"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz hat ein neues Projekt: Als Liebeserklärung an seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz will er ein Buch zum Thema Liebe schreiben. Dafür hat er kürzlich auch seine Fans und die Zuschauer der Auswanderer-Sendung von Vox um Hilfe gebeten. Sie sollen ihm seine Geschichten zum Thema "Liebe" senden, gewissermaßen als Anregung für sein Schriftwerk.

Wer seine Geschichte noch einsenden will, kann dies per Mail an thommy.schmelz@gmail.com tun.

In einem neueren Video in den sozialen Netzwerken bedankte sich der gelernte Koch nun für die vielen Genesungswünsche, die er in den vergangenen Monaten während seiner schon lange andauernden Krankheitsphase bekommen habe, und später auch für die Einsendungen für sein Buchprojekt.

Der MZ hat Thommy Schmelz erzählt, wie es zu dem neuen Projekt gekommen ist. "Die Idee kam mir, als es mir sehr schlecht ging und weil ich schon mehrmals dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Ich wusste immer, dass meine Frau mich liebt, aber sie kümmert sich so sehr um mich, tut alles für mich. Sie steht immer zu mir. Ich wollte ihr ein Dankeschön mitgeben. Blume kaufen, kann jeder", findet der Auswanderer. Schnell seien ihm zahlreiche Ideen gekommen, die er bald zu Blatt bringen wolle. "Sie hat mir so viel Hoffnung gegeben, als ich dachte, es ist vorbei. Das ist einfach Liebe. Und darüber will ich schreiben", sagt er weiter.

Das ist das Thema des Buches

In seinem Buch will er die Frage auflösen, was Liebe ist und ob es sie wirklich gibt. "Liebe sagen, kann jeder. Aber ist es wirklich Liebe? Kathrin und ich sind 25 Jahre zusammen und 24/7 zusammen, normalerweise. Es ist so etwas Besonderes", findet der 53-Jährige.

Er wäre auch niemals ohne "diese Frau" ausgewandert, gibt er zu. "Sie hat mich überzeugt. Sie hätte mit mir machen können, was sie will", schwärmt er weiter. Die Zuschauer von Vox und alle, die dem Paar folgen, wüssten, dass sich beide lieben. In dem Buch soll es daher nicht nur um die Liebesgeschichte der beiden Auswanderer gehen, sondern auch die ihrer Zuschauer und Fans.

Freude über Einsendungen

"Ich habe so tolle Einsendungen bekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass es dort draußen noch Liebe gibt", sagt Schmelz weiter zur MZ. Nicht jede Geschichte sei ein Märchen gewesen. "Es waren nicht immer glückliche Ehen, es ging viel schief, wurde aber danach besser, weil die Absender Gott sei Dank doch noch den Richtigen oder die Richtige gefunden haben." Er habe die Absender um Erlaubnis gefragt, ob er die Geschichten mit in sein Buch einbauen dürfe. "Sie haben ja gesagt. Natürlich werden keine Namen genannt."

In dem Buch sollen Leser auch Details über Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz erfahren, die sie bisher nicht bei "Goodbye Deutschland" sehen konnten. "Bei uns war auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das gibt es in keiner Ehe und Beziehung. Man muss halt wissen, wie man damit umgeht", betont Thommy Schmelz.

Besonders bewegende Geschichte

Eine Geschichte hat ihn besonders bewegt: Ein Mann kommt abends zu seiner Frau ins Schlafzimmer. Sie habe sich im Spiegel angeschaut, fände sich dürr und kaputt. Wenig später fragte die Frau ihren Partner, ob er sie noch liebe. Er antwortete mit "ja". Daraufhin habe sie gesagt: "So wie ich aussehe, kannst du mich doch nicht lieben.... ." "Ich habe dich nicht geheiratet, weil du die schönste Frau bist, sondern wegen deiner Seele und deiner Liebe", soll er ihr daraufhin entgegnet haben. Am nächsten Tag sei die Frau tot gewesen, erzählt Schmelz. "Jedes Mal, wenn ich die Nachricht aufmache und sie lese, muss ich weinen."

Abschied bitte im Kreise der Liebsten

Die Geschichte erinnert ihn in seiner schon lange anhaltenden Krankheitsphase daran, dass der Tod manchmal um die Ecke wartet. Auch er möchte "lieb verabschiedet werden", wenn es einmal so weit sein sollte, sagt er zur MZ. "Ich möchte liebende Menschen um mich herum haben. Mein Vater ist in meinen Armen gestorben, meine Mutter habe ich vor ihrem Tod drei Wochen lang jeden Tag gesehen. Sie hat nur noch mich erkannt, andere Menschen nicht mehr. Auch das ist Liebe."

Auch Schmelz' Suizidversuch und sein epileptischer Anfall vor Kurzem ist im MZ-Interview Thema. "Meine Frau hat mir das Leben gerettet. Ohne sie wäre ich schon lange tot", betont er erneut. Daneben sei er einmal im Restaurant Kartoffelhaus in Peguera während der Arbeit ins Koma gefallen. "Damals wussten wir noch nicht, dass ich Diabetes habe", erklärt Schmelz. In Deutschland war ihm zuvor etwas Ähnliches passiert. "Damals haben die Ärzte gesagt, ich hätte keinen Zucker. Dann habe ich die Medikamente abgesetzt und war drei Tage im Koma, da die Werte zu hoch waren", sagt er. Der letzte schwere gesundheitliche Zwischenfall habe sich bei einer Aida-Kreuzfahrt, die auf den Kanaren gestartet war, ereignet. Schon an Tag 1 ging es Thommy Schmelz gar nicht gut, er sei daher auf der Kabine geblieben, erzählte seine Frau der MZ kürzlich. Am nächsten Morgen verschlechterte sich Schmelz' Gesundheitszustand, sodass er ins Bordhospital gehen musste. Dort ging es schon wenig später auf die Intensivstation, am Folgetag dann ins Krankenhaus in Madeira. Von dort kam er ins Krankenhaus nach Palma.

Erscheinungsdatum noch nicht bekannt

Wann sein voller Liebe gepacktes Buch erscheinen soll, wisse er noch nicht. "Jetzt muss ich erst mal wieder auf die rechte Bahn kommen", so der TV-Auswanderer.

Die Auswanderer-Geschichte der Urgesteine von "Goodbye Deutschland"

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. Die ganze Kennenlern-Geschichte können Sie hier nachlesen. Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz.

2015 ist das Paar dann zurück nach Europa gezogen – auch, weil Thommy damals an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung erkrankte. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. In den vergangenen Wintern waren sie oft auf einer Skihütte in Österreich, im Sommer dann auf der Insel. Auch als Sänger haben sich die Auswanderer jüngst probiert. Das Paar lebt mittlerweile wieder fest in Peguera. Kathrin Mermi-Schmelz arbeitet im Restaurant El Paradíso. Nachdem Thommy Schmelz immer wieder sein Gesundheitszustand reingegrätscht hatte, haben die TV-Auswanderer die für später geplante Portugal-Auswanderung vorerst abgesagt.