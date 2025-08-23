Traumhochzeit der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke: neue Details zu Gästen und Trauzeugen bekannt

Nachdem die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke endlich die Zusage für ihre Hochzeitslocation bekommen hatte, hat die Familienmutter der MZ nun neue Details zur Traumhochzeit der TV-Auswanderer am 26.6.2026 verraten. Zunächst bestätigte Jerofke, dass die Hochzeitslocation, die im Süden liegt, ihr Einverständnis gegeben hat, dass das Drehteam von Vox vor Ort aktiv sein kann. Im Vorfeld hatte das Paar von anderen Locations deswegen mehrere Absagen kassiert, war der Verzweiflung nahe.

Peggy Jerofke wird zwei Brautkleider haben. / silke.bruennet.fotografie

"Wir hatten schon gedacht: Wenn alle Stricke reißen, findet die Hochzeit bei uns statt. Wir haben ja auch ein schönes Haus mit einem Traumblick und einer Traumkulisse", so Jerofke vor einigen Tagen zur MZ.

Damit sich die circa 80 Gäste den Termin im Juni 2026 schon jetzt im Kalender vormerken, hatte die dreiköpfige Familie vor Kurzem ein Fotoshooting für die Einladungskarten. Noch habe das Paar nicht alle Einladungen verschickt oder übergeben.

Sie sind die Trauzeugen

Die Trauzeugin von Peggy Jerofke ist ihre beste Freundin Eileen, der Trauzeuge von Steff Jerkel ist einer seiner besten Kumpels, wie Jerofke der MZ verraten hat.

Peggy Jerofke mit ihrer besten Freundin Eileen. / Jerofke

Die zwei Hochzeitskleider - eines wird sie zur Trauung, das andere während der Party tragen - seien in Arbeit. Das erste sei schon recht weit fortgeschritten, für das zweite fliege die Auswanderin bald nach Köln, um es anzuschauen.

Ob Tochter Josephine, der Reiten besonders viel Spaß macht, letztlich auf einem Pferd angeritten kommt oder klassisches Blumenmädchen sein wird, wisse die Familie noch nicht.

Wird Tochter Josephine ganz klassisch Blumen streuen? / silke.bruennet.fotografie

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte.

Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Jerofke und Jerkel waren zuletzt am 4. August in einer Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Steff Jerkel wird bald beim Kampfsportevent "The Ultimate Hype" dabei sein.