21 Jahre Altersunterschied und einst Trainer und Spielerin: Das ist die Liebesgeschichte von Juliette und Holger Bombien

Am Freitag (1.8.) läuft um 20.15 Uhr bei Vox eine Wiederholungsfolge (Erstausstrahlung Juli 2018) mit den in Peguera ansässigen Bar-Betreibern Juliette und Holger Bombien. Darin wird auch grob erzählt, wie sich die beiden kennengelernt haben. Der MZ haben sie ihre Liebesgeschichte noch detailliert erzählt.

Juliette und Holger Bombien trennen 21 Jahre. Das war für sie selbst nie ein Problem. Kennengelernt hatten sich die Bar-Betreiber bei einem Fußballspiel. Holger Bombien pfiff es als Schiedsrichter, Juliette war in einem der Teams als Spielerin. "Meine damalige Mannschaft hat 2014 gegen ihre gespielt und der Schiedsrichter ist nicht gekommen. Also habe ich das Spiel gepfiffen", erzählt Holger Bombien.

Ein Jahr später sei sie dann in der Ü21-Damen-Fußballmannschaft gewesen, die Holger Bombien trainierte. "Es war Liebe auf den ersten Pfiff", heißt es in der Folge.

"Ich habe Julie zwei Jahre trainiert. Wir waren beide gebunden. Da war gar nichts", erinnert sich Holger Bombien. 2016 sei er nach Mallorca ausgewandert, habe den Trainerjob aber als Aushilfe nebenbei gemacht. "Dann war ich Ende des Jahres auf der Weihnachtsfeier. Da haben wir uns unterhalten und festgestellt, dass wir beide keinen Partner mehr haben. Da hat es dann gefunkt", so Holger Bombien.

Eine Aufnahme von der Mannschaftsfahrt im Mai 2016. Juliette steht hinten links (mit Sonnenbrille), Holger Bombien in der Mitte in der vorderen Reihe. / Privat

Vom American Football zum Fußball

"Ich hatte damals ganz viel mit Fußball zu tun. Zunächst war American Football meine große Leidenschaft. Da war ich Nationalspieler und Bundesligaspieler, weit über zehn Jahre. Dann ging es mit den Knochen aber nicht mehr und ich habe mich auf Fußballtrainer und Schiedsrichter konzentriert", erzählt Holger Bombien der MZ, der als Röntgentechniker zwischen der Insel und Mallorca pendelt.

In der Folge sieht man, dass Juliette Bombien mit ihrem Holger in Peguera einen Ice-Rolls-Laden eröffnet – für beide ein riskanter Schritt. Damals war das Paar erst sechs Monate zusammen.

Juliette Bombien im damaligen Ice-Rolls-Laden. / Privat

Anfangs lebte das Paar in Peguera, direkt am Boulevard. 2018 sind die Bombiens nach Andratx in eine große Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern gezogen. 2018 kam dann ein weiteres Lokal, "Brutalo Burger" in Cala Millor, hinzu, weswegen das Paar zusätzlich eine Wohnung im Inselosten anmietete. "Wir sind dann immer gependelt, haben mal in Andratx, mal in Cala Millor gewohnt", so Holger Bombien.

Juliette und Holger Bombien im Brutalo Burger in Cala Millor. / Privat

2019 verkauften die Auswanderer ihre beiden Geschäfte und kauften das "Bei Juliette und Holger" in Peguera. "Alles hat funktioniert, wir haben alles verkauft, um das Geld in die Bar zu investieren", so Bombien zur MZ.

2019 haben die Bombiens in Castrop Rauxel geheiratet. / Privat

2019 war auch das Jahr, in dem das Paar am 19. August in Castrop Rauxel, dem Heimatort von Holger Bombien, geheiratet hat. Die aktuelle Bar in Peguera ("Bei Juliette und Holger") eröffneten die Auswanderer dann 2020, nur wenige Tage vor dem Lockdown. "Das war damals eine Katastrophe, heute können wir darüber schmunzeln", so Holger Bombien. Die Bar laufe "wunderbar".

Damals haben wir beide Wohnungen aufgegeben und sind an die Playa de Palma in eine Eigentumswohnung gezogen. "Wenn man eine Bar betreibt, ist es nicht verkehrt, wenn man jeden Tag mit dem Auto fahren muss. Dann kommt man nicht in Versuchung zu trinken", findet Bombien, der auch noch eine Firma in Deutschland hat und daher pendelt. "Ich bin immer eine Woche hier, eine Woche da - wie es die Zeit zulässt", so der 59-Jährige. Juliette Bombien, die aus dem Erzgebirge stammt, lebt fest auf der Insel.

Holger Bombien im Lokal "Ice Rolls Mallorca". / Privat

Kein Interesse mehr an einer Teilnahme bei "Goodbye Deutschland"

Zum letzten Mal bei "Goodbye Deutschland" zu sehen waren die Auswanderer 2020 im Rahmen von Aufnahmen über Jenny "Delüx". "Wir haben bei der Wiedereröffnung ihrer Boutique das Catering gemacht", so Holger Bombien.

Auf die Frage, warum sie nicht mehr prominenter dort zu sehen sind, sagt Bombien: "Sie fragen immer mal nach, aber wir lehnen ab."