Nach eineinhalb Jahren ohne Pause: "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" gönnt sich in Cala Millor eine Auszeit

Urlauber oder Residenten, die vorhaben, "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" in den kommenden Tagen in ihren Geschäften in Artà oder Cala Millor anzutreffen, werden wohl vor verschlossener Türe stehen: Die TV-Auswanderin und ihr Mann Achim gönnen sich nach eineinhalb Jahren Durchackern, ob in den Geschäften oder beim Umbau der Lokale, eine Pause.

Vom 4. bis 24. August machen die beiden Boutiquen in Artà und Cala Millor sowie das Restaurant Happy Schnitzel Betriebsferien. "Ab 25. August sind wir wieder für euch da – und bleiben dann bis zum 13. Dezember 2025 geöffnet", schreibt die Auswanderin.

"Wir haben so viel durchgearbeitet, wir machen jetzt mal ein bisschen Urlaub, wir fahren auch weg", so Jennifer Thiesen gegenüber der MZ. "Je näher der Tag rückt, desto weniger kann ich es abwarten", so die Mutter eines Sohnes weiter.

Auch in diesem Jahr stehe nach den Betriebsferien auch wieder ein Betriebsausflug für die Belegschaft an. "Wir haben schon was im Kopf", verriet die Auswanderin der MZ.

Achim und Jenny Thiesen leben mit Leon in Artà. / Thiesen

So ist Jenny "Delüx" auf Mallorca durchgestartet

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor über 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde.

Schon seit Juni 2023 betreibt das Paar neben dem Kombi-Geschäft in Cala Millor zudem in Artà ein Gemeinschafts-Geschäft, bei dem Produkte der Klamotten-Boutique und des Schuhladens zusammen angeboten werden. Wenige Monate später, im Oktober 2023, eröffneten die Thiesens in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel". Zuletzt haben sie dort auch Wein-Tastings angeboten.