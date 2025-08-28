Anfang des Jahr 2024 hat sich das Bodybuilder-Paar in der Gemeinde Llucmajor ein Eigenheim gekauft. Zu der luxuriösen Landvilla mit 2.000 Quadratmeter großem Grundstück gehört auch ein Pool-Areal, ein Tennis-Platz und eine Sonnenterrasse. Zudem gibt es ein Gäste-Apartment. "Wir wurden immer wieder gefragt, ob wir nicht mal unser Haus zeigen könnten, da 'Goodbye Deutschland' immer nur ein oder zwei Zimmer gezeigt hat. Jetzt filmen wir einmal pro Woche immer einen Teil des Hauses, zuerst ist das Apartment dran", so Caro Robens zur MZ. Insgesamt gibt es in der Landvilla damit sechs Badezimmer und fünf Schlafzimmer.