Geister-Alarm bei Caro und Andreas Robens: Darum holen sich die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer einen Schamanen ins Haus

In der neuen Folge von „VOX-Prominent! – Das Promi-Magazin“ mit Laura Dahm, sorgt eine Geschichte für Gänsehaut: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens berichten von gruseligen Erlebnissen in ihrem neuen Haus auf der Insel. Die Folge läuft am Sonntag (27.7.) um 23.40 Uhr bei VOX und ist danach sieben Tage lang auf RTL+ verfügbar.

Spukt es bei den Robens?

„Die Vorbesitzer hatten ein ganz, ganz dreckiges Scheidungsdrama – sie haben sogar die Hunde dort verhungern lassen“, erzählt Caro Robens im Gespräch mit der MZ. Kein Wunder, dass die Stimmung beim Einzug alles andere als positiv war.

Der Schamane Leon Shankara sorgt für einen frischen Start im neuen Zuhause der Robens. / privat

Um die dunkle Energie zu vertreiben, holte sich das „Goodbye Deutschland“-Paar spirituelle Hilfe – und zwar von Schamane Leon Shankara, der Anfang 2024 als Begleiter von Dschungelcamp-Kandidatin Kim Virginia Hartung bekannt wurde. Shankara führte im neuen Heim der Robens eine rituelle Geisteraustreibung durch.

Die Robens und ihre Mallorca-Projekte

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein. Mittlerweile betreiben sie nur noch das Iron Gym.