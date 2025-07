Emotionalste Folge von "Diese Büchners": Türkei-Reise in die Heimat von Danni Büchners Ex-Mann reißt alte Wunden auf und sorgt für viele Tränen

Ende der zweiten Staffel von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen": Am Donnerstag (24.7.) liefen ab 22.15 Uhr auf RTLZWEI die letzten beiden Folgen des Formats "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" rund um die Auswanderer-Familie von Danni Büchner. Eine Woche später, am 31. Juli ab 9 Uhr, zeigt der Sender die Wiederholungen. Auf RTL+ steht das Filmmaterial schon seit einigen Tagen zur Verfügung. Was man jetzt schon verraten kann: Folge 4 ist die emotionalste seit Beginn des Formats. "Reißt der Urlaub alte Wunden auf", fragt die Off-Stimme zu Beginn. Die Büchners sind, wie bereits in Folge 3 zu sehen war, in die Türkei gereist und haben auf dem Weg vom Flughafen in Antalya zu ihrer Unterkunft in Alanya erst einmal eine Panne mit ihrem Mietwagen.

Panne beim Familienurlaub in der Türkei. / RTLZWEI / Picture Puzzle Medien

Joelina, die in Hamburg lebt, kommt erst einen Tag später an, erfährt man. Erst will Volkan beim Auto nach dem Rechten zu sehen, doch er kriegt die Motorhaube nicht auf. Jada schafft es. “Wir riskieren es mal weiterzufahren”, sagt Danni Büchner. Noch 40 Minuten sind es bis zur Unterkunft.

Am nächsten Tag soll ein Techniker kommen und sich das Auto anschauen. Jedes Familienmitglied der Büchners hat in der Unterkunft ein eigenes Zimmer. Auch der Strand ist nur wenige Minuten entfernt. “Wollen wir auswandern?”, fragt Danni Büchner ihre kleine Tochter Jenna, weil sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommt.

Viele Erinnerungen an die Türkei

Die Türkei werde immer einen großen Platz in ihrem Herzen haben, sagt sie. Immerhin habe sie dort geheiratet und drei Kinder bekommen. Fotos von damals werden eingeblendet. Darauf zu sehen ist auch Büchners mittlerweile verstorbener erster Mann. Sechs Jahre lang waren die beiden verheiratet. Das Familienleben spielte sich damals zwischen der Türkei und Deutschland ab. Mit 21 ist Büchner in die Türkei gezogen, Ende 30 nach Mallorca.

Mann muss immer mutig sein, sollte nicht nur an einem Ort wohnen bleiben, findet die Fünffachmutter und das trichtert sie auch ihren Kindern ein. “Mut wird immer belohnt”, habe Jens Büchner immer gesagt.

Danni Büchners älteste Kinder Volkan, Joelina und Jada sind von ihrem ersten Mann, einem Türken. / RTLZWEI

Danni Büchner spielt Jada ein türkisches Lied aus ihrer Kindheit vor. “Dazu hast du immer getanzt”, sagt sie. Unterdessen scheint das Autoproblem behoben zu sein.

Der Urlaub sollte dazu da sein, alte Erinnerungen aufzufrischen, aber auch Ängste zu überwinden, heißt es. Beim Bäcker zeigt die Familienmutter, dass sie noch Türkisch kann.

Für "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" öffnet Danni Büchner das Familienalbum. / RTLZWEI

Dann kommen die Büchners an ihrem ersten Ausflugsziel an. Sie wollen Rafting machen. Doch Volkan hat keine Lust, will am Auto warten. Jada hat Angst, als sie auf einen Jeep steigt, auf dessen Dach ein Boot angebracht ist. Er soll sie zum Wasser bringen. “Bitte alle beten”, sagt die Jura-Studentin. Alles nervt sie. Die Zwillinge Diego und Jenna hingegen haben große Lust auf Action-Sachen. Liegt es daran, dass die Kids von unterschiedlichen Vätern sind? Volkan, Jada und Joelina haben denselben Papa, Danni Büchners türkischen Ex-Partner. Jenna und Jada sind die Kinder von Jens Büchner.

Nur Diego und Jenna haben wirklich Spaß am Rafting. / RTLZWEI

Dann geht es den reißenden Fluss hinab. “Was für 'ne Scheiße”, schimpft Jada nur.

Am nächsten Tag soll dann Joelina hinzustoßen. Doch davor steht noch ein weiterer Ausflug an. Jada hat Respekt vor Höhe, will ihre Ängste aber besiegen. Beim Parasailing wollen sie über dem Meer fliegen. “Ich hab eher Angst, dass der Wind mich bis nach Mallorca schiebt”, sagt Danni Büchner, auf die Wetterverhältnisse anspielend. Letztlich geben die Anbieter wegen zu starken Windes kein grünes Licht. “Sicherheit geht vor”, findet auch die alleinerziehende Familienmutter.

Nicht jedem Familienmitglied bekommt die Fahrt mit der Seilbahn zur historischen Burg. / RTLZWEI

Mit der Seilbahn zur Burg

Später fahren sie mit einer Seilbahn zu einer historischen Burg. Jada und Danni haben erneut Angst. Diego sieht es entspannt, genießt die Aussicht. “Ich kotz gleich”, sagt Jada oben angekommen. “Ich weiß nicht, wie das andere Familien machen, wenn ich das auf Social Media sehe. Die sind mit 20 Kindern im Urlaub und die sind happy”, sagt Danni Büchner genervt und enttäuscht. “Parasaling wäre viel schlimmer gewesen”, versucht sie ihre Tochter Jada aufzuheitern. Als Letztere wieder unten ankommt, ist sie deutlich entspannter.

Auf einem Basar wollen die Büchners unter anderem einen alten Bekannten treffen. / RTLZWEI

Auf dem Basar trifft die Familie Joelina und Volkan. Vor allem die Zwillinge haben ihre große Schwester lange nicht gesehen. Auf dem Markt war Danni schon früher mit ihren drei ältesten Kids, erzählt sie. Erkennen sie ihn noch? Und den Bekannten, der dort arbeitet?

Kaum Erinnerungen

Jada erinnert sich nicht einmal an Danni und ihren Vater als Paar. Dann weint Jenna plötzlich. Sie hat sich offenbar mit Jada gestritten. Nur Diego ist richtig gut gelaunt, probiert verschiedene Sonnenbrillen.

Dann kommen sie beim Geschäft des Bekannten an. Er erinnert sich noch an die damals "kleinen Kinder" (Volkan, Joelina und Jada). Die drei aber erinnern sich an gar nichts mehr. “Ich fand es komisch. Leute erinnern sich an dich, aber du nicht an die”, sagt Jada wenig später.

Dann geht die Familie essen. “Wer hätte das gedacht! 15 Jahre später sitzen wir hier, mit zwei Leuten mehr”, sagt Jada auf ihre jüngsten Geschwister Diego und Jenna anspielend.

Fehlt nur Joelina. / RTLZWEI / Picture Puzzle Medien

Emotionaler Besuch im alten Zuhause

Dann steht ein emotionaler Besuch an. Die Familie soll die Wohnung von Dannis verstorbenem Ex-Mann besuchen. Volkan ist nicht begeistert. “Was will man da?”, fragt er. “Ich dachte, wenn wir dort hingehen, das ist, als wenn wir ihn besuchen würden”, sagt Danni Büchner nur.

Volkan wird schon auf dem Weg dorthin emotional. “Ich bleib' draußen”, sagt er vor dem Haus angekommen. “Mein Vater ist da gestorben. Ich möchte da nicht rein.” Danni Büchners ehemalige Schwiegermutter hat ihr die Schlüssel für die Wohnung gegeben. Noch bevor sie eintreten, wird plötzlich auch Joelina ganz still, dreht sich von der Kamera weg. „Es tut mir so leid“, flüstert Danni ihr ins Ohr. „Wenn du willst, gehen wir raus“, sagt sie weiter.

„Ich glaube, dass ich in dem Moment nur in Ruhe gelassen werden wollte. Es ist mir doch eher nachgegangen, hat mich wie aus dem Nichts erwischt“, sagt Joelina Karabas später.

Letztlich geht nur Jada mit ihrer Mutter in die Wohnung. Doch dann packt es auch sie. Sie weint. „Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo was stand?“, fragt Danni sie.

Auch bei Jada Karabas kommen beim Besuch der Wohnung ihres verstorbenen Vaters die Erinnerungen hoch. / RTLZWEI

Drei Wochen, bevor ihr Ex-Mann gestorben ist, sei sie zuletzt dagewesen. Er starb an einem Herzinfarkt. Jada wollte in die Wohnung, um Erinnerungen zu gewinnen. Doch es kam anders. „Am Ende des Tages, so traurig es war, bin ich auch dankbar, dass es so passiert ist“, sagt Danni Büchner auf die Vergangenheit mit ihrem Ex anspielend. Sonst hätte sie Jens Büchner nicht kennengelernt und hätte die Zwillinge nicht.

Danni glaubt, dass ihre Kids den Türkei-Besuch und insbesondere den in ihrem alten Wohnhaus erst einmal verarbeiten müssen, aber auch, dass es nicht ihr letzter Besuch in der Türkei war.

Der Urlaub neigt sich dem Ende zu. Vor ihrer Abreise besucht die Familie noch ein Piratenschiff.

Besuch auf einem Piratenboot. / RTLZWEI

Am Ende der Folge und gleichzeitig auch der zweiten Staffel des Formats darf jedes Mitglied sich noch einmal über den Familienzusammenhalt äußern. „Wir sind das einzige, was uns geblieben ist, wir müssen immer zusammen halten", sagt etwa Danni Büchner.

So wurde Danni Büchner bekannt

Danni Büchner, die mehr als neun Jahre Teil des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" war, zog 2015 mit ihren Kindern Joelina, Volkan und Jada Karabas zu Jens Büchner nach Mallorca. Im November 2018 verstarb ihr Mann im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Die Familienmutter lebt weiterhin im Osten Mallorcas, ist erst kürzlich umgezogen.