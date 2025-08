Kündigung per WhatsApp, technische Probleme, dafür ein ganz besonderer Gast: So chaotisch ist Krümels Stadl in die Saison gestartet

Wer am Sonntagabend (3.8.) nicht Kabel Eins einschalten konnte, um die letzten Folgen von "Zwischen Meer und Maloche: Arbeiten, wo andere Urlaub machen" zu schauen, für den gibt es hier eine Zusammenfassung. Im Mittelpunkt stand – neben anderen Protagonisten – Mallorca-Kultwirtin Krümel, alias Marion Pfaff.

Das passiert in Folge 8

Am Tag der Dreharbeiten findet das Opening in Krümels Stadl statt, auf das die Pfaffs wochenlang hingearbeitet haben. Doch nur 36 Stunden vorher hat Krümel eine Nachricht von Kellnerin Nadine bekommen: Sie hat per WhatsApp gekündigt – ein schwerer Schlag für die Pfaffs. Krümel selbst will einspringen. „Aber du bist doch das Aushängeschild“, sagt Dani Pfaff darauf anspielend, dass seine Frau eigentlich singen sollte.

Er ist sichtlich angespannt. Dann findet er im Stadl auch noch leere Fässer vor, die im Weg stehen, und stolpert fast darüber. Dabei hatte er Betriebsleiterin Daniela am Vortag extra eine Nachricht per WhatsApp geschickt, mit der Bitte, die Fässer aus dem Weg zu räumen.

Wenn die Betriebsleiterin vergessen hat, die Fässer wegzuräumen, muss man eben selbst ran. / Kabel Eins

Zudem gibt es ein weiteres Problem. Sie wissen nicht, wie es mit der Musikanlage laufen wird. Die Außenboxen sind nicht am Dezibel-Limiter angeschaltet. „Ich möchte alles legal haben, weil ich Angst hab' davor, dass sie uns die Musiklizenz nehmen“, stellt Krümel klar.

Krümel trifft Jörg Dahlmann. Er soll den Opening-Abend moderieren. Sie gehen den Ablaufplan durch. „Es war sehr unkompliziert, mit ihm zu reden“, sagt die Auswanderin später.

Biggi Bardot und Wolli

Bei Biggi Bardot und ihrem Wolli steht unterdessen die Hochzeit unmittelbar bevor. Wollis Papa Horst freut sich sehr darauf. Doch erst muss sich Biggi im Eilverfahren fertig machen. „Ich war am Rande des Wahnsinns, weil die Steckfrisur nicht so halten wollte, wie ich das wollte“, sagt sie. Auch die Ringe waren kurzzeitig verschwunden. Wolli hat zwei Mamas. „Es ist eine Patchworkfamilie“, erklärt Biggi. Nach der Hochzeit sagt sie: „Für mich bedeutet das wahnsinnig viel.“ "Neuer Name, neuer Mann, neues Leben in Alicante", sagt die Off-Stimme. Am Folgetag ist Schlüsselübergabe in ihrem ehemaligen Friseursalon an er Playa. Ein Mitarbeiter von Biggis Nachfolgerin Andrea Goebel kommt. Künftig will das Paar vor allem von Wollis Onlinehandel-Geschäft leben, heißt es.

Sind nun Mann und Frau: Biggi und Wolli Frank. / Kabel Eins

Putztrio

Auch bei den "Putzschwestern", die bereits in der vorherigen Folge zu sehen waren, war das Kamerateam. Die jüngst der drei Schwestern, Nancy, will zurück nach Deutschland ziehen. Auf Mallorca fängt die Saison an, doch es gibt noch keinen Ersatz für sie. Die beiden verbleibenden Schwestern suchen nach Lösungen. Heidis Ehemann ist zwar gut situiert, doch sie will sich niemals von jemandem abhängig machen, stellt sie klar.

In einem Lokal warten sie auf einen Bewerber. Doch der versetzt sie. „Viele suchen Arbeit, aber wenn es dann wirklich ums Arbeiten geht…“, sagt eine der Schwestern. Marie, eine zweite Bewerberin, taucht dann aber sehr wohl auf. Sie arbeitet mit den Schwestern auf Probe. Für Nancy ist es komisch. Sie geht mit einem lachenden und weinenden Auge von Mallorca, erzählt sie. „Marie macht einen pfiffigen Eindruck“, finden die Schwestern. Doch hat sie nach der Probeschicht noch Lust auf eine weitere Zusammenarbeit?

Selma, eine der Schwestern, hat Geburtstag. Wie alt sie wird, will sie nicht sagen. Sie wollen Marie offiziell den Job anbieten. „Das schönste Geschenk wäre, dass sie ja sagt“, weiß Selma. Wenn sie nicht will, ist die Party gelaufen. Doch sie sagt zu.

Die drei "Putzschwestern", die bald nur noch zu zweit auf der Insel sein werden. / Kabel Eins

Das passiert in Folge 9

Folge 9 dreht sich dann ausschließlich um die Pfaffs und das unmittelbar bevorstehende Opening. Zu Beginn findet ein Videodreh für den Song "Herzenspilot" statt. Dani Pfaff ist alles andere als zufrieden. "Es war grade noch langweiliger wie beim Florian Silbereisen", sagt er.

Gedreht wurde es in Port d'Andratx. Auch die Liebesgeschichte ist dann Thema. Wie sich die Pfaffs kennengelernt haben, können Sie hier nachlesen.

Zum Opening sind Freunde der Pfaffs aus Deutschland eingeflogen. Sie helfen, das Bierzelt aufzubauen. Dann kommt ein Beamter des Rathauses, will die Maße der Terrasse nehmen. Der Quadratmeter kostet pro Tag 2 Euro. Auf die Saison hochgerechnet sind das für den Stadl einige tausend Euro, rechnet Dani Pfaff vor.

Später bekommt das Gastronomen-Paar endlich die Genehmigung für das Event unter freiem Himmel. 14 Jahre hätte das Paar vergebens versucht, ein Open Air machen zu können, erfährt man. Nun hat es mit der Genehmigung endlich geklappt.

Auch Champions League ist während des Openings. Dani Pfaff will daher, dass das Fußball-Spiel läuft. Krümel hat etwas dagegen. Sie hat Angst, dass der Abend anders wahrgenommen wird, weil die Leute vom Fußball abgelenkt sind.

Sind sich oft nicht einig: Marion und Dani Pfaff. / Kabel Eins

Besonderer Besuch zum Opening

Auch ihre Mama ist zum ersten Mal zum Opening auf die Insel gekommen. Sie ist 90 Jahre. Ihre Mutter und ihre Oma seien ihre Vorbilder, hätten immer eine positive Lebenseinstellung, sagt Marion Pfaff. "Meine Mutter ist zweimal im Jahr bei uns zu Besuch, meistens im Mai und im September. Wir haben ein super gutes Verhältnis", so Marion Pfaff zur MZ.

Zwei Boxen bereiten den Technikern Probleme. Es gibt Rückkopplungen. "Es ist das Schlimmste, was passieren kannst, wenn du singst und es eine Rückkopplung gibt", so die Sängerin. Noch sechs Stunden sind es bis zum Opening. Langsam wird auch Dani nervös.

Nach einem kurzen Aufenthalt bei den Pfaffs zu Hause fährt Marion Pfaff mit ihrer Mutter zum Stadl. "Das Schlimmste ist immer, bis alle da sind und ihre Plätze eingenommen haben", weiß Dani Pfaff. Er hat sogar noch einen Ersatz für Kellnerin Nadine gefunden: Janine.

Die Mutter von Marion Pfaff ist zum ersten Mal bei Opening dabei. / Kabel Eins

Mehr Nadeln als Heu im Haufen

Über 30 Promis haben sich fürs Opening angekündigt (unter anderem Prince Damien, die Robens oder Kader Loth). Als Marion Pfaff sie auf dem roten Teppich begrüßen will, gibt es Probleme mit dem Mikrofon. Krümel läuft panisch durch das Lokal. Ihre Hoffnung steckt in Techniker Marcel. Auch Peter Klein und Yvonne Woelke kommen als Überraschungsgäste. "Ich dachte, wenn ich schon mal hier bin auf Mallorca, müssen wir heute zu dir hin", sagt Woelke.

Partyurlaub auf Mallorca: So sah es zum Opening in Krümels Stadl in Peguera aus / @Mallorca_Paparazzi

Der Sound ist grottenschlecht, findet Krümel. "Innerlich hab' ich geheult wie ein kleines Mädchen, wie ein Schlosshund", sagt sie im Nachgang. Dani Pfaff weiß: Die Leute hätten gar nichts von den Problemen mitbekommen. "Da waren mehr Nadeln als Heu im Haufen", findet Krümel. Kein einziges Mikrofon ginge mehr draußen. "Das gab es noch nie, dass ich meine Gäste auf dem roten Teppich nicht begrüßen konnte", sagt Krümel. Während sie versucht, die technischen Schwierigkeiten zu lösen, übernimmt Jörg Dahlmann.

Jörg Dahlmann übernimmt für Krümel auf dem roten Teppich. / Kabel Eins

Dani Pfaff findet: "Wir hatten gestern null Chaos." Krümel sieht das ganz anders. Innerlich sei sie völlig angespannt gewesen, aber das dürfe sie natürlich nicht den Gästen zeigen. Damit endet die Folge und die Staffel des Formats. "Bei jedem Opening passieren unvorhergesehene Dinge, aber in den ganzen 14 Jahren ist noch nie so viel schief gelaufen wie 2025", so Marion Pfaff zur MZ, die sich für das nächste Mal von Anfang an einen Tontechniker buchen möchte.

Wie die MZ erfahren hat, drehen die Pfaffs mit dem Produktionsteam von Kabel Eins bald für die kommende Staffel.