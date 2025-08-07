"Er ist sehr schwach, schläft fast die ganze Zeit nur": ein Funken Hoffnung bei "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz?

Seit über einem Monat liegt "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz nun schon im Krankenhaus Son Espases in Palma. Um keine Möglichkeit und Anwendung auszulassen, hatte seine Frau, Kathrin Mermi-Schmelz am 23. Juli einen Hilferuf gestartet. Damit wollte sie Ärzte, Experten oder Wunderheiler finden, die womöglich den alles entscheidenden Tipp haben, damit es dem gelernten Koch endlich besser geht.

So geht es Thommy Schmelz mittlerweile

Nun hat die Kellnerin in ihren sozialen Netzwerken ein Update zu Schmelz' Zustand gegeben. In dem Video bedankt sie sich zunächst bei allen Fans, Zuschauern und Personen, die sich auf den Hilferuf hin gemeldet haben. "Recht herzlichen Dank an alle Tausende von Mitteilungen, die wir gekriegt haben, und auch an die Ärzte und Spezialisten, die sich direkt an uns gewendet haben." Es habe sich herausgestellt, dass alle Fachmänner derselben Meinung sind: Das Paar ist im Son Espases gut aufgehoben. "Der Thommy ist in einer der besten Kliniken in Europa hier. Die haben auch ihre Spezialisten. Die Ärzte machen, das hat sich nach langen Recherchen herausgestellt, alles genau richtig und behandeln ihn genau so, wie es die Ärzte in Brasilien und Deutschland auch tun würden", erzählt seine sichtlich betroffene Frau in dem Video weiter.

Nicht mehr auf der Intensivstation

Thommy Schmelz sei mittlerweile nicht mehr auf der Intensivstation, werde auch nicht mehr künstlich beatmet. Doch künstlich ernährt werden sollte er eigentlich noch, da er auch seine Medikamente teils durch die Sonde bekommt. "Die Sonde hat er sich wohl gestern gezogen. Jetzt müssen wir gucken, dass Thommy isst. Gestern hat er einen kleinen Anfang gemacht, mit einem Gelee. Es hat zumindest funktioniert. Er ist sehr schwach, schläft fast die ganze Zeit nur. Wenn er wach ist, ist er sehr verwirrt", so die TV-Auswanderin weiter.

Dennoch gäbe es eine positive Entwicklung: "Die neusten Röntgenbilder haben gezeigt, dass die Pilze auf der Lunge zumindest nicht weiter gewachsen sind. Wir hoffen, dass das jetzt das Zeichen dafür ist, dass die richtigen Medikamente gefunden wurden und dass es jetzt vielleicht Schritt für Schritt ein bisschen besser wird."

So geht es jetzt weiter

Der MZ hat Kathrin Mermi-Schmelz verraten, wie die weiteren Pläne der Ärzte mit Thommy Schmelz sind: "Sie therapieren jetzt einfach auf dem Weg gegen den Pilz weiter. Die Dosierung des Medikaments kann bei Thommy ja nur so gering sein, wegen seiner Vorerkrankungen."

In den vergangenen schweren Wochen hatte die Auswanderin auch viel Unterstützung von Freunden und Familie, unter anderem ihrer Tochter Jessi und ihrer Freundin Susi. "Heute Morgen ist unsere Wintertochter Sarah mit ihrem Partner Martin wieder zurück nach Österreich geflogen. Ich bin jetzt tatsächlich mal ohne Besuch seit Langem. Ich stehe aber natürlich jeden Tag in Kontakt mit Susi, Jessi und allen möglichen Leuten."

Bis heute habe sie es nicht geschafft, alle Nachrichten, die infolge des Hilferufs eingegangen waren, durchzuarbeiten. "Ich wollte wenigstens jedem ein Herzle schicken, aber ich bin da immer noch mit Hunderten Nachrichten im Rückstand", so Mermi-Schmelz zur MZ.

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Erst vor wenigen Wochen waren die Mermi-Schmelz bei der Hochzeit von Jessi in Deutschland. Aufgrund von Thommy Schmelz' Gesundheitszustand war lange nicht klar, ob die beiden Auswanderer beim großen Tag ihrer (Zieh-)Tochter dabei sein können. Seit Donnerstag (3.7.) liegt der gelernte Koch im Krankenhaus.