Es steht außer Frage: Unter den bei "Goodbye Deutschland" bekannt gewordenen Mallorca-Auswanderern sind Caro und Andreas Robens die beiden, die wegen ihres Aussehens am meisten auffallen. Im zweiten Teil der in den USA gedrehten Sonderfolge erfahren Zuschauer, dass Andreas Robens als Jugendlicher große Komplexe hatte, etwa Schwimmbad-Besuche mied. Mit 16 Jahren wog er gerade einmal 63 Kilo, war aber über 1,86 Meter groß, heißt es. Seit über 40 Jahren stemmt er nun schon Gewichte.

Wir haben Andreas Robens gefragt, wie er in die Bodybuilding-Szene hineingerutscht ist und ob er mittlerweile zufriedener mit seinem Körper und seinem Aussehen ist.

Wurden Sie früher wegen Ihres Aussehens gemobbt?

Zu meiner Zeit wurde jeder gemobbt, der nicht das gewisse Gewicht hatte. Ich war sehr klein und dünn, hatte nicht die Kraft wie die anderen. Deswegen habe ich sehr viele Probleme in der Schule gehabt.

Welche Aktivitäten und Orte haben Sie wegen Ihrer Komplexe ver- oder gemieden?

Ich glaube, in dem Alter hat das jeder. Ich bin ab zwölf Jahren nicht mehr ins Schwimmbad gegangen. Auch andere Orte, an denen man keine längeren Klamotten anhaben konnte, habe ich gemieden.

Wann und warum haben Sie Lust verspürt, sich optisch zu verändern?

Die Lust habe ich schon von klein auf verspürt. In Zeitungen habe ich immer Arnold Schwarzenegger gesehen und wollte so aussehen wie er. Mit 14 Jahren hat mich mein Bruder mit ins Fitnessstudio genommen. Doch damals hat mir zunächst niemand gezeigt, wie ich meinen Körper richtig trainieren muss. Die hatten alle keine Ahnung. Erst später hat das Training auch sichtlich etwas gebracht.

Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Fitnessstudio-Besuch? Wie hat es sich angefühlt?

Das war klasse. Ich bin mit meinem Bruder hin. Er ist zehn Jahre älter. Es war damals sehr teuer, 35 Mark. Das war viel Geld für mich. Es war das erhabenste Gefühl überhaupt, dort zwischen den ganzen Riesen zu stehen und zu trainieren.

Was ist Ihr Lieblingskörperteil an sich und welches mögen Sie nicht?

Ich war damals so dürr, dass man die Rippen auf der Brust gesehen hat. Wie man in der Folge erfährt, habe ich mit 16 Jahren bei 1,86 Meter nur 63 Kilogramm gewogen. Das war schon echt ein Hammer. Meine Brust finde ich jetzt klasse, aber meine Waden wachsen nicht. Die hasse ich bis heute.

Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Selbstbewusstsein durch Ihren veränderten Körper gestiegen ist?

Mit 16 oder 17 Jahren fing ich an, körperlich stärker zu werden. Ich habe auf der Arbeit trainiert und auch zu Hause. Mit 18 Jahren ging das richtig los. Ich hatte ein gutes Selbstwertgefühl. Mich konnte vom Kopf her keiner mehr besiegen. Ich war richtig gut in Form. Ich habe dann auch angefangen, zu boxen. Ab da war ich topfit. Und das hat nie wieder abgerissen. Ich habe seitdem nie wieder mehr als eine Woche nicht trainiert.

⁠Abgesehen vom Pumpen und Fitness: Betreiben Sie andere Sportarten? Und haben Sie früher andere betrieben?

Ja. Ich habe mit zehn Jahren mit Karate angefangen. Ich habe es meinem Vater zuliebe auch mal mit Fußball versucht, bin aber absolut kein Mannschaftssportler. Er hat dann nach einem Jahr gesehen, dass ich dazu völlig unfähig bin. Was ich jetzt noch so mache: ein bisschen boxen, zudem laufen wir viel, machen viel Cardio-Training und natürlich Krafttraining und Pumpen.

Sie sagen ja immer, dass Sie mittlerweile gut mit Hater-Kommentaren umgehen können. Gibt es dennoch einen, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist und Sie verletzt hat?

Mich kann man gar nicht beleidigen. Mir ist das völlig latte. Ich weiß, dass ich besser bin als andere. Die meisten, die lästern, sind ohnehin Nullnummern. Mich regt es aber auf, wenn jemand Caro beleidigt. Früher haben die Hater von mir richtig Dampf gekriegt, sodass ich bei Facebook gesperrt wurde. Die dürfen beleidigen, wir ja nicht.

Was möchten Sie optisch noch an sich verändern?

Ich werde weiter trainieren, etwa meinen Bauch reduzieren. Ich habe mit dem Gesicht und dem Körper letztes Jahr eine Rolle in Hollywood bekommen. Mit meinem Aussehen scheine ich also generell Erfolg zu haben. Außerdem: Was soll ich mit 58 Jahren noch groß verändern? Wenn irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, werde ich mich aber bestimmt unters Messer legen.

Hat sich Ihr Verhältnis zum Sport mit dem Älter-Werden verändert?

Nicht einen Millimeter. Ich bin immer noch mit der gleichen Power dabei, mit der ich vor 40 Jahren angefangen habe. Ich fühle mich wie 30 und werde immer trainieren.

Seit 2015 bei "Goodbye Deutschland"

Andreas Robens ist seit März 2010 auf der Insel, Caro Robens seit März 2003. 2010 lernten sich beide kennen. Das Kamerateam von Vox begleitet die Robens seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Ihr Iron Diner in Arenal ist mittlerweile in der Hand von neuen Pächtern.

2023 haben die Bodybuilder zwei USA-Reisen gemacht. Andreas Robens stand dort unter anderem als Nebendarsteller für eine Hollywood-Produktion vor der Kamera. Zudem heiratete das Paar in Las Vegas ein drittes Mal.

