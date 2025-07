Folge 7 von "Zwischen Meer und Maloche": Verliert Krümel in Peguera wegen zu lauter Musik ihre Lizenz?

Die Ausstrahlung der aktuellen Staffel von "Zwischen Meer und Maloche: Arbeiten, wo andere Urlaub machen" mit Krümel und Biggi Bardot geht auf ihr Ende zu. Am Sonntagabend (28.7.) lief die siebte von insgesamt neun Folgen. Mit dabei sind auch neue Mallorca-Protagonistinnen.

Drei Schwestern (Heidi, Selma, Nancy) aus Deutschland führen in Cala Ratjada ein Reinigungsunternehmen, heißt es im Einspieler. Zu Beginn erzählt eine der Schwestern, dass sie aufgrund eines Schicksalsschlags zuerst alleine auf die Insel gezogen ist. Eine weitere der “Waschschwestern”, wie das Dreier-Gespann in dem Format genannt wird, sei gestorben. “Da musste etwas Neues her für mich”, sagt die Auswanderin.

Viel Arbeit in Canyamel

Vor vier Jahren haben Heidi und Selma die Reinigungsfirma gegründet, als Letzte kam Nancy dazu. Dass sie zusammen arbeiten, habe sie als Schwestern noch mehr zusammengeschweißt. Ein Putz-Tag in einer großen Finca in Canyamel steht an. Nancy wird die Insel bald verlassen, erfährt man. Ihr Mann möchte nicht mehr pendeln. Auch der gemeinsame Sohn des Paares soll unbedingt in Deutschland zur Schule gehen. Nancys Schwestern verstehen ihre Entscheidung nicht wirklich.

Die Putzschwestern. Ganz rechts: Nancy, die bald zurück nach Deutschland ziehen will. / Kabel Eins

Druck von allen Seiten

Nancy steht sehr unter Druck, der von allen Seiten kommt. Fürs Putzen der dreistöckigen Finca haben die Schwestern am Drehtag nur fünf Stunden Zeit. Sie können einander aber blind vertrauen. “Um hier leben zu können, muss man doppelt und dreifach ackern”, sagt eine der Schwestern. Auf Mallorca herrscht Arbeitskräftemangel, sagt die Off-Stimme. Wer soll Nancy bald ersetzen? - Das ist die große Frage. An der Bewerberfront sieht es bescheiden aus bisher. In fünf Wochen muss Ersatz da sein.

Was sagt der Dezibelmesser?

Bei Krümel ist es mittlerweile nur noch eine Woche bis zum Saisonopening. Mehr als 300.000 Euro haben sie und Dani Pfaff in den Kauf und die Renovierung der Mitarbeiterwohnung und den Umbau der Bar gesteckt. Sie hoffen, dass Sohn Max den Stadl irgendwann übernimmt, schließlich sei das Lokal ihr Lebenswerk.

“Heute ist der wichtigste Tag im Jahr, da wird die Lautstärke wieder neu gemessen, vom Ingenieur. Klaut er mir ein Dezibel, kann ich nicht mehr live auftreten. Wenn du das nicht mehr leisten kannst, können wir Krümels Stadl dicht machen”, sagt Marion Pfaff angespannt.

Wenn Marion Pfaff nicht mehr auftreten könnte, hätte das folgenschwere Konsequenzen für das Lokal. / Kabel Eins

Anspannung bei Marion Pfaff

Ab Mitternacht gehe draußen automatisch die Musik aus, drinnen werde sie lauter. Dann müssen aber alle Türen (mit dreifach verglasten Scheiben) geschlossen sein.

Marion Pfaff ist angespannt. “Das Ganze dient zur Reduzierung der Lärmbelästigung”, erklärt Dani Pfaff. Laut der Messung kann der Gutachter zunächst noch kein grünes Licht geben.

Krümels Nerven liegen blank. “Da hat die Musik-Firma einen Fehler gemacht, dass es nicht automatisch ausgeht. Das kann mich die Lizenz kosten”, sagt sie. Das Opening soll schließlich auch im Freien stattfinden. Später steht fest: Die Lautstärke im Stadl entspricht doch der spanischen Norm.

Doch wie ist der Stand in der Mitarbeiterwohnung? Krümel sieht sich vor Ort um. Dani und Joe sollen sich nun 100 Prozent auf die Wohnung konzentrieren.

Umzug aufs Festland

Biggi Bardot und ihr Partner Wolli erzählen von ihrem Wegzug von der Insel nach zehn Jahren. Wie berichtet soll es aufs spanische Festland gehen. Seit über 20 Jahren steht Biggi auf vielen Bühnen. “Ich möchte nicht dabei zusehen, wie Biggi vor die Hunde geht”, sagt Wolli. Die beiden sind seit 2017 ein Paar.

Biggi Frank ist sich im Gegensatz zu Wolli noch unsicher, ob sie etwas kaufen möchte. / Kabel Eins

Gerne nach Alicante

Biggi wollte wegen der idyllischen Altstadt und der Nähe zum Meer nach Alicante ziehen. Das erste Objekt, das sich das Paar in Folge 6 angeschaut hat, war zu altbacken. Sie schauen Haus Nummer 2 an. Es gibt sogar eine Fußbodenheizung. “Es gefällt mir zu 150 Prozent besser als das andere”, sagt Biggi Frank, die damit hadert, etwas zu kaufen. Auf Mallorca zahlen sie für 85 Quadratmeter 2.000 Euro Miete pro Monat. Doch unter anderem die (lauten) Feriengäste in der Wohnanlage im Sommer stören sie.

Hochzeit steht bevor

Biggi würde sich als fitnesssüchtig bezeichnen, gibt sie wenig später zu. Wolli sei in der Rechtsabteilung ihrer Booking-Agentur gewesen. Sie kannten sich zunächst nur übers Telefon. Nach acht Jahren Beziehung sagen sie bald “ja” zueinander. Die Hochzeit findet in Bergisch Glattbach statt, Wollis Heimat. Bei Biggi Franks erster Hochzeit war ihre Mutter Trauzeugin, nun ist es ihre Ersatz-Mama Elisabeth. Biggi präsentiert ihr A-Linien-Kleid. Jetzt müssen die Outfits nur noch die Reise überleben.