Mallorca in neuer ARD-Doku: So undercover lebte Daniel Küblböck auf der Insel

Dass der nach einer Kreuzfahrt verschwundene und später für tot erklärte Sänger Daniel Küblböck auch eine enge Mallorca-Verbindung hatte, wird in der neuen ARD-Doku „Die Küblböck‑Story – eure Lana Kaiser“ deutlich. Sie ist ab dem 26. August in der ARD-Mediathek verfügbar. Im Fernsehen läuft die erste Folge am 27. August um 23.50 Uhr (ARD). Am 28. August laufen dann die Folgen 2 und 3 ab 22.45 Uhr im BR Fernsehen.

Darum geht es in der Doku

In der Ankündigung heißt es, die Doku zeige "die berührende Lebensgeschichte von Lana Kaiser, die als Daniel Küblböck durch die Castingshow 'Deutschland sucht den Superstar' (DSDS) berühmt wurde. Sie erzählt die Coming-of-Age-Geschichte eines Teenagers aus Niederbayern, der ein Star werden wollte und wurde, und sich im Laufe seines Lebens immer wieder neu erfand. Und sich zuletzt, kurz vor ihrem Verschwinden von einem Kreuzfahrtschiff, unter dem selbst gewählten Namen Lana Kaiser als transgeschlechtliche Frau sichtbar machte."

In der Sendung kommen dazu Familie, (Ex-)Freunde und Wegbegleiter von Küblböck zu Wort, unter anderem Dragqueen Olivia Jones und die DSDS-Teilnehmerin Gracia Baur. Schon beim Ansehen der ersten Folge wird klar: "Hinter der schillernden Fassade steckte ein Mensch, der viele missverstandene Jugendliche inspirierte und eine entscheidende Rolle im Kampf für Diversität spielte - lange bevor der Begriff in den Mainstream rückte." Küblböck wäre bald 40 Jahre geworden.

In dieser Folge ist Mallorca Thema

In Folge 3 wird die Mallorca-Verbindung des Sängers thematisiert. Die Ankündigung dazu: "Lana fand ihre neue Wahlheimat auf Mallorca und durch eine Erwachsenenadoption ihre neue Familie. Das Glück schien perfekt, als sie auch noch ihrer großen Liebe begegnete. Doch die Schauspielausbildung in Berlin, die ein Neuanfang abseits des Musik-Business sein sollte, lief nicht wie geplant und sie entfernte sich von Freund:innen und Familie.“ Die dritte Folge der Doku-Serie nähere sich sensibel dem letzten Kapitel in Lanas Leben und lasse wilde Spekulationen rund um ihr Verschwinden 2018 aus.

Wurde durch "DSDS" bekannt: Daniel Küblböck. / Rolf Vennenbernd / DPA

Die wichtigsten Stationen im Leben von Daniel Küblböck:

Daniel Küblbock wurde am 27. August 1985 in Niederbayern geboren

in Niederbayern geboren Die Eltern ließen sich früh scheiden

Von seiner Mutter erfuhr er Gewalt

2002 bewarb sich Küblböck bei "DSDS"

bewarb sich Küblböck bei "DSDS" Der Sänger erreichte den dritten Platz, fortan begann eine steile Karriere

Von 2003 bis 2016 veröffentlichte Küblböck sechs Studioalben

veröffentlichte Küblböck sechs Studioalben 2011 ließ er sich, damals pendelte er zwischen Mallorca und Berlin, in Form einer Erwachsenenadoption adoptieren und trug fortan den Doppelnamen Kaiser-Küblböck

2015 begann Küblböck eine Schauspielausbildung in Berlin

begann Küblböck eine Schauspielausbildung in Berlin Im August 2018 verkündete Daniel Kaiser-Küblböck in den sozialen Medien sein Coming-out als Transfrau. Neben der Änderung des Vornamens, legte sie auch das „Küblböck“ im Nachnamen ab und hieß fortan Lana Kaiser

verkündete Daniel Kaiser-Küblböck in den sozialen Medien sein Coming-out als Transfrau. Neben der Änderung des Vornamens, legte sie auch das „Küblböck“ im Nachnamen ab und hieß fortan Lana Kaiser Im September 2018 begab sich Lana Kaiser auf eine Kreuzfahrt nach New York. Am 9. September 2018 verschwand sie auf See

Am 22. Februar 2021 wurde Lana Kaiser für tot erklärt

Daniel Küblbock auf Mallorca

Die MZ hat sich die Mallorca-Folge schon vorab angeschaut. Zu Beginn sieht man alte Aufnahmen vom DSDS-Casting und hört immer wieder Auszüge aus dem Hörbuch von Küblböck (Daniel Küblböck: Ich lebe meine Töne). Personen aus dem Umfeld des Sängers kommen zu Wort, etwa sein Vater. Immer wieder fällt der Satz von Küblböcks Mutter: "Du bist nichts und du wirst auch nichts werden."

Mallorca war für den Sänger ein Rückzugsort. / Sylvia Nowèl/Image Point

Im späteren Teil ist dann endlich Mallorca Thema. An der Insel habe Küblböck gut gefunden, dass sie nicht so konservativ sei, erfährt der Zuschauer. "Wenn ich hier bin, dann bin ich nicht Daniel Küblböck, sondern einfach nur Daniel. Kein Mensch kennt mich, wenn ich zum Metzger gehe, das ist geil", sagt er in einem Archivausschnitt.

Auch Robin Gasser, ein langjähriger Ex-Freund, erzählt, was ihm die Insel bedeutet hat: "Mallorca war für Daniel ein Rückzugsort, an dem er herunterkommen konnte. Hier habe ich manchmal einen anderen Daniel erlebt, einen, der ein bisschen geerdet ist und seine Sorgen vergessen kann", so Gasser, der mit Küblböck von 2014 bis 2017 zusammen war. Sie seien später in Berlin zusammengezogen, aber zwischen der Hauptstadt und Mallorca gependelt.

Rückzugsort Mallorca

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat Küblböcks Mallorca-Leben im Sommer 2011 begonnen. Damals, auch das ist in der Folge 3 der Doku Thema, hat ihn die Immobilienmillionärin Kerstin Elisabeth Kaiser adoptiert. Sie soll laut der Bild zum damaligen Zeitpunkt eine Hotelanlage auf der Insel verwaltet und Küblböck unter anderem eine Wohnung besorgt haben. Der DSDS-Star soll sogar fließend Spanisch gesprochen haben. Acht bis neun Monate pro Jahr soll Küblböck damals auf Mallorca verbracht haben.

"Mallorca war für Daniel ein Zufluchtsort, was vor allem an Kerstin lag", sagt auch Dragqueen Olivia Jones in der Doku. Sie habe ihm gezeigt, was Familie bedeutet. Kaiser sei für jedes Konzert ihres Adoptivenkels von ihrer Bleibe auf Mallorca nach Deutschland gereist, erzählt eine andere Freundin von Küblbock.

Auch im Lokal The Jazz Lounge auf Mallorca sei der Sänger aufgetreten. "Malle war mal seine Wunschheimat gewesen. Dann hat er die Omi da gehabt und viele Freunde da kennengelernt. Er hat sich auf Malle sehr wohl gefühlt – bis er nach Berlin kam, dann war Berlin seine Heimat", erzählt eine gute Freundin von ihm, die in Deutschland Gittis Bier-Bar betreibt.

Wegen der Ausbildung an der Schauspielschule in Berlin ab 2015 verbrachte Küblböck ab da deutlich weniger Zeit auf Mallorca.

„Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" ist eine Produktion von Beetz Brothers Film Production im Auftrag des BR und WDR für die ARD. Alle Informationen zur Doku finden Sie unter diesem Link.