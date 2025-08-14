Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben endlich eine Hochzeitslocation gefunden

Auch in Cala Ratjada ist die Hochsaison derzeit in vollem Gang, so sehr, dass "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke eigentlich noch gar nicht an die Schließung ihres Lokals "Tiki Beach" denkt. Es gibt alle Hände voll zu tun, und "nebenbei" laufen auch die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren. Die MZ weiß, was es Neues gibt.

Zunächst zum Start des "Tiki Beach" in die Winterpause. "Ich mache Ende Oktober zu. Ich schaue meistens, dass wir den Monat noch voll machen, einen Tag entspannt putzen und schön essen gehen", so Jerofke zur MZ.

Das voraussichtliche Schließungsdatum sei damit der 29. oder 30. Oktober. "Je nachdem, was los ist. Wenn ich spontan merke, es ist gar nichts mehr los, mache ich auch früher zu", so die Gastronomin, die stets auch ihre Ohren offen halte, wie ausgebucht die Hotels in dem Urlaubsort noch sind. "Man merkt ja, was los ist, wenn man täglich vor Ort ist."

Leben schon seit Jahren im Nordwesten von Mallorca: Peggy Jerofke und Steff Jerkel. / Vox / RTL

Als Jerkel und sie noch das Restaurant Olymp betrieben haben, habe das Paar schon Mitte Oktober geschlossen. "Wenn das Bolero (Diskothek, Anm. d. Red.) zugemacht hat, konnte ich kurz danach eigentlich auch zumachen", erinnert sich Peggy Jerofke.

TV-Auswanderin Peggy Jerofke mit Gästen vor dem Tiki Beach. / Jerofke

Immer weniger deutschsprachige Gäste

Die Saison 2025 sei anders als die im vergangenen Jahr gewesen. Der Juli etwa habe schwach begonnen, dann aber doch stark geendet. Was sich vor allem geändert habe, sei die Herkunft der Gäste. "Bisher waren 90 Prozent deutschsprachig, in diesem Jahr sind es nur noch 50 Prozent. Es kommen viele englischsprachige Gäste. Franzosen hatten wir schon immer. Auch super viele Spanier von außerhalb sind dieses Jahr gekommen", so die Mutter einer Tochter.

Die genauen Gründe dafür kenne sie nicht. "Ich habe schon gehört, dass Cala Ratjada zunehmend auch von nicht nur deutschsprachigen Gästen gebucht wird. Ich feiere das extrem. Ich bin sehr happy damit, dass auch Leute von anderswo so zufrieden mit unserem Lokal sind. Wir haben mega gute Resonanzen. Es sind nicht nur Leute, die reinstürmen, weil man uns von 'Goodbye Deutschland' kennt. Sie finden die Location super schön, sind happy mit dem Essen und den Cocktails", so Jerofke. Durch die Teilnahme an dem Format bekommen die Gastronomen teilweise auch schlechte Bewertungen, nur weil die Kommentatoren Jerkel oder Jerofke nicht mögen. "Das hat man mit dem Publikum, was von außerhalb kommt nicht."

Mit ihren Mitarbeitern sei die Auswanderin zufrieden. "Wir sind das vierte Jahr zusammen im alten Team in die Saison gestartet. Bisher läuft alles reibungslos."

Fühlt sich schon ein bisschen wie eine Braut: Peggy Jerofke beim Besuch in Wolfs Atelier. / Instagram

So laufen die Hochzeitsvorbereitungen

Das Paar ist aktuell zudem dabei, die Hochzeit, die am 26.6.2026 stattfinden soll, zu organisieren. Zuletzt hatte das Paar große Probleme bei der Location-Findung. "Es ist viel schwieriger, als wir gedacht haben. Entweder wollten sie kein Fernsehteam vor Ort, das Datum ist schon besetzt oder die Preise sind unerschwinglich. Es gibt da natürlich auch eine Grenze."

Dennoch habe das Paar nun endlich die Zusage für eine Location im Süden der Insel bekommen. "Wir hatten schon gedacht: Wenn alle Stricke reißen, findet die Hochzeit bei uns statt. Wir haben ja auch ein schönes Haus mit einem Traumblick und einer Traumkulisse", so Jerofke zur MZ.

Auch mit der Schneiderin ihres Hochzeitskleides sei Jerofke in ständigem Kontakt. "Es werden zwei, eines für die Trauung und das andere für die Party", verrät Jerofke der MZ.

Ein Foto der beiden Auswanderer aus dem Jahr 2007. / Jerkel

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte.

Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Jerofke und Jerkel waren zuletzt am 4. August in einer Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Steff Jerkel wird bald beim Kampfsportevent "The Ultimate Hype" dabei sein.