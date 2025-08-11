"Peggy ist nicht so happy darüber": "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel steigt bei bekanntem Kampfsportevent in den Ring

Steff Jerkel, bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten wie "Goodbye Deutschland", "Kampf der Realitystars" oder auch "Das große SAT.1 Promiboxen", wird am 4. Oktober 2025 beim Kampfsport-Event The Ultimate HYPE in Oberhausen vor 13.000 Zuschauern vor Ort und noch mehr vor den Bildschirmen in den Ring steigen. Bei dem Event in der Rudolf Weber Arena treten Reality-Stars, Influencer und Profisportler mit verschiedenen Kampfsportarten, unter anderem Boxen, Kickboxen, MMA, und Wrestling, gegeneinander an. "Keine Ahnung, was in mich gefahren ist", kommentierte er seine Teilnahme an dem Event gegenüber der MZ.

Steff Jerkel ist 2020 gegen Realitystar Marcellino Kremers bei "Das große Sat.1 Promiboxen" angetreten. / Foto: Henning Kaiser/dpa

Vorbereitung auf Mallorca

Jerkel tritt als sogenannter Underdog, also Ring-Neuling, an und bereitet sich derzeit auf Mallorca im Trainingszentrum The Farm in Manacor auf seinen großen Kampf vor. Der 54-Jährige sieht in seiner Teilnahme mehr als nur eine Show: "Wartet ab, ihr unterschätzt mich alle", sagt er in einem Ankündigungsvideo zur Show auf Instagram.

Seine Partnerin Peggy Jerofke hingegen ist alles andere als glücklich über seine Teilnahme an dem Event. Die Spreewälderin finde es gefährlich. "Sie sagt: Du hast eine Tochter. Zudem muss ich in den letzten vier Wochen vor dem Event besonders viel trainieren und habe dann keine Zeit mehr für irgendwas", so Jerkel zur MZ. "Es ist aber für meinen Körper gut – bis zum Kampf auf jeden Fall", so der gelernte Klempner weiter.

Die Vorbereitungen werden filmisch begleitet. "Wir machen eine kleine Doku dazu – mein Weg dahin", so der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer zur MZ. Auch das Event selbst werden live übertragen. Wo, wird noch bekanntgegeben.

Das ist Steff Jerkel

Steff Jerkel hatte durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. In Cala Ratjada betreibt er unter anderem das "Sharky's", aus dem er bald einen Fahrzeug-Verleih machen will. Es ist eines von zwei Lokalen der TV-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Kennengelernt hatten sie sich 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte.

Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Jerofke und Jerkel waren erst am Montag (4.8.) in einer neuen Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Nachgang dazu hat Jerkel der MZ erzählt, dass er, statt ein altes Hotel zu kaufen, eine Lagerhalle kaufen und dort Mitarbeiterwohnungen einrichten will. The Ultimate Hype ist nicht Jerkels erstes Kampfsport-Event. 2020 war der Auswanderer bereits bei "Das große Sat.1 Promixboxen" zu sehen.

Auch diese Teilnehmer sind dabei:

Evil Jared, der Bassist der Bloodhound Gang

der Bassist der Bloodhound Gang Thorsten Legat, Ex-Fußballer

Ex-Fußballer Cosimo Citiolo, Reality-Star

Reality-Star Christin Okpara, Reality-Star

Reality-Star Julia Römmelt, Model

Tickets für das Event ab 20 Euro gibt es unter diesem Link.