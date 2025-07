"Ich zieh' ins Hotel": Der Umzug stellt die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens auf eine harte Beziehungsprobe

In der neuen Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" mit den Robens, die am Montag (28.7.) um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen ist, geht es zwischen dem Bodybuilder-Paar ganz schön ruppig zu. Andreas und Caro Robens haben gleich einen der wichtigsten Termine ihrer Auswanderer-Geschichte, heißt es zu Beginn. "Wir kaufen heute unser erstes Haus, was wir nie haben wollten. Wir haben immer gesagt, wir kaufen nichts. Dann ist man so gebunden. Man weiß nicht, wie sind die Nachbarn…”, erzählt Caro Robens.

Doch damit auch alles klappt, muss Andreas Robens erst noch seine NIE-Nummer finden. In knapp einer Stunde müssen die Robens beim Notar in Palma sein. Dann erfahren Zuschauer, dass der Hauskauf eher aus der Not heraus geboren wurde. Der Vermieter des alten Hauses der Auswanderer wollte die Miete von 1.800 Euro auf das Doppelte erhöhen. “3.500 Euro. Dafür kann ich das schönste Haus kaufen”, findet Andreas Robens.

Jahre lang hat Andreas Robens sein NIE-Dokument nicht benötigt. / RTL+

Bei der Suche nach einem Eigenheim seien den Robens auch einige “Löcher” angeboten worden. “Umso mehr Häuser wir uns angeguckt haben, desto mehr haben wir dem Makler gesagt: Seh mal zu, dass du was anderes ranschaffst”, sagt Andreas Robens.

Andreas Robens hat große Bedenken

Die Geduld des Paares hat sich gelohnt. Ihr Eigenheim ist ein wahres Herrenhaus. Wie man in der Folge erfährt, hat Caro Robens es geschafft, den Kaufpreis auf eine mittlere sechsstellige Summe zu drücken. Andreas Robens hat dennoch Bedenken: “Es ist sehr groß und alt." Heißt: Sie müssen womöglich viel Geld in Ausbesserungsarbeiten stecken. Doch die Robens haben all ihr Erspartes für das Haus ausgegeben.

Das Eigenheim der Robens. / Privat

Hinzu kommt: Die TV-Auswanderer haben die Immobilie noch nie mit einem Bauexperten besichtigt. Er kommt erst nach der Schlüsselübergabe, wie die Off-Stimme des Formats erzählt. Caro Robens vergleicht den Hauskauf und das damit verbundene Risiko mit Selbstständigwerden auf Mallorca. Immerhin das haben die Bodybuilder, die in Arenal ein Fitnessstudio betreiben, erfolgreich hinter sich.

Nach dem Kauf klingt Andreas Robens dann deutlich positiver. “Mir gehört ein Stück von Mallorca”, schwärmt er. In vier Tagen wollen die beiden Langzeitresidenten schon einziehen. Ein Kumpel der Robens arbeitet als Handwerker auf Mallorca und checkt die Immobilie auf Fehler und potenziell verbesserungswürdige Stellen. Im Obergeschoss ist alles in Ordnung. In der unteren Etage findet er auch nichts.

So oft sind die Robens schon umgezogen

Sieben Mal sind die Robens auf Mallorca bereits umgezogen. Der MZ hat die Auswanderin verraten, wo das Paar schon überall gelebt hat: Erst ging es von Arenal nach Llucmajor, dann weiter nach Sa Torre, im Anschluss nach Son Ferriol, von dort aus nach Badía Azúl, weiter über Puig de Ros, später nach Badia Gran und von dort aus in ihr Eigenheim, das sich in der Gemeinde Llucmajor befindet.

Sind schon mehrmals zusammen umgezogen: Caro und Andreas Robens. / RTL+

Caro Robens hat, zum großen Ärger von Andreas Robens, einige Sachen, mit denen sie immer wieder umgezogen ist, die sie aber gar nicht mehr benutzt. Wegschmeißen ist nicht. “Sobald Andreas Stress hat, bekommt er schlechte Laune”, weiß Caro Robens. “Alles stört mich am Umzug mit ihr”, sagt er in einem Moment in der neuen Folge.

Andreas Robens regt sich etwa über 40 Paar Highheels auf, fragt sich, wieso seine Frau so viele von den Schuhen braucht. Und auch Klamotten hat sie en masse. An manchen Kleidern hängt sogar noch das Preisschild dran. Caro Robens selbst gibt zu, dass sie überdurchschnittlich viele Klamotten hat.

Auch ihr Brautkleid hat sie noch aufbewahrt. Die Kennlern-Geschichte der TV-Auswanderer wird erneut erzählt. “Die Kleine ist nicht schlecht”, habe Andreas Robens gedacht, als er Caro das erste Mal im Oberbayern gesehen hat. “Was ist das für ein Spinner, rot verbrannt und im Anzug. Der hat so gar nicht ins Oberbayern gepasst”, schoss es Caro Robens damals durch den Kopf. Das erste Date der beiden fand am Strand statt.

Caro und Andreas damals und heute / Privat

Doch nun stellt der siebte Umzug des Paares die Beziehung der Bodybuilder auf die Probe. “Mach so weiter und du ziehst alleine um. Ich zieh' ins Hotel”, droht Andreas Robens seiner Frau. Der MZ hat die Auswanderin verraten: "Bei jedem Umzug gibt es den gleichen Streit, jedes Mal ist es eine Beziehungsprobe. Ich bin nicht wirklich davon ausgegangen, dass Andreas ins Hotel zieht. Sonst hätte er wohl kaum ein Haus gekauft mit mir."

Die gelernte Erzieher möchte auch, dass zwei Straßenkatzen, die sie auf dem Grundstück ihres alten Hauses versorgt haben, mit umziehen. Doch dafür muss sie sie zunächst einfangen. Gar nicht so einfach.

Hexe und Brutos (die beiden Hunde) erkunden das neue Zuhause. Wenig später haut Brutos ab. “Der ist leicht dement”, sagt Caro Robens. Daher würde er wohl nicht mehr alleine zurückfinden. Das Grundstück ist schließlich riesig.

Am Ende der Folge sieht man, wie Andreas Robens sich vom alten Haus des Paares mit Meerblick verabschieden will. Einen Monat habe Caro Robens nur durchgeheult, als auch nur das Wort “Haus” gefallen sei. Nun habe sie mit der Immobilie abgeschlossen. “Wer weiß, wofür es gut ist, dass wir jetzt gekauft haben”, sagt Andreas Robens am Ende.

Die Robens und ihre Mallorca-Projekte

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein. Mittlerweile betreiben sie nur noch das Iron Gym. Erst am Sonntag (27.7.) waren die TV-Auswanderer bei „VOX-Prominent! – Das Promi-Magazin“ zu sehen.