Kilo, war aber über 1,80 Meter groß. Der Auswanderer hatte große Komplexe, mied etwa Schwimmbad-Besuche. Kann er beim Training mit den anderen mithalten?

Die Mallorca-Geschichte der Robens

Caro und Andreas haben sich 2010 kennengelernt. Das Kamerateam von Vox begleitet die Robens seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Ihr Iron Diner in Arenal, das zuletzt Franchisenehmer der Robens betrieben hatten, ist seit Anfang April 2023 geschlossen. Mittlerweile ist das Lokal anderweitig verpachtet. 2023 haben die Bodybuilder zwei USA-Reisen gemacht. Andreas Robens stand dort als Nebendarsteller für eine Hollywood-Produktion vor der Kamera. Zudem heiratete das Paar in Las Vegas ein drittes Mal.