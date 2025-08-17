"Ein guter Tag": Wie sich "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz nach seiner Lungeninfektion zurückkämpft

Seit Anfang Juli liegt der aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannte Mallorca-Auswanderer Thommy Schmelz im Krankenhaus Son Espases in Palma. Nachdem er lange auf der Intensivstation lag und gegen eine aggressive Pilzinfektion auf der Lunge kämpfte, scheint es ihm langsam wieder besser zu gehen. Am Freitag (15.8.) konnte der gelernte Koch im Rollstuhl einen Ausflug an der frischen Luft machen. "Ein guter Tag", kommentierte seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz auf Instagram.

Auf MZ-Anfrage erklärt die Auswanderin, dass Thommy Schmelz mittlerweile wieder angefangen hat, selbst zu essen. Er bekomme pürierte Sachen. Das Antibiotikum, das er verabreicht bekomme, werde demnächst abgesetzt. Auch habe er im Krankenhaus ein Physiotherapie-Programm begonnen. Sobald es im körperlich besser geht, werde er in eine andere Klinik gebracht. Dort stünde dann eine mehrwöchige Reha an. Derzeit schaffe es der Auswanderer, ein paar Schritte selbständig zu machen. "Drei, vier Schrittchen kriegt er hin, vom Bett in den Rollstuhl", so Mermi-Schmelz.

Zudem sei Thommy Schmelz mental wieder fit. "Zu 95 Prozent der Zeit ist er klar im Kopf." Anfang August hatte die Auswanderin noch erzählt, dass ihr Mann viel schlafe und wenn er dann aufwachte, häufig verwirrt sei. Mermi -Schmelz zeigt sich dankbar mit der Arbeit der Ärzte im mallorquinischen Landeskrankenhaus. "Die haben wirklich einen super Job gemacht hier".

Für Mermi-Schmelz hat in diesen Tagen derweil wieder der Arbeitsalltag begonnen. An vier Abenden die Woche arbeite sie nun im Restaurant "El Paradiso" in Peguera. Am Freitag sei ihr erster Arbeitstag gewesen.

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz sind 2007 mit Mermi-Schmelz' Tochter Jessi nach Brasilien ausgewandert. / Privat

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Erst vor wenigen Wochen waren die Mermi-Schmelz bei der Hochzeit von Jessi in Deutschland. Aufgrund von Thommy Schmelz' Gesundheitszustand war lange nicht klar, ob die beiden Auswanderer beim großen Tag ihrer (Zieh-)Tochter dabei sein können. Seit 3. Juli liegt der gelernte Koch im Krankenhaus.