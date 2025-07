Folge von "Goodbye Deutschland" mit bekannten Gastronomen aus Peguera: Darum sind Juliette und Holger Bombien mittlerweile aus dem Format ausgestiegen

Die nächste Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland", die am Freitag (1.8.) um 20.15 Uhr bei Vox laufen wird und derzeit schon auf der Plattform RTL+ verfügbar ist, lief erstmals im Juli 2018. Zu sehen sind die Mallorca-Auswanderer Holger Bombien und Juliette Schliwa (mittlerweile ebenfalls Bombien) sowie Niels Hansen und Steffen Reimers.

Juliette Schliwa und Holger Bombien wollen sich mit einem Ice-Rolls-Laden in Peguera eine Existenz aufbauen – für beide ein riskanter Schritt. Schliwa ist 21 Jahre jünger als ihr Partner. Zudem ist das Paar erst sechs Monate zusammen und zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Kilometer weit voneinander entfernt. Schliwa kann ihren Job in Deutschland noch nicht kündigen, dabei läuft auf Mallorca die Eis-Saison schon. Doch ein Problem gibt es: Ein passendes Lokal für den Ice-Rolls-Laden fehlt noch. Doch das wurde später gefunden.

Holger Bombien im Lokal "Ice Rolls Mallorca". / Privat

So ging es für die Bombiens weiter

"Damals lief der Ice-Rolls-Laden schon sehr gut", so Holger Bombien später zur MZ. Nach der Ausstrahlung habe sich der Umsatz noch einmal um 50 Prozent gesteigert, gibt er aber zu. "Wir hatten das nicht gemacht, um permanent in der Öffentlichkeit zu stehen, sondern um den Laden zu pushen und einen guten Start zu haben", so Bombien gegenüber der MZ. Der Plan ging auf.

Juliette Bombien im damaligen Ice-Rolls-Laden. / Privat

2018 kam dann ein weiteres Lokal, "Brutalo Burger" in Cala Millor, hinzu. 2019 verkauften die Auswanderer ihre beiden Geschäfte und kauften das "Bei Juliette und Holger" in Peguera. "Alles hat funktioniert, wir haben alles verkauft, um das Geld in die Bar zu investieren", so Bombien zur MZ. Die Bar in Peguera eröffneten die Auswanderer dann 2020, nur wenige Tage vor dem Lockdown. "Das war damals eine Katastrophe, heute können wir darüber schmunzeln", so Holger Bombien. Die Bar laufe "wunderbar".

Ein aktuelles Foto aus dem Lokal "Bei Juliette und Holger" in Peguera. / Privat

Zum letzten Mal bei "Goodbye Deutschland" zu sehen, waren die Auswanderer 2020 im Rahmen von Aufnahmen über Jenny "Delüx". "Wir haben bei der Wiedereröffnung ihrer Boutique das Catering gemacht", so Holger Bombien.

Auf die Frage, warum sie nicht mehr prominenter dort zu sehen sind, sagt Bombien: "Sie fragen immer mal nach, aber wir lehnen ab."

Niels Hansen und Steffen Reimers

Neben dem Bombiens zu sehen sind in der Wiederholungsfolge auch die beiden Hamburger Niels Hansen und Steffen Reimers. Laut der Programmbeschreibung sind sie zum damaligen Zeitpunkt seit 30 Jahren ein Paar und arbeiten auf Mallorca als Luxus-Inneneinrichter. Ihr zweiter Laden soll mit einer Feier eröffnet werden. Einfach wird das jedoch nicht, im Weg steht nämlich die große Baustelle vor dem Laden, wie man in der Ankündigung liest. Aber auch innerhalb der Familie läuft nicht alles glatt, die geliebte Hündin Lilly ist krank und muss dringend zum Tierarzt.

Nicht nur Mallorca ist als Auswanderer-Destination in der Sendung zu sehen. Rainer Hückels lebt in Florida. Der Geschäftsunternehmer und alleinerziehender Vater sorgt sich nicht nur um sein Millionenunternehmen, sondern auch um seinen 18-jährigen Sohn Leon, der seinem Traum nachgehen möchte, Pilot zu werden.