Schon vor Wochen hat in verschiedenen Facebook-Gruppen von Cala Millor die Gerüchteküche gebrodelt: Das Restaurant "Mile's" von Mark Wycislik wird schließen, hieß es. Mittlerweile sprechen auch viele Stammgäste, die davon mitbekommen haben, den Gastronomen darauf an. Der MZ gegenüber hat der durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt gewordene TV-Auswanderer die Gerüchte nun bestätigt. Ende September, spätestens am 4. Oktober soll Schluss sein. Eine Wiedereröffnung nach der Wintersaison ist nicht geplant.

"Das Hotel Don Juan von Hipotels, das über und hinter uns ist, wird kernsaniert, damit es im kommenden Jahr wiedereröffnen kann", so Wycislik. Sein Lokal sei eines von mehreren, die auf dem Gelände der Hotelkette liegen. Die Renovierungspläne des Hotels, mit denen um den 7. Oktober begonnen werden soll, seien dem Auswanderer schon seit Anfang der vergangenen Saison bekannt. "Wir planen seither dahingehend", sagt der Restaurantbetreiber.

Stück für Stück weiter verkleinert

Über die vergangenen Jahre hat sich das Mile's Stück für Stück verkleinert: "Wir haben mit 630 Sitzplätzen gestartet, mittlerweile sind wir nur noch bei einem Drittel davon", so der Auswanderer. Die Folgen der Inflation seien auch für den Geschäftsmann spürbar. "Die Leute gehen weniger essen. Mit unserem Konzept, dass wir nicht nur Restaurant, sondern auch Bar sind, gibt es auch nach 21 Uhr, wenn die Restaurants der Hotels schließen, noch Gäste. Wir haben uns stets an die Veränderung des Konsums der Gäste angepasst."

Mittlerweile kämen zudem längst nicht nur deutschsprachige Gäste. "Wir haben viele Engländer, wie auch Franzosen und Polen in diesem Jahr." Angefangen habe der Betrieb mit 68 Angestellten. In der aktuellen Saison seien es 26. Der TV-Auswanderer selbst war im Mile's hauptsächlich Restaurantleiter, hat aber auch in der Küche geholfen, an der Bar, als Runner. Alle festen Mitarbeiter wie auch die Aushilfen würden in den anderen Betrieben des Auswanderers übernommen werden.

Wycisliks erstes Restaurant

Eröffnet hatte Wycislik das Restaurant 2017. Lange Zeit war es das Hauptgeschäft des Gastronomen. "Es war auch mein erstes Restaurant", so der Auswanderer, der zunächst mit einem Cocktailbar-Konzept auf der Insel durchgestartet war. Viele Zuschauer von Vox erinnern sich vielleicht noch an die Marke "Chucca". "Mit dem Mile's bin ich vom Nacht- ins Tagesgeschäft gewechselt", so der 40-Jährige.

Wirklich traurig, dass er das Lokal nun abgeben muss, sei er nicht. "Ich habe im Mile's unheimlich viel gelernt, ziehe nun aber gerne einen Schlussstrich", so seine Worte. Die vergangenen Jahre seien auch hart für den Gastronomen gewesen. "Überflutung in Sant Llorenç, Thomas-Cook-Pleite, Corona-Pandemie, Russland-Ukraine-Krieg. Wir haben jede Art von Krise mitgemacht, sowohl sanitär als auch wirtschaftlich", so der zweifache Familienvater.

Nur Saisongeschäft möglich

In all den Jahren habe sich der Gastronom, der eigentlich gelernter Projektleiter für Veranstaltungstechnik ist, auch ausprobiert. "Wir wollten aus dem Saisongeschäft weg, haben etwa versucht, das Mile's länger geöffnet zu lassen. Doch das klappt in Cala Millor nicht", so Wycislik. Und das, obwohl das Lokal laut ihm "einer der besten Lagen des Ortes" habe.

Zudem hätte er, um in der kommenden Saison neu durchstarten zu können, nun auch viel Geld investieren müssen. "Ich hätte nicht nur Gerätschaften austauschen müssen, sondern auch Möbel, Terrassenabdeckungen, Schirme etc.", fügt er hinzu.

Mit dem im April 2024 eröffneten La Cabaña in Costa dels Pins, das der Gastronom auch ganzjährig geöffnet lassen kann, hat er mittlerweile längst ein neues großes Projekt. Zudem betreibt er mit zwei Partnern das im Februar eröffnete Döner-Lokal "Diggi Kebab" in Cala Millor. Geplant ist für Ostern 2025 darüber hinaus die Eröffnung einer Restobar in Porto Cristo, direkt am Strand. Das Lokal wird Wycislik mit Partnern aus Deutschland betreiben.

Keine Closing-Party

Eine Closing-Party vom Mile's wird es nicht geben. Ob er sein Restaurant schon Ende September schließt oder noch einige Trage dranhängt, wisse der Familienvater noch nicht. So oder so brauche er noch einige Tage Zeit, um die restlichen Sachen aus dem Lokal zu holen. Dieser Tage haben man schon einiges an Möbeln an unter anderem Nachbarn abgegeben.

Mark Wycislik ist 2013 zusammen mit seiner Frau und seiner mittlerweile 12 Jahre alten Tochter Leana nach Mallorca ausgewandert, hatte aber immer auch geschäftliche Kontakte nach Deutschland. Kennengelernt hatte sich das Paar in der Cocktailbar, die Mark Wycislik in Essen betrieb. Mittlerweile hat das Paar auch einen acht Jahre Sohn, Daniele.

Als erstes Projekt eröffneten die Auswanderer auf Mallorca die Cocktailbar Chucca Cala Ratjada. Mit demselben Konzept, nur auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet, ging noch im selben Jahr das The Nube in dem Ferienort im Nordosten an den Start. Mit Chucca war eine Marke geboren, die Wycislik auf Mallorca immer weiter etablieren konnte. 2016 eröffnete das Chucca Cala Millor, 2019 das an der Playa de Palma, das aktuell "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh betreibt.

Lokale in Deutschland und auf Mallorca

Auch in den kreativen Food-Bereich tauchte Wycislik parallel immer weiter ein und brachte 2016 die Calzönerias auf die Insel. Dort gibt es Pizza-Döner-Rollen namens "Calzöner". "Sie sind wie eine Calzone, aber eben rund", so Wycislik. Erst eröffnete er 2015 ein Calzöner-Restaurant in Cala Ratjada, 2016 dann in Cala Millor. Das Lokal in Cala Ratjada gibt es mittlerweile nicht mehr, das in Cala Millor wurde als Shop im Shop ins Mile's integriert.

In Deutschland betreibt er zudem die Restobar und das Restocafé in Rheinfelden.