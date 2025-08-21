Nach sieben Wochen im Krankenhaus: So geht es jetzt für "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz weiter

Für "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz, der seit Anfang Juli im Krankenhaus Son Espases liegt, geht es weiterhin in Babysteps bergauf. Nachdem er kürzlich mit seiner Frau zum ersten Mal einen kurzen Ausflug über das Klinikgelände gemacht hatte, hat seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz am Mittwoch (20.8.) weitere gute Neuigkeiten verkündet.

Der gelernte Koch habe begonnen, normale Nahrung zu sich zu nehmen. Zudem sei er schlauch- und nadelfrei. "Peu a peu, Schrittchen für Schrittchen geht es bergauf. Es sind alle Sonden raus, Magen etc., der Katheter ist raus. Thommy isst jetzt schon richtig. Nicht mehr Breichen und Mus und so Krams, sondern heute gab es zum Beispiel Fisch, Kartoffeln, Gemüse, Kichererbsensalat. Das funktioniert alles sehr gut", so Mermi-Schmelz zur MZ.

Bei Thommy Schmelz soll bald ein Schluckreflextest durchgeführt werden. "Dann kann er auch normales Wasser anfangen zu trinken. Derzeit kriegt er noch ein Pulver ins Wasser, das das Wasser andickt, damit er sich nicht verschluckt", so die TV-Auswanderin weiter. Jeden Tag komme ein Physiotherapeut zu Thommy. "Ich bin so stolz auf meinen Schatzi. Vor ein paar Wochen noch war es der Horror und keiner wusste, wie die Sache ausgeht. Er ist halt doch ein starker Kämpfer", so seine Frau weiter.

Reha: ja oder nein?

Wann Thommy Schmelz entlassen wird, ist derzeit noch unklar. Vor wenigen Tagen hatte es noch geheißen, er solle in eine auf Rehabilitation spezialisierte Klinik verlegt werden. Zur Debatte standen das Hospital General und das Krankenhaus Sant Joan de Déu. "Die beiden Kliniken haben mehr Rehakapazitäten", weiß Kathrin Mermi-Schmelz. Thommy Schmelz könne derzeit noch nicht richtig laufen. "Da muss man jetzt viel Rehaarbeit leisten, auch für die Lunge", so die TV-Auswanderin weiter. Zudem soll das Antibiotikum, das Schmelz derzeit noch einnimmt, abgesetzt werden.

Endlich wieder "richtige Nahrung". / Privat

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Erst vor wenigen Wochen waren die Mermi-Schmelz bei der Hochzeit von Jessi in Deutschland. Aufgrund von Thommy Schmelz' Gesundheitszustand war lange nicht klar, ob die beiden Auswanderer beim großen Tag ihrer (Zieh-)Tochter dabei sein können. Seit 3. Juli liegt der gelernte Koch im Krankenhaus.