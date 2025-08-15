Ehedrama bei "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Anke Dietz wegen Finca-Projekt

Der Sender Vox zeigt am Montag (18.8.) um 22.15 Uhr eine Wiederholungsfolge mit der Immobilienmaklerin Anke Dietz. Die Auswanderin kennen Zuschauer des Privatfernsehens womöglich aus dem Vox-Format "Mieten, kaufen, wohnen" oder auch "Zwischen Tüll und Tränen". Die nun gezeigte Folge lief erstmals im Mai 2024.

Darum geht es in der "Goodbye Deutschland"-Folge mit Anke Dietz

In der Programmbeschreibung liest man: "Kann sie den Job mal Job sein lassen? Maklerin Anke Dietz, bekannt aus der Vox-Sendung 'Mieten, kaufen, wohnen', heiratet auf Mallorca ihren Tom. Doch ständig klingeln Kunden durch. Von denen will Anke keinen verlieren. Bald-Ehemann Tom aber fordert volle Konzentration auf die Hochzeit. Anke in der Zwickmühle."

Zur Erinnerung: 2019 hatten sich Dietz und ihr Partner in Colònia de Sant Pere ein Haus gekauft. Vor allem die Immobilienmaklerin wollte sich schon einige Jahre zuvor auf der Insel niederlassen. "Mein Mann wollte erst nicht mitmachen", erzählte sie der MZ schon vor einiger Zeit. In einem Urlaub – Dietz war vor ihrem Umzug an die 200 Mal auf der Insel – hätten sie sich dann in die Immobilie, die sie später kaufen sollten, verliebt. 2022, noch während der Pandemie, sei zunächst Dietz fest auf die Insel gezogen, nachdem sie zuvor noch gependelt hatte.

Anke Dietz und ihr Mann. / RTL / 99pro media

"Ich habe damals in Deutschland nicht mehr viel gearbeitet, habe aber gemerkt, dass ich auf der Insel immer mehr Kontakte geknüpft habe", erinnert sie sich. Also gab sie ihr Gewerbe als Immobilienmaklerin in ihrem Heimatland auf und startete auf der Insel durch. "Mein Mann war damals noch in einem Angestelltenverhältnis, ist nun aber Privatier", so Dietz.

Finca-Projekt zieht sich hin

In Colònia de Sant Pere fühlt sich das Paar pudelwohl. "Wir sind hier gut integriert, sind hier zu Hause", so Dietz zur MZ. Das Drehteam von "Goodbye Deutschland" habe Ende letzten Jahres erneut mit dem Paar gedreht.

Noch gibt es einiges zu tun in der Finca. / Privat

"Darin ging es um unser Neubauprojekt. Wir bauen seit zwei Jahren eine Finca, die uns die letzten Nerven kostet. Sie wird nicht fertig, wir haben viele Probleme." Das Paar sei kurz vor der Ehekrise gewesen. Aber: "Wir sind guter Dinge, dass es trotzdem irgendwann eine Wohnbarkeitsbescheinigung gibt und wir die Sache abschließen können. Dann sind wir richtig happy", so die Auswanderin zur MZ.

Natalie Bussian (r.) mit den Gülpens. / RTL / 99pro media

In der "Goodbye Deutschland"-Folge, die am Montag (18.8.) läuft, sind neben Anke Dietz auch die Maklerinnen Natalie Bussian (Ibiza) und Demi Delacruz (Florida) zu sehen. In dem Teil zu Natalie Bussian kommen auch die TV-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen vor.