Damit hatte er nicht gerechnet: "Goodbye Deutschland"-Star Kathrin Mermi-Schmelz hat ihrem Thommy einen Heiratsantrag gemacht. Heimlich hatte sie Freunde und Familie am Dienstag (27.8.) in eine Villa bei Bendinat für die Überraschung eingeladen. Ihren Thommy derweil lockte sie unter einem Vorwand in das Haus, das einem Kleidungsunternehmen aus Deutschland gehört, mit dem die Auswanderin zusammenarbeitet. Was blieb dem in der jüngeren Vergangenheit gesundheitlich sehr angeschlagenen Thommy da anderes übrig, als "Ja!" zu sagen?

Es ist bereits das dritte Mal, dass die beiden sich ein Eheversprechen geben. Das erste Mal heirateten sie 2008 standesamtlich in Deutschland. Im selben Jahr gab es eine Zeremonie an einem Strand in Brasilien. Und nun eben in der aktuellen Heimat. Mermi-Schmelz erklärt gegenüber der MZ: "Egal, wie es ihm geht und was passiert, ich werde immer an seiner Seite stehen; das wollte ich ihm damit noch einmal zeigen, gerade in dieser schweren Zeit." Das Datum war nicht zufällig gewählt: Am 27. August vor 26 Jahren sind die beiden Auswanderer, die schon in mehreren Ländern gelebt haben, zusammengekommen.

Auch das Kamerateam war dabei

Doch nicht nur Freunde waren dabei, auch das Kamerateam von "Goodbye Deutschland" ließ sich die romantische Aktion nicht entgehen und filmte fleißig mit. "Alle wussten Bescheid, nur ich nicht", gibt sich Thommy Schmelz sichtlich erstaunt über die gelungene Heimlichtuerei seiner Gattin. Wann die Aufnahmen ausgestrahlt werden, ist noch unklar. Möglicherweise passiert dies im Rahmen eines Liebes-Specials der Auswanderer-Sendung.

Gefeiert wurde nach der gelungenen Überraschung übrigens auch. "Wir haben noch schön gemeinsam gegessen", erzählt ein glücklicher Thommy Schmelz.

Erst kürzlich hatte der gelernte Koch ebenfalls seiner Kathrin eine öffentliche Liebesbekundung gemacht. Er verkündete, ein Buch schreiben zu wollen. Dafür suchte er die Hilfe seiner Fans, die ihm ihre schönsten Liebesgeschichten zusenden wollten.

Die Auswanderer-Geschichte der Urgesteine von "Goodbye Deutschland"

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. Die ganze Kennenlern-Geschichte können Sie hier nachlesen. Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz.

2015 ist das Paar dann zurück nach Europa gezogen – auch, weil Thommy damals an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung erkrankte. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie verdingten sich beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. In den vergangenen Wintern waren sie oft auf einer Skihütte in Österreich, im Sommer dann auf der Insel. Auch als Sänger haben sich die Auswanderer jüngst probiert.

Das Paar lebt mittlerweile wieder fest in Peguera. Kathrin Mermi-Schmelz arbeitet im Restaurant El Paradíso. Nachdem Thommy Schmelz immer wieder sein Gesundheitszustand reingegrätscht hatte, haben die TV-Auswanderer die für später geplante Portugal-Auswanderung vorerst abgesagt. /pss