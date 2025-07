Warum "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Caro Robens ihre Eigentumswohnung verkauft hat und nie wieder vermieten würde

Am Montag (28.7.) um 20.15 Uhr gibt es auf Vox wieder neuen Auswanderer-Stoff von den "Goodbye Deutschland"-Bekanntheiten Caro und Andreas Robens im Fernsehen zu sehen. Auch weitere Auswanderer hat das Kamerateam für die Folge, die man sich als Abonnent von RTL+ jetzt schon auf der Plattform anschauen kann, begleitet.

In der Programmbeschreibung heißt es: "Kommen. Vielleicht gehen? Bleiben! Drei Inseln, drei Auswanderer-Geschichten: Ex-GZSZ-Star Arlette Markuse zieht nach Fuerteventura, Auswanderer-Tochter Bianca Bebensee zweifelt, ob sie Gran Canaria wegen des Jobs verlassen muss. Und die Robens gehen auf Mallorca all in und kaufen ein Haus."

Caro und Andreas Robens

Wie bereits mehrmals berichtet, wollten die Bodybuilder ein Eigenheim kaufen, nachdem der Vermieter für ihr altes Mietshaus in der Gemeinde Llucmajor künftig das Doppelte an Miete verlangt hätte.

Haus ist tiefgestapelt. Das Eigenheim ist eher eine Villa mit großem Pool und Garten. "Neben dem finanziellen Risiko hat Andreas vor allem eine Sorge: Er muss mit Caro und vor allem all ihren Klamotten umziehen", liest man in der Programmbeschreibung.

So fühlen sich die Robens in ihrem neuen Zuhause

Der MZ haben die beiden ein Update zu ihrer aktuellen Wohnsituation gegeben. "Wir haben uns vom ersten Tag an super wohl im neuen Haus gefühlt. Man ist eingezogen, hatte noch nicht die Sachen drin und es war schon ein Gefühl von Heimat", schwärmt Caro Robens. "Sie hat es wirklich geschafft, 400 Quadratmeter (Wohnfläche, Anm. d. Red.) vollzustopfen. Was noch frei war, hat sie nachgekauft", sagt Andreas Robens.

Das Eigenheim der Robens. / Privat

Das alte Haus direkt am Meer sei mit dem Umzug direkt vergessen gewesen. Mittlerweile würden Freunde des Paares dort wohnen. "Wir waren zwischendurch mal dort. Es war gar nicht mehr wie unser Haus. Es war wie ein fremdes Haus", so Caro Robens. "Ich verstehe nicht, was ich daran so gut fand. Ich hätte das Geld niemals ausgegeben, das der Vermieter später dafür haben wollte", so Andreas Robens. Lediglich die Aussicht aufs Meer würde die gelernte Erzieherin vermissen, und ihre alten Nachbarn.

Sind glückliche Eigenheim-Besitzer: Caro und Andreas Robens kurz nach dem Einzug. / Privat

Villa statt Haus

Das neue Haus bezeichnen die Robens als "Villa". "Man fühlt sich, als wenn du durch einen Park gehst", so Andreas Robens, der damit auf die Größe des Geländes anspielt. Alleine der Pool im Eigenheim sei dreimal so groß wie der alte.

Doch im Eigenheim gibt es auch noch einiges zu tun für das Paar: "Die Fensterläden müssen gemacht werden, die Mauern um die Terrasse herum müssen neu gestrichen werden. Es müssen noch neue Bäume gepflanzt werden. Dekoration fehlt", so Caro Robens.

Caro Robens nach dem Kauf ihres neuen Eigenheims zusammen mit Andreas Robens. / Privat

Hauptsache weg mit der Eigentumswohnung in Arenal

Auf keinen Fall würden sie eine weitere Unterkunft kaufen, um sie zu vermieten. "Man hat hier so viele Probleme mit Mietern, kriegt die Leute teils nicht mehr raus", so Caro Robens, die schon einmal eine Eigentumswohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern in Arenal (Höhe balneario 1) hatte, diese aber dann verkaufte. "Wir haben es ein paar Monate versucht, die Zimmer zu vermieten, aber es gab nur Theater. Die Mieter haben nicht bezahlt, haben die Einrichtung wie Dreck behandelt und wir wiederum waren nur am Neukaufen von Sachen. Es war alles zum Kotzen. Daher haben wir sie nach einigen Jahren wieder zum gleichen Preis gekauft, für den ich sie gekauft hatte, obwohl ich Geld hineingesteckt hatte", so Caro Robens zur MZ. Sie habe die Wohnung einfach schnell loswerden wollen.

Das Apartment im neuen Eigenheim könnten die Robens eigentlich für um die 700 Euro vermieten. Doch Andreas Robens möchte dort "alleine sein". "Wir haben 2.000 Quadratmeter Grundstück. Das ist nur für uns", sagt er weiter.

Die Robens mit den Maklerinnen (links und rechts) und ihrer Bankberaterin (in der Mitte) beim Notartermin. / Privat

Arlette Markuse

Der Ex-GZSZ-Star ist alleinerziehende Zweifachmama. Markuse zieht es auf die Kanareninsel Fuerteventura. Dort will die TV-Bekanntheit als Wimpernstylistin durchstarten, wie man in der Ankündigung liest.

Birgit und Bianca Bebensee

Und dann ist da noch Auswanderer-Tochter Bianca, die Tierpsychologin werden und nicht für immer in der Tapasbar ihrer Mama arbeiten will. "Aber bedeutet das dann, dass Bianca Gran Canaria verlassen muss? Und was wird dann mit Mama Birgit?", liest man in der Ankündigung.