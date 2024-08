Fans des Vox-Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland", die kein RTL+-Abo haben, können sich Montag, den 26. August um 22.15 Uhr im Kalender vormerken. Dann läuft der zweite Teil der insgesamt 90-minütige Sonderfolge über die USA-Reise der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens, die zunächst nur in der kostenpflichtigen App zu sehen war.

Was im ersten Teil passiert ist, können Sie hier nachlesen. In der Folge war erstmals Caro Robens Mutter zu sehen. Zudem besuchten die Bodybuilder den Muscle Beach in Venice. Neben ihrem Outdoor-Fitnessstudio-Projekt war auch das mittlerweile an Neubetreiber abgegebene Iron Diner der Robens in Arenal sowie ein potenzielles neues Konzept für das Burger-Restaurant Thema.

Zu Beginn der Folge besuchen die Robens in den USA das bekannte Fitnessstudio Gold's Gym, in dem auch Arnold Schwarzenegger trainiert. Die Tageskarte kostet umgerechnet 50 Euro. Sie verpassen ihn nur knapp. “Ich werde auch noch mit 80 noch trainieren”, stellt Andreas Robens klar. Seit über 40 Jahren stemme er schon Gewichte, erfährt der Zuschauer. Mit 16 Jahren wog er gerade einmal 63 Kilo, war aber über 1,80 Meter groß. Der Auswanderer hatte große Komplexe, mied etwa Schwimmbad-Besuche.

Andreas Robens fühlt sich während des gesamten USA-Trips wie im Schlaraffenland. Schnell kommt da die Frage auf: Wo sehen sich die Robens langfristig, in den USA oder auf Mallorca? Während Caro Robens weiterhin für Spanien plädiert, ist Andreas von Amerika hellauf begeistert. Doch könnten sich die Auswanderer ein Leben hier überhaupt leisten? Caro hat keine Lust auf tägliche Sorgen, ob sie sich ihr Leben in Amerika leisten könnten.

Wohnungsbesichtigung nahe Los Angeles

Die beiden Auswanderer treffen einen Makler in einem Vorort von Los Angeles. Für die Wohnung müssen sie deutlich tiefer in die Tasche greifen als für ihr einstiges Mietshaus auf Mallorca, erfahren Zuschauer. Für 150 Quadratmeter, Meerblick und Pool zahlten sie dort 2.000 Euro, heißt es weiter. Mittlerweile haben die Bodybuilder sich allerdings ein Eigenheim zugelegt.

Ob Afrika, Kanaren oder sonstwo... Andreas Robens sei immer schnell zu begeistern gewesen fürs Weiter-Auswandern, erfährt man. "Mallorca ist für mich noch nicht Endstation", stellt er klar.

Ab in die Kältekammer

Nicht nur für Burger und Bodybuilding sind die USA bekannt. Auch in der Beauty-Welt wollen sich die Mallorca-Auswanderer umsehen und während ihrer Reise die neusten Trends checken. Am letzten Tag der USA-Reise soll Andreas Robens dreieinhalb Minuten in einer Kältekammer ausharren, in der Minus 105 Grad Celsius herrschen. Das soll Verspannungen lösen, gerade wenn man wie er viel trainiert und Gewichte stemmt. “Ich weiß gar nicht, wie man das aushalten soll", fragt er sich, bevor er sich Handschuhe, eine Mütze und eine Maske anzieht.

Caro gefällt, wie er leidet. “Bekommt der grade Eiszapfen an den Wimpern?", staunt sie von außen in die Kammer blickend nur. “Habt ihr eine Macke?”, fragt er in den Raum, als er aus der Kältekammer kommt. “Man ist sehr schnell wach", witzelt er weiter.

"Es macht süchtig"

Später erzählt auch Caro Robens dann von ihren Beauty-Eingriffen: Nase, Brüste, Po, Fett-Absaugen. “Es macht süchtig”, weiß auch Andreas, der sich nicht älter als 30 Jahre fühlt.

Von den USA geht es zurück nach Mallorca. Zwei Monate nach ihrer Rückkehr besucht sie das Kamerateam von Vox. Andreas und Caro Robens warten im Iron Gym auf die Lieferung eines besonderen Fitnessgeräts, die "Lieblingsmaschine von Arnold Schwarzenegger". Die 6.000 Euro teure Maschine sei eher etwas für Männer, die mit ihr ihren Oberkörper trainieren können. "Das hat kein anderes Fitnessstudio", sagt Andreas Robens. Doch der Lieferdienst liefert das aufgebaute Gerät nur bis zur Bordsteinkante.

"Geschenke auspacken", freut sich Andreas Robens, als er die Folie abmacht. Wenn er schon nicht in den USA leben kann, soll zumindest ein Hauch von Hollywood durch sein Fitnessstudio schweben, sagt die Off-Stimme.

Dann sehen die Zuschauer doch noch aktuellere Szenen dazu, dass die Robens sich dazu entschieden haben, das Iron Diner abzugeben. Vor allem Caro Robens fällt das extrem schwer. "Da müssen wir durch", sagt sie in der Folge zu Andreas. Sie möchte noch einige Gegenstände mitnehmen. Andreas Robens hält das für keine gute Idee.

Die Mallorca-Geschichte der Robens

Caro und Andreas haben sich 2010 kennengelernt. Das Kamerateam von Vox begleitet die Robens seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Ihr Iron Diner in Arenal, das zuletzt Franchisenehmer der Robens betrieben hatten, ist seit Anfang April 2023 geschlossen. Mittlerweile ist das Lokal anderweitig verpachtet. 2023 haben die Bodybuilder zwei USA-Reisen gemacht. Andreas Robens stand dort als Nebendarsteller für eine Hollywood-Produktion vor der Kamera. Zudem heiratete das Paar in Las Vegas ein drittes Mal. Im Dezember 2023 haben die Auswanderer, die mittlerweile ein Eigenheim auf Mallorca besitzen, ihren 13. Hochzeitstag gefeiert.

Noch eine Mallorca-Folge

Im Anschluss an die Folge mit den Robens läuft eine weitere Mallorca-Folge. Dabei handelt es sich um eine Wiederholungsfolge, die erstmals am 24. Juli 2023 ausgestrahlt wurde. Darin zu sehen ist unter anderem Brautkleider-Designer Uwe Herrmann.