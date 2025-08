Warum der Fahrzeug-Verleih von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel noch nicht eröffnet hat und das Paar nur Absagen von Hochzeitslocations kassiert

Schon seit Juni warten die teils im Retro-Look gehaltenen E-Bikes, E-Scooter und sogenannten "Fat Runner", die TV-Auswanderer Steff Jerkel angeschafft hat, darauf, im einstigen Sharky's an Kunden vermietet oder verkauft zu werden. Doch noch hat der gelernte Klempner seine Rental-Station in dem seit über einem Jahr leerstehenden Lokal nicht eröffnet.

Freut sich schon auf sein neues Projekt: Steff Jerkel. / Privat

Wie die MZ damals berichtet hat, benötigt Jerkel dafür neben der Restaurant-Lizenz eine zweite für den Verleih. "Dafür mussten wir mit einem Ingenieur ein Projekt machen und im Lokal einige Sachen ändern und umbauen, etwa die Notlichter. Mein Anwalt meinte am Freitag (1.8.), dass wir die Lizenz dieser Tage bekommen würden", so Jerkel zur MZ, der derzeit extra auch noch keine Werbung für sein neues Geschäft gemacht hat. "Die Saison ist ja schon ziemlich gelaufen, trotzdem werden wir in diesem Jahr noch aufmachen", versichert er. Hauptsache, es steht nicht noch länger leer. Schließlich kostet es jeden Monat 6.000 Euro. Allein die Miete liege bei 4.000 Euro, wie Jerkel der MZ schon vor einigen Wochen mitteilte. Hinzu kämen Kosten für Strom und Versicherungen.

In Jerkels Lagerhalle stapeln sich aktuell verschiedene Fahrzeuge, die er bald vermieten will. / Jerkel

Dreharbeiten für verschiedene Fernsehformate

Der Vater einer Tochter ist dieser Tage schwer beschäftigt. "Ich habe auch noch einige Fernseh-Projekte. Ich weiß gar nicht, wie ich alles unter einen Hut bringen soll", so seine Worte. Auch mit dem Produktionsteam von "Goodbye Deutschland" seien Jerkel und Peggy Jerofke dieser Tage fleißig am Drehen. Immerhin: Mitarbeiter für sein neues Geschäft habe er schon.

Die Fahrzeuge stammen aus den Niederlanden und sind patentiert. Dort ist der Sitz der Firma, die es geschafft hat, eine europaweite Lizenz für die Vermietung der Fahrzeuge zu bekommen.

Mit den Fahrzeugen im Retro-Look will Jerkel seinen Kunden etwas Besonderes bieten. / Jerkel

Absagen für Hochzeitslocations

Nebenbei planen Jerkel und Jerofke auch ihre Hochzeit, die am 26. Juni 2026 stattfinden soll. Doch derzeit bekommen sie eine Absage nach der anderen für verschiedene Hochzeitslocations, bei denen sie angefragt haben. Aus der Hochzeit auf der vorgelagerten Insel Tagomago, einer Insel nahe Ibiza, die von einer Gesellschaft des Unternehmers Matthias Kühn verwaltet wird, wird nichts. "Man muss die Insel mehrere Tage mieten, zudem wollen die Verantwortlichen 150 Euro extra pro Person. Da sind wir alleine für die Miete schon bei 150.000 Euro", so Jerkel zur MZ. Hinzu komme unter anderem die eher komplizierte Anreise für die Gäste.

Auch ein Hotel in Artà habe dem TV-Auswanderer-Paar kürzlich abgesagt. "Sie wollen kein Fernsehteam vor Ort haben", so Jerkel. Oft scheitere es bei den Locations auch an den Sperrzeiten. "Bei vielen ist um 12 Uhr Feierabend. Wir wollen mindestens bis 2 Uhr feiern können", so der Klempner. Die Suche nach einer Location sei derzeit einfach nur "nervig".

Ein Foto der beiden Auswanderer aus dem Jahr 2007. / Jerkel

Eines von vielen Auswanderer-Projekten

Steff Jerkel hatte das Sharky's in Cala Ratjada im Mai 2024 eröffnet. Seit Mitte Juli 2024 ist es geschlossen. Es ist eines von zwei Lokalen der TV-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Kennengelernt hatten sie sich 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte.

Leben schon seit Jahren im Nordwesten von Mallorca: Peggy Jerofke und Steff Jerkel. / Vox / RTL

Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Jerofke und Jerkel waren erst am Montag (4.8.) in einer neuen Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Nachgang dazu hat Jerkel der MZ erzählt, dass er, statt ein altes Hotel zu kaufen, eine Lagerhalle kaufen und dort Mitarbeiterwohnungen einrichten will.