Warum immer mehr US-Amerikaner nach Mallorca ziehen - und wie sie zur Insel passen

Als Vanessa Vandergast den Menschen in ihrer Heimat New York eröffnete, dass sie nach Mallorca ziehen werde, war die Reaktion einhellig: ein verblüfftes „Warum?“. Kaum jemand konnte sich etwas unter dieser kleinen, weit entfernten Insel vorstellen – und erst recht wollte niemand begreifen, wieso Vandergast bereit war, ihr erfülltes Big-City-Life für ein Leben auf dem Eiland aufzugeben. Knapp 14 Jahre ist das nun her. „Heute fragen mich die Leute, wie sie es selbst am besten anstellen können, hierher umzuziehen. Es ist ein regelrechter Trend unter US-Amerikanern, nach Mallorca zu ziehen“, sagt Vandergast.

"Interessante und offene Menschen"

Die einstige Reise-Reporterin und Unternehmerin ist kein Paradebeispiel für die US-Amerikaner, die es heute in immer größeren Zahlen zum Immobilienkauf auf die Insel treibt. Das betont sie auch selbst gerne. Nicht nur, dass sie schon vor dem Trend auswanderte, der sich in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat, sondern auch wegen ihres Backgrounds. „Als ich hierher kam, war ich bereits bestens mit der spanischen Sprache und Kultur vertraut, weil ich zuvor phasenweise in Madrid gelebt und in Salamanca Spanisch studiert hatte. Schon immer hatte ich eine Leidenschaft für Spanien.“ Anders als die Mehrheit derer, die heute ankommen. Viele ausländische Zuwanderer könnten anfangs kaum Spanisch und blieben zunächst in ihrer Blase.

Entsteht da eine neue Parallelgesellschaft? Nicht unbedingt. „Es sind durchaus interessante und auch offene Menschen, die sich integrieren wollen“, glaubt Vandergast. Das habe auch mit den Beweggründen zu tun, die viele der Amerikaner auf die Insel treibt. Durch ihre Arbeit als Unternehmensberaterin und -developerin ist Vandergast gut vernetzt auf der Insel – in US- und internationalen Kreisen genauso wie in der mallorquinischen Kunst-, Kultur- und Business-Szene. Sie hat die Auswirkungen der Finanzkrise von 2008 auf Mallorca ebenso miterlebt wie die Gentrifizierung durch Nordeuropäer und den wachsenden Boom US-amerikanischer Immobilienkäufer nach der Corona-Pandemie.

„Covid war ein massiver Faktor. Dadurch haben viele US-Bürger ihre Prinzipien geändert. Man traut sich Dinge, die man sich vorher nicht getraut hätte. Nimmt sich mehr Zeit dafür, ein gutes Leben zu führen, statt nur auf die Karriere zu schauen.“ Zum Beispiel im Ausland. Nicht zuletzt, weil die Pandemie die Digitalisierung vorantrieb – und das Phänomen des digitalen Nomaden, der von überall aus arbeiten kann, plötzlich immer normaler wurde. „Durch das Nomaden-Visum wurde Europa plötzlich interessant, auch für viele junge Leute.“

Brenda Irani vom Bioladen "Simply Son Braho". / privat

Politischer Unmut

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Faktor sei die politische Situation weltweit und im Speziellen der Machtwechsel in den USA nach den Wahlen im Januar 2025, glaubt Brenda Irani aus Connecticut. Dieser habe weiter dazu beigetragen, dass nicht wenige ihrer Landsleute das Land verließen. Auch Irani kam noch vor dem großen Boom und hatte bereits Europa-Erfahrung – in ihrem Fall mit London. „Die Finca in Alaró hatten mein Mann und ich schon vor 13 Jahren gekauft, wirklich fest leben wir aber erst seit 2018 hier“, so die 57-Jährige, die in Santa Catalina den Bio-Lebensmittelladen „Simply Son Braho“ betreibt. Er ist in den letzten Jahren zu einem wahren Treffpunkt für neu zugezogene US-Amerikaner geworden. „Als ich ankam, gab es gar keine US-Szene auf der Insel, jetzt wird sie immer größer“, so Irani.

Die politische Situation in den USA sei für viele der US-Inselneulinge ein „absolut großer Faktor“, so Irani. „Viele wollen einfach nicht mehr in den USA leben.“ Sie selbst sei erst vor Kurzem zu Besuch in ihrem Heimatland gewesen – und schockiert darüber gewesen, wie sich die Stimmung verändert habe. „Es war ganz komisch. Niemand traute sich, über Politik zu reden, denn jegliche Gespräche darüber eskalieren gleich zu schlimmen Streitigkeiten. Die Seiten sind festgefahren, die Leute nervös, man fühlt sich unter Druck.“

So wie Brenda Iranis Schwester. „Sie zog vor einem Jahr nach Mallorca. Sie hatte einfach die Nase voll von der Politik in den USA.“ Obwohl der Bürokratieaufwand am Anfang der Auswanderung nervenaufreibend war, bereue sie den Schritt nicht. „Sie hat sich in Binissalem sofort integriert – wohl auch, weil es wegen ihres argentinischen Mannes keine Sprachbarrieren gibt. Die beiden wollen bleiben – genau wie viele andere.“

Wohnt seit zwei Jahren fest in Palma: Steve Cochran. / privat

Sicherheit und Stabilität

„Mehr als die politische Situation ist es wohl der generelle Unmut über das Leben in den USA, der viele dazu bewegt, auf Mallorca eine Immobilie zu kaufen“, glaubt indes Jorge Forteza von der auf US-Kunden spezialisierten Immobilienagentur „Berkshire Hathaway HomeServices Nova Mallorca“. Das Erstarken und die Wiederwahl Trumps habe so manche US-Amerikaner, die zuvor zögerten, zwar in ihrer Auswanderungsentscheidung bekräftigt. „Es geht aber auch um grundsätzliche Faktoren wie Sicherheit und Stabilität, Ruhe und Privatsphäre, die sie hier auf der Insel suchen und finden.“

„Es ist eine Kombination aus mehreren Gründen, die die Menschen nach Mallorca treibt, es gibt nicht nur den einen“, bestätigt Vanessa Vandergast. „Auffällig ist aber, dass die Mehrheit derer, die neu auf der Insel ankommen, aus den Blue Zones stammt.“ Sprich: Aus jenen Gegenden, in denen die Menschen überwiegend für die Demokraten gestimmt haben, vornehmlich an der Ost- und Westküste. „Die meisten aus New York oder Kalifornien.“

Vanessa Vandergast kam vor knapp 14 Jahren. / privat

Gebildet und wohlhabend

In der Regel seien sie hochgebildet, verfügten über ein gutes Einkommen, seien viel gereist und interessiert an neuen Kulturen. „Wir reden von High-Level-Zuzöglingen. Sie wollen es so authentisch und lokal wie möglich, kaufen handgemachte Produkte, fragen, wo der Fischer seinen Fisch her hat und finden alles amazing “, so Vandergast – und meint dies ohne Spott. „Viele wollen wirklich mit der Insel und den Menschen in Kontakt kommen und die Sprache lernen. Manchen gelingt das auch.“ So wie einem älteren Ehepaar, das sie kennengelernt hat. „Er war einer der Top-Architekten aus Los Angeles. Jetzt gehen er und seine Frau jeden Tag mit ihren Rucksäcken zum Spanisch-Kurs und pauken. Und davon kenne ich einige Beispiele.“

Auch Brenda Irani, die selbst enge Freundschaften zu Mallorquinern und internationalen Zugezogenen geschlossen hat, beobachtet bei den Mallorca-Neulingen aus den USA einen grundlegenden Willen, sich zu integrieren. „Wobei es natürlich, was die Sprache angeht, gut und schlecht zugleich ist, dass hier alle Englisch sprechen. Oft greifen viele dann doch darauf zurück.“ Genau wie Vandergast empfindet Brenda Irani die meisten der Neulinge aber als sehr offene Menschen.

Jorge Forteza. / DM

Fälle, in denen sich ihre Landsleute vom schönen Sonnenschein-Image Mallorcas haben blenden lassen und dann von der Realität enttäuscht wurden, kennt sie nicht. „Die Leute, die kommen, wollen ja bewusst eine Veränderung in ihrem Leben. Sie kommen nicht hierher in dem Glauben, dass sie hier alle Service-Leistungen so vorfinden, wie sie es aus ihrer Heimat gewohnt sind.“ Stattdessen wollten viele sogar bewusst einen europäischeren Lebensstil annehmen. Das mache sie – zumindest im Gros – zu sehr wohlwollenden und anpassungsfähigen Zuzöglingen.

"Froh, dort weg zu sein"

Auch Steve Cochran passt in dieses Bild. Zwei Jahre ist es her, dass er sich fest auf Mallorca niederließ. „Zwei Tage, nachdem ich in Ruhestand gegangen war, ging mein Flug“, so der Stadtplaner aus Washington, D. C. Sein Ehemann war schon 2018 übergesiedelt, dank eines irischen Passes relativ unkompliziert. „Das Einzige, woran ich mich noch nicht gewöhnt habe, ist das spanische Zeitverständnis. Aber auch da werde ich langsam entspannter.“ Kontakt zu anderen US-Amerikanern auf Mallorca habe er nicht. Dafür aber viele britische, deutsche und auch einige mallorquinische Kontakte, so der 73-Jährige.

„Die politische Situation war nicht der Hauptgrund für unsere Auswanderung. Aber dass nun auch Washington in den Händen der Republikaner ist, hat uns in unserer Entscheidung noch einmal sehr bestärkt. Ich bin froh, dort weg zu sein“, so Cochran. Er weiß von Freunden in der Heimat, die durch den Regierungswechsel ihre Jobs verloren, von Forschungs- und Kulturprojekten, die gestoppt wurden. „Die politische Situation hat in Washington für viele tiefgreifende Änderungen im Alltag mit sich gebracht.“

Auch die Inselpolitik verfolgt Cochran mit Interesse – und hofft, dass die rechtspopulistische Partei Vox nicht weiter wächst. „Immerhin gibt es in Spanien noch eine gute Balance zwischen den verschiedenen politischen Lagern.“ Um noch tiefer in die Inselgesellschaft einzudringen, lernt auch er Spanisch. „In meinem Alter nicht leicht. Aber die Mallorquiner verzeihen Fehler, wenn man sich nur bemüht.“

Vom Tourist zum Auswanderer

Und warum gerade Mallorca? In Cochrans Fall waren es persönliche Kontakte, die ihn und seinen Ehemann schon vor vielen Jahren auf das Eiland aufmerksam machten. Andere stießen erst vor Kurzem darauf. „Noch vor etwa fünf Jahren mussten wir die Insel stark bewerben, kaum jemand kannte sie“, berichtet Immobilienmakler Jorge Forteza.

Viele seien zunächst als Touristen gekommen – auch angezogen durch die 2022 eingeführten Direktflüge zwischen Palma und New York in den Sommermonaten – und dann begeistert gewesen, was wiederum andere Landsleute anzog. Zumal Amerikaner große Entfernungen gewohnt seien. Forteza: „Für Reisen von Ost nach West sind die Flüge sechs Stunden lang, und hierher sind es sieben oder acht. Das ist für viele kein Hindernis.“

Der Promi-Faktor

Und dann sei da natürlich der Promi-Boom – in Kombination mit entsprechenden Mallorca-Posts der Stars in den sozialen Medien. „Das hat die Insel in den Fokus gerückt und für viele Auswanderungswillige eine Art Vertrauensbasis geschaffen“, bewertet Forteza.

„Madrid und Barcelona waren für US-Amerikaner schon länger sexy“, bekräftigt Vanessa Vandergast. Die Zugpferde für Mallorca aber seien Promis wie Michelle Obama, Oprah Winfrey, Jeff Bezos und die Kardashians gewesen – nur einige Beispiele aus einer langen Reihe berühmter Besucher. „Es ist wirklich verrückt, wie viele Politiker, Schauspieler und Celebritys sich auch diesen Sommer hier zeigen“, so Vandergast. Solche Publicity führe zu mehr Publicity: Mallorca-Artikel in großen Vorzeige-Magazinen wie „Vogue” oder „Forbes“ trugen ihr Übriges dazu bei, die Insel in US-Kreisen bekannt zu machen. Viele Zuzögline zieht es in Palmas Zentrum, nach Alaró, Deià, Sóller, oder – getreu Michael Douglas – nach Valldemossa. „Und seit das Four Seasons in Formentor eröffnet hat, ist auch Pollença im Kommen“, sagt Vandergast.

Weiterer Pluspunkt neben der Idylle Mallorcas: Die guten Fluganbindungen von Palmas Airport nach ganz Europa, betont Jorge Forteza. Noch seien viele seiner Kunden nur auf der Suche nach Zweithäusern, die sie aber so häufig wie eben möglich nutzen. „Die meisten hegen den Wunsch, künftig ganz hierherzuziehen.“

Genaue Zahlen darüber, wie viele US-Amerikaner es mittlerweile auf Mallorca sind, gibt es übrigens nicht. Die letzten Daten des spanischen Statistikinstituts INE stammen aus dem Jahr 2022. Damals waren 1.464 US-Amerikaner auf Mallorca gemeldet. Eine Zahl, die deutlich überholt sein dürfte – und irreführend: Viele der US-Zuzöglinge, genau wie die aus anderen Ländern, melden ihren Hauptwohnsitz nicht offiziell auf der Insel an. Auch Jorge Forteza mag keine Schätzungen abgeben. Nur so viel: „Im Vergleich zum deutschen und britischen Immobilienmarkt auf Mallorca ist der amerikanische weiterhin klein, aber wir verzeichnen einen Anstieg von 150 Prozent.“ Jedes Jahr.

