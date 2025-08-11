Nach jahrelangem Hin und Her: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen haben sich endlich für einen Wohnort entschieden

Das "Doppelleben" der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen sowie deren Sohn Giulio hat bald endlich ein Ende: Seit Jahren verbringt die dreiköpfige Familie die Sommer auf Mallorca, die Winter in Deutschland. Nun haben die TV-Auswanderer angesichts der sich nähernden Einschulung ihres Sohnes endlich entschieden, wo sie dauerhaft leben werden:

In letzter Minute umentschieden

"Wir haben uns letzte Woche umentschieden… Eigentlich wollte ich es ja immer von einer neuen Wohnung abhängig machen, aber alle Freunde, unsere Familien und vor allem unser Immobilienmakler haben auf mich eingeredet, dass ich den Druck rausnehmen soll. Im Winter gibt es bestimmt mehr Wohnungen und das ist jetzt meine Hoffnung. Wir haben ja ein Dach über den Kopf", so Tamara Gülpen zur MZ. Zur Erinnerung: Die Wohnung an der Playa de Palma, in der die Familie schon seit geraume Zeit lebt, ist aufgrund der fehlenden Heizung und schlechten Isolierung nicht für den Winter auf der Insel geeignet. Zudem wollte Tamara Gülpen weg von der Partyzone ziehen. Das Auswanderer-Paar sei auf der Insel weiter aktiv am Suchen nach einem neuen Zuhause. "Wir haben schon so viele Immobilien besichtigt, aber es hat einfach noch nicht gepasst", so Tamara Gülpen weiter.

Auch der kleine Giulio hat über das Familienglück mitentschieden: "Ihn hat das alles sehr beschäftigt. Er ist gerade sehr auf Marco bezogen und hat uns gefragt, warum wir uns trennen. Wir seien doch eine Familie und müssten zusammen bleiben. Das von ihm so zu hören, hat uns sehr berührt und die Augen geöffnet", so die 33-Jährige weiter zur MZ. Am Abend hätten die drei dann zusammen gegessen und sich als Familie dazu entschieden, es ganzjährig auf Mallorca zu versuchen. "Wenn wir es nicht einmal probiert haben, können wir nie erfahren, wie es geworden wäre."

Tamara, Marco und Giulio Gülpen wird man in nächster Zeit noch häufiger auf Mallorca sehen. / Privat

Nur noch in den Ferien nach Deutschland

In den Ferien wird die Familie weiterhin regelmäßig nach Deutschland fliegen. Auch das Haus, das die Auswanderer dort haben, behalten sie. Aktuell sind die Gülpens in Deutschland, "um alles Mögliche zu klären", wie Tamara Gülpen der MZ erzählt. Die Auswanderer melden sich dort ab, packen ihre Winterklamotten und wollen sich von ihrer Familie und ihren Freunden richtig verabschieden. "Die Familie hat sich über die Mallorca-Entscheidung gefreut, unsere Freunde waren ein bisschen traurig", so Tamara Gülpen. Bald gehe es für die drei wieder zurück auf die Insel. "Mitte September wird Giulio dort eingeschult." In Deutschland sei er schon von der Schule abgemeldet.

Tamara Gülpen und Marco Gülpen beim Drehen für neue Mallorca-Folgen. / Privat

Wer sind die Gülpens überhaupt?

Marco Gülpen stammt aus Köln und hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück.

Seit 2012 betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef. Wie Tamara Gülpen auf die Insel kam, können Sie hier nachlesen. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert. Zuletzt hatte Tamara Gülpen der MZ erzählt, dass das Paar gerne noch ein zweites Kind und noch ein Hotel hätte.