Zum zweiten Mal mit "Goodbye Deutschland" nach Mallorca: Kennen Sie noch diese Auswanderin?
Für eine neue Folge der Auswanderer-Sendung, die am Freitag (22.8.) läuft, hat Vox die Angst-Coachin Julia Neumeister bei ihrem spirituellen Neustart auf der Insel begleitet
Am Freitag (22.8.) um 20.15 Uhr zeigt Vox eine neue “Goodbye Deutschland”-Mallorca-Folge, in der Angst-Coachin Julia Neumeister im Mittelpunkt steht. Die gebürtige Niedersächsin besitzt nach eigener Aussage eine besondere Fähigkeit: Sie will durch Handauflegen negative Emotionen und Schwingungen aus den Körpern ihrer Klienten lösen. Damit unterstützt sie Menschen, die unter Ängsten, seelischen Verletzungen, körperlichen Blockaden oder traumatischen Erlebnissen leiden.
Neustart auf Mallorca
Julia Neumeisters Ziel auf der Insel: die Eröffnung eines sogenannten "Healing Home", in dem sie ihre Coachings in einer eigenen Wohlfühloase anbieten kann. Begleitet wird Julia Neumeister bei ihrem Neustart von Tochter Lina, die sie unterstützt. Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach einer passenden Immobilie – am liebsten eine Finca mit den „richtigen Schwingungen“. Doch genau das wird zur Herausforderung, denn keine der besichtigten Häuser scheint ihren energetischen Vorstellungen zu entsprechen.
Wieder-Auswanderung statt Neuanfang
Der MZ verraten Julia und Lina Neumeister: “Wir sind aktuell in Berlin, da das, was wir auf Mallorca auf die Beine stellen wollen, nicht in einer schnellen Aktion passieren kann.” Von Goodbye Deutschland werden die zwei nicht als klassische Auswanderer begleitet. Vielmehr geht es um eine „Wiederauswanderung“. Julia wanderte bereits 1999 mit ihrem Bruder auf die Insel aus. Damals war sie laut der Sendungs-Ankündigung mit einem Mallorquiner liiert. 2003 wurde Tochter Lina auf Mallorca geboren. 2009 scheiterte die Beziehung scheiterte, doch die Erinnerungen und offenen Kapitel aus dieser Zeit sind geblieben. 2011 wurden Neumeister schon einmal von Goodbye Deutschland begleitet – kurz bevor es zurück nach Berlin ging. Nun wagen sie den Schritt erneut – mit neuen Zielen und einer gemeinsamen Vision. Die jüngsten Dreharbeiten zur Wiederauswanderung fanden im Mai und im November 2024 statt.
Weitere Auswanderer
In der neuen Folge ist auch Franziska Schmidt dabei. Sie ist mit ihrem Sohn Willi nach Sansibar ausgewandert – aus Liebe zum Massai Saris. Doch die Beziehung zerbrach, kurz darauf wurde Franzi schwanger. Inzwischen ist Tochter Malia geboren. Trotz der Trennung hofft Franzi, dass Saris eine Vaterrolle übernimmt – doch das erweist sich als schwierig.
