Deutscher Ex-Nationalspieler findet am Es Trenc die große Liebe und betreibt nun ein Restaurant auf Mallorca

In Zeiten von Demonstrationen gegen Massentourismus und an Wände geschmierte Beschimpfungen gegen Urlauber hat die Geschichte von Sven Lakenmacher etwas Wohltuendes: Es geht auch anders. 2018 machte der 47-fache deutsche Handballnationalspieler mit seinem Sohn Fynn – der heute als Fußballer für Darmstadt in der zweiten Liga spielt – Urlaub auf Mallorca. Am Es Trenc lernte er eine Mallorquinerin kennen. Sie verliebten sich und führten sechseinhalb Jahre lang eine Fernbeziehung. Seit einem Monat leben sie gemeinsam auf der Insel und führen das Restaurant Viva in Port d’Andratx.

„Darf ich die Geschichte erzählen?“, fragt Cristina Catrina ihren mittlerweile Verlobten und legt los, nachdem er zugestimmt hat. „Ich war mit einer Freundin am Strand, als ich Sven das erste Mal sah. Er fragte mich, ob ich ein Foto von ihm und seinen Sohn machen kann“, sagt die Mallorquinerin. Fynn war damals gerade 18 geworden. „Zum bestandenen Abi und Führerschein hatte ich ihm die Reise geschenkt“, erzählt Sven Lakenmacher. „Wir wollten an dem Tag eigentlich nach Cala Ratjada an den Strand, das Wetter war aber durchwachsen. Als wir zurück nach Palma fuhren, kam plötzlich die Sonne raus. Daher entschieden wir uns spontan für den Es Trenc.“ Auf das Auto gewartet Es blieb nicht bei dem Foto. Die beiden Gruppen legten ihre Handtücher zusammen. „Ich war schon vorher mit einem guiri zusammen (Bezeichnung für Ausländer, Anm. d. Red.) und gewissermaßen vorbelastet“, sagt Catrina. Sven hatte Anfang der Nullerjahre eine Saison in Pamplona gespielt und sprach Spanisch. Auf dem Weg zum Auto verloren sie sich aus den Augen. „Ich wartete mit meiner Freundin auf ihn. Ein Auto nach dem anderen fuhr vorbei. Ich sagte, wenn er nicht im nächsten Wagen ist, fahren wir.“ Selbstverständlich saß er im nächsten Fahrzeug, hielt an und fragte sie nach ihrer Nummer. Als Trainer nie in die Bundesliga geschafft Sie wurden ein Paar. An ein gemeinsames Leben war zu diesem Zeitpunkt aber nicht zu denken. Der Magdeburger holte bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney mit der Nationalmannschaft den fünften Platz. „Die blöden Spanier warfen uns in letzter Sekunde raus“, sagt er und grinst schelmisch seine Verlobte an. 30 Jahre lang spielte Lakenmacher Handball und gewann mit seinen Clubs zwei Mal den Europapokal. Später trainierte er, schaffte es aber als Trainer nie in die Bundesliga. „Die Angebote gab es, aber ich hätte dann mein Privatleben nicht mit der Arbeit vereinen können“, sagt der 53-Jährige. „Zudem ist es ein Risiko und einfach kein sicherer Job.“ So blieb der Sohn des ehemaligen Nationalspielers Wolfgang Lakenmacher Amateurtrainer bei Drittligisten und verdiente sich seine Brötchen als Versicherungsmakler. Mit dem Handball hat der Deutsche mittlerweile größtenteils abgeschlossen. „Nur hin und wieder treffen wir uns mit den alten Kollegen zu einem Legendenspiel. Da sind Leute wie Heiner Brand, Stefan Kretzschmar oder Henning Fritz dabei. Die Halle ist dann immer voll“, sagt Lakenmacher. Gespielt wird aber höchstens gegen Mannschaften aus der dritten Liga. „Höherklassige Teams würden uns sonst plattmachen. Bislang sind wir aber ungeschlagen.“ In einem bekannten Hotel gearbeitet Seine Verlobte arbeitete zuvor mit ihrem Schweizer Vater Christian Catrina in der Villa Italia. „Das Vier-Sterne-Hotel war früher der angesagteste Ort in Port d’Andratx. Wir empfingen Prinz Harry oder Michael Jackson als Gäste“, sagt die Tochter des Kochs. „Während der Corona-Pandemie entschloss sich der Eigentümer aber, das Hotel zu schließen und das Gebäude selbst als Villa zu nutzen.“ In zweiter Reihe in Port d'Andratx Vor anderthalb Jahren bot sich dem Paar die Gelegenheit, ein Restaurant in zweiter Reihe im Küstenort zu übernehmen. Das Viva war geboren. Vater Christian steht mit der Schwägerin in der Küche, der Bruder kellnert, der Handballer und die Verlobte kümmern sich um den Rest, springen ein, wo immer es nötig ist. „Ich laufe viel, und es macht Spaß. Ich habe durch die Arbeit vier, fünf Kilogramm abgenommen“, sagt Lakenmacher, der erst seit einem Monat mit anpackt. Auf Saucen spezialisiert Das Menü entwarf der Schweizer Chefkoch. „Ohne ihn würde der Laden nicht laufen. Er ist die Seele des Restaurants. Fleischgerichte und vor allem Saucen sind seine Spezialität“, sagt Cristina Catrina. Besonders beliebt bei den Gästen sei das Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti für 22 Euro. Auch das Kräuterlamm und das Risotto werden oft bestellt. „Wir bieten zudem ein Menü mit drei Gerichten für 32 Euro an.“ Nach einer kurzen Anlaufphase läuft das Restaurant mittlerweile prima. „An manchen Abenden haben wir 148 Leute bewirtet“, sagt Lakenmacher. Dass er nach der langen Zeit der Fernbeziehung jetzt direkt mit seiner Verlobten lebt und arbeitet, sei kein Problem. „Man sagt ja auch, dass man nicht mit der Familie zusammenarbeiten soll. Das habe ich aber mein ganzes Leben gemacht. Da gab es nie Schwierigkeiten“, sagt Cristina Catrina, die sonntags auch zum Mikrofon greift und singt. „Die Leute lieben es. So etwas gibt es in Port d’Andratx nur selten“, sagt der Handballer.