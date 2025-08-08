Wenn sich "Goodbye Deutschland"-Auswanderer nicht für nur ein Land entscheiden können: So geht es Laureen und Tobias Sell

Wer erinnert sich noch an die Jamaika-Mallorca-Fans Laureen und Tobias Sell? Am Montag (11.8.) zeigt Vox um 20.15 Uhr eine Wiederholungsfolge mit den Auswanderern. Sie lief erstmals im Juni 2023 im Fernsehen, ein Jahr später dann lediglich bei RTL+. Wie man in der Folge erfährt, lernten sich die beiden auf einem Reggae-Festival kennen und entdeckten schnell ihre gemeinsame Leidenschaft für Jamaika, Reggae-Musik und das karibische Lebensgefühl. Doch letztlich landeten sie auch auf Mallorca. So ganz entscheiden kann sich das Paar nicht für ein Land.

Die ersten Herausforderungen

Zur Erinnerung: Zusammen mit ihrer damals zweijährigen Tochter Isabella erfüllt sich das Paar einen Traum und wandert auf eine tropische Insel aus, um sich dort ein Geschäft aufzubauen. Sie planen, Unterkünfte und Rundreisen für Touristen anzubieten – doch schnell wird klar, dass das Leben im Paradies teurer ist als erwartet.

Neben den finanziellen Herausforderungen belastet die Familie vor allem eines: Ihre fünf geliebten Hunde müssen zunächst in Deutschland in Quarantäne bleiben, bevor sie nachreisen dürfen. Besonders Laureen Sell fiebert dem Moment entgegen, endlich wieder mit ihren Vierbeinern vereint zu sein – denn erst dann ist ihre Auswanderung wirklich perfekt.

Was damals geschah

Später wurde bekannt: Der erste Auswanderungsversuch nach Jamaika scheiterte – wie in einer zweiten Folge rund um das Reggae-liebende Paar exklusiv auf RTL+ zu sehen war. Deshalb entschieden sich Laureen und Tobi Sell kurzfristig für Mallorca als Plan B. Dort versuchte die Mutter einer Tochter, als DJane Fuß zu fassen, legte am Ballermann erstmals Dancehall auf und prüfte sogar eine mögliche Zusammenarbeit mit einer Bar in Can Picafort – doch technische Pannen, Kulturschock und hohe Kosten machten schnell klar: Das wird es nicht. Auch die emotionale Belastung durch den kranken Familienhund Teddy kommt hinzu.

Mittlerweile geht es Teddy wieder gut. Hier genießt er die Aussicht aus dem neuen Haus / Sell

Das Leben nach "Goodbye Deutschland"

„Wir sind inzwischen in den Norden von Mallorca gezogen und fühlen uns sehr wohl“, so Laureen Sell. Tochter Isabella ist mittlerweile vier Jahre alt und liebt das Meer, die Tiere und ihre neuen Freunde. „Mallorca ist ein echtes Zuhause geworden, mit allem, was dazugehört.“ Da sich das Paar nach wie vor nicht zwischen beiden Ländern entscheiden kann, pendelt die Familie zwischen beiden Orten: „Wir haben ein Haus hier auf Mallorca gemietet, aber auch unser Haus auf Jamaika, wo wir im November wieder hinfahren", so die Auswanderin.

Sowohl auf Mallorca als auch in Jamaika läuft alles bestens. Die Reiseagentur auf Jamaika floriert, die Angebote wurden inselweit ausgeweitet. „Wir arbeiten mit Locals und großen Hotelketten zusammen und bieten individuelle Touren an.“

Parallel baut Laureen Sell ihr Beauty-Business auf Mallorca weiter aus. Mit Nadescha Leitze und ihrem Team werden zukünftig verschiedene Beauty Anwendungen wie Zahnaufhellung oder Lash- und Brow-Lifting angeboten – Schulungen sind auch geplant.

Gemeinsam: Laureen Sell und Nadescha Leitze / Sell

Auch ihre Musikkarriere hat Sell stets im Blick. Im Spätsommer will sie auf Mallorca bei einem karibischen Event auflegen. Außerdem steht die Auswanderin im Austausch mit dem Reggae-Radiosender Sunsplash Mix aus Kingston, der im Herbst eine Podcast-Episode auf Mallorca aufnehmen will.

Seit der letzten "Goodbye Deutschland"-Folge, die bei RTL+ zu sehen war, bald aber auch im Free-TV zu sehen sein soll, haben die Sells nicht mehr mit dem Produktionsteam von "Goodbye Deutschland" gedreht. „Wir selbst haben sie noch nicht gesehen“, berichtet Laureen Sell.

Gemeinsamkeit Jamaika-Faible

Kennengelernt hatten sich Laureen und Tobi 2014 in Köln. 2015 kamen die beiden dann zusammen. Seit Dezember 2020 ist das Paar verheiratet. Im Januar 2021 kam Tochter Isabella zur Welt. Den Traum, irgendwann nach Jamaika auszuwandern, hatten beide unabhängig voneinander schon, bevor sie sich kennenlernten. Im Januar 2023 zogen sie nach der gescheiterten Jamaika-Auswanderung vorerst nach Mallorca. Von hier aus fliegen sie immer wieder auch in ihre dritte Heimat Jamaika.