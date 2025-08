Jetzt auch im Fernsehen: Doppel-Folge von "Goodbye Deutschland" mit unter anderem Peggy Jerofke, Steff Jerkel und den Robens

Am Montag (4.8.) zeigt der Sender Vox gleich zwei Mallorca-Folgen. Um 20.15 Uhr ist eine neue Folge mit Steff Jerkel, Peggy Jerofke und den Robens zu sehen. Sie stand bisher nur RTL+-Abonnenten zur Verfügung. Darum geht's:

"Kurz vor Saisonstart fehlen dem Gastro-Paar Peggy und Steff Wohnungen für ihre Mitarbeiter. Besetzte Immobilien, Wucherpreise und technische Ausfälle machen den Neustart im Tiki Beach zur Zitterpartie. Weil bezahlbarer Wohnraum kaum noch zu finden ist, fasst Steff sogar den Kauf eines alten Hotels ins Auge. Ist das die Lösung – oder das nächste Risiko?", so die Vox-Programmbeschreibung.

Details zu seinem Vorhaben können Sie hier nachlesen.

Und dann sind da die Robens: "Während auf Mallorca Tausende gegen Massentourismus protestieren, kämpft Caro um Anerkennung: Nach über 20 Jahren auf der Insel will sie die spanische Staatsbürgerschaft. Doch beim Test gibt es ein Problem - Andreas bangt: Will Spanien überhaupt, dass sie bleibt?", liest man in der Programmbeschreibung.

Caro Robens will Spanierin werden. Auch Andreas Robens hätte die spanische Staatsbürgerschaft gerne. / Vox / RTL

Wie es Caro Robens in Sachen Staatsbürgerschaft, Tests und Co. ergangen ist, können Sie hier nachlesen.

Um 22.40 Uhr strahlt der Sender dann eine Wiederholungsfolge aus, die im Juli 2023 zum ersten Mal zu sehen war.

In der Ankündigung heißt es: "'Tüll & Tränen'-Brautausstatter Uwe Herrmann wittert ein Geschäft auf Mallorca. Denn das Hochzeitsbusiness boomt auf der Insel. Auch die Barbetreiber Nils und Patrick wollen sich auf Mallorca das Ja-Wort geben. Genauso wie Emily und Stefan alias Ballermannstar 'Lorenz Büffel'. Nur die brauchen noch eine Location. Die Suche: abenteuerlich."

Nils Heidenreich und Patrick Zahn. / RTL / 99pro media

Eine detailliertere Beschreibung der Wiederholungsfolge finden Sie hier.

Seit wann auf Mallorca gedreht wird

Seit 2006 begleitet VOX in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der beliebten Insel. Auch der Alltag bereits etablierter Auswanderinnen und Auswanderer wird dokumentiert. Wie viele Auswanderer hier über all die Jahre begleitet wurden, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es waren und sind überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Auswanderern, die es in andere Länder verschlagen hat.

Zu den Auswanderern, die Vox schon seit vielen Jahren begleitet, gehören Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen oder Caro und Andreas Robens.