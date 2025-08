Nach "Deutsche raus"-Parolen: Warum diese deutsche Familie in Santanyí die Wut einiger Mallorquiner nachvollziehen kann

Mailo spricht fließend Deutsch. Und Spanisch. Und Mallorquinisch. Wenn deutsche Fußballer gegen spanische spielen, dann hält er zu Spanien. Wenn er mit seiner Familie im Auto fährt, dann hört er am liebsten die Sant-Antoni-Lieder. Und wenn bei den Dorffeiern die gegants (Riesenfiguren) tanzen, dann steht Mailo in der ersten Reihe. Mailo ist sechs Jahre alt, auf Mallorca geboren. Ein echter Insulaner. Trotz seiner deutschen Mütter. Oder gerade wegen ihnen.

"Wir haben nie Abneigung gespürt"

Seit nunmehr 17 Jahren leben Julia Wollenberg und Carolin Hartmüller auf Mallorca, immer in der Gegend um Santanyí. Sie sind Deutsche und doch heimisch in jenem Ort, der im Juni für Schlagzeilen sorgte, weil Unbekannte zahlreiche Geschäfte und Autos mit „Deutsche raus“-Parolen beschmierten. „Wir fühlen uns hier willkommen. Schon in unserer Anfangszeit, als wir noch in S’Alqueria Blanca zur Miete wohnten, waren die Mallorquiner immer tolerant und freundlich zu uns. Daran hat sich auch in letzter Zeit nichts geändert“, sagt Julia Wollenberg. Von den Schmierereien erfuhr sie aus der Presse – und weil Freunde aus Deutschland sie kontaktierten und fragten, ob man als Deutscher nun von der Insel verjagt werde. „Wir persönlich haben nie Abneigung zu spüren bekommen, im Gegenteil“, so die 42-Jährige.

Womöglich, weil die Familie Kunterbunt, wie sich Mailo, seine Mütter und seine zwei kleinen Geschwister Yuna und Yaro auf einem Instagram-Account nennen, schon lange ein Teil Santanyís ist – und nicht außen vor bleibt, in einer Parallelgesellschaft, die rund um die Deutschen-Hochburg seit Jahrzehnten besteht. Was nicht heißt, dass sie ihre Wurzeln aufgegeben haben. „Wir sprechen mit den Kindern Deutsch, und vermitteln ihnen auch deutsche Traditionen“, sagt Wollenberg. Gleichzeitig achtet das Paar aber darauf, Teil der Dorfgemeinschaft zu sein. Die Kinder gehen auf eine halbstaatliche Schule im Ort statt auf ausländische Privatschulen. „Wir wollen, dass sie Klassenkameraden von hier haben, etwas anderes kam für uns nie infrage“, sagt Wollenberg. Die Familie verpasst keine traditionelle fiesta im Dorf und freut sich über die Geschenke der „Reyes Magos“ genauso wie über die vom deutschen Weihnachtsmann.

Sprachlich nicht perfekt, aber bemüht

„Wir versuchen, immer zu zeigen, dass wir gerne hier sind und unseren Lebensmittelpunkt hier haben, das ist uns extrem wichtig“, sagt Wollenberg. Ohne sich dabei zu verbiegen oder anzubiedern, aber doch ehrlich gemeint. „Hakuna Matata“ steht auf einem bunten Schild am Eingang ihres kleinen Dorfhauses an Santanyís Ortseingang. Ein Spruch, den Deutsche und Spanier gleichermaßen verstehen. Leben und leben lassen, in gegenseitiger Toleranz. Eine Lebenseinstellung, mit der die Familie gut fährt. „Wenn wir unser Haus zu Halloween oder Weihnachten mit Deko überfrachten, denkt vielleicht schon der ein oder andere, wir seien locas, aber ich glaube, man mag uns. Und unsere mallorquinischen Bekannten freuen sich schon jetzt auf unsere Halloweenparty“, sagt Wollenberg.

Wichtig sei natürlich die Sprache. Für die Kinder hat das Paar eine Mallorquinerin beauftragt, die regelmäßig vorbeikommt und mit den Kleinen gezielt auf der Inselsprache spricht – zusätzlich zum Input aus der Schule. Auch Carolin Hartmüller selbst macht im mallorquí immer mehr Fortschritte, Spanisch beherrschte sie schon kurz nach ihrer Auswanderung fließend. „Viele meiner Kollegen, Freunde und Kunden sind Spanier und Mallorquiner, der Kontakt war automatisch da“, so die 47-Jährige, die erst als Kellnerin im Restaurant Pura Vida in Cala Figuera arbeitete und heute dort Teilhaberin ist.

So perfekt läuft es bei Julia Wollenberg in Sachen Sprache nicht. Zunächst war sie als Alltours-Animateurin tätig, dann als Hundetrainerin und jetzt als Hausfrau. Viele ihrer engeren Freunde sind Deutsche. „Und eine sehr gute mallorquinische Freundin spricht leider oft Englisch mit mir.“ Ihr Spanisch sei trotz zahlreicher Sprachkurse und Anstrengungen nur „okay“. „Das ärgert mich. Ich will es besser lernen.“ Umso mutiger stürze sie sich in spanische Konversationen mit Bekannten, Nachbarn und anderen Eltern. „Vielleicht macht das den Unterschied. Dass sie merken, dass es mir nicht egal ist und ich nicht denke, Deutsch reiche aus, um auf Mallorca durchzukommen.“ Vielleicht ist es aber auch einfach ihre Art, die den Mallorquinern zusagt. Offen, ohne zudringlich zu sein. Selbstbewusst, ohne abgehoben zu wirken. Unkonventionell, ohne zu provozieren.

Zurückhaltung statt Aufdringlichkeit

„Wenn man den Mallorquinern mit Höflichkeit, Respekt, Achtung und Zurückhaltung begegnet, kommen sie irgendwann von selbst auf einen zu“, sagt Carolin Hartmüller. Bei einem Mann aus der Nachbarschaft beispielsweise habe es Monate gedauert, bis er ihren Gruß erwiderte. „Jetzt ist er aber sehr herzlich.“

Als Deutsche in Santanyí kennt das Paar beide Welten. Ein wenig Kontakt besteht auch zu jenen Deutschen, die sich von den Einheimischen weitgehend abschotten. „Viele von ihnen kommen hier nie richtig an. Teilweise gehen sie nach einiger Zeit wieder zurück, weil sie sich nicht wohlfühlen.“ Andere blieben, ohne sich der Insel zu öffnen.

Deutsche Blase

Dass eine deutsche Blase in Santanyí existiert, die über die Jahre immer weiter gewachsen ist, und den Ort in seinem Image als „chic“ und „hip“ geprägt hat, ist nicht zu leugnen. Die überwiegende Mehrheit der Boutiquen und Galerien im Zentrum sind in deutscher Hand, ein Großteil der angebotenen Ware spricht gezielt deutsche Käufer an. „Vor 17 Jahren war das noch ganz anders“, sagt Julia Wollenberg. Nicht zu vergessen die Urlaubermassen, unter denen die Anwohner im Ort an den Markttagen ächzen. „Ich kann nachvollziehen, dass die Dorffeiern kaum oder nur auf català beworben werden“, sagt Julia Wollenberg.

Und auch eine gewisse Wut gegen Menschen von außerhalb, die sich nicht integrieren, kann sie vor diesem Hintergrund verstehen. Zumal die Wohnungsnot auch das Städtchen im Südosten fest im Griff hat und kaufkräftige Ausländer die Miet- und Kaufpreise weiter in die Höhe treiben – genau wie die Mallorquiner, die selbst vermieten oder verkaufen. „Aber es geht bei dieser Wut glaube ich nicht einmal ums Geld. Der Mallorquiner an sich ist kein neidischer Mensch“, bewertet Carolin Hartmüller, die das Thema mit mallorquinischen Freunden besprochen hat. Wenn auch nur kurz – vor allem seien es die Deutschen, die weiter darüber redeten. „Vielmehr geht es wohl darum, wie manche Deutsche hier in Santanyí auftreten und welche Einstellung sie zu dem Leben hier haben.“

Persönlich angegriffen fühlt sich die Familie Kunterbunt von den Graffiti-Parolen nicht. Eher bestärkt darin, weiter mittendrin sein zu wollen und nicht außen vor.

