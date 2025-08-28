Die neue Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" verpasst? Das alles ist passiert

Im Fernsehen schon gelaufen, bei RTL+ nach wie vor zu sehen: Am Freitag (22.8.) um 20.15 Uhr hat Vox eine neue “Goodbye Deutschland”-Mallorca-Folge gezeigt, in der Angst-Coachin Julia Neumeister im Mittelpunkt steht. Was man darin über die gebürtige Niedersächsin und ihre Mallorca-Geschichte erfährt.

Das Kamerateam hat Neumeister in Berlin-Charlottenburg besucht. Dort bereitet sie einen Termin mit einer Kundin vor, Carola. Die Frau ist frisch geschieden, hat Kinder.

Neumeister wird als Enerkinetik-Coach vorgestellt. Auch das RTL Mittagsmagazin hat ihre Arbeit schon begleitet. Entsprechende Ausschnitte werden gezeigt. Neumeister habe Ängste bei einer Frau gelöst, die unter einer Hühner-Phobie leidet.

Seit 20 Jahren kommen Menschen mit ihren Ängsten zu Neumeister. Jetzt will sie auch (wieder) auf Mallorca durchstarten. Die Insel habe etwas Heilsames. Man sei den Elementen "supernah". Wie bereits berichtet, möchte Neumeister sich auf Mallorca ein Healing-Home aufbauen und Retreats anbieten.

Schlimme Zeit auf Mallorca

Dann erfährt man: Es gab eine Zeit, in der es ihr auf Mallorca nicht gut ging. Daher konnte sie vier Jahre lang nicht auf die Insel kommen. 1999 sei sie schon einmal ausgewandert, erst später wurde sie von "Goodbye Deutschland" begleitet. Damals arbeitete sie mit Pferden, denen es schlecht ging.

Sie bekam eine Tochter mit einem Mallorquiner, trennte sich aber später, und zog zurück nach Deutschland. "Mir ging es ganz schlecht in dieser Zeit", sagt sie in der Folge. Sie sei mit Lina in eine 1,5-Zimmerwohnung bei ihrer Mutter gezogen. Ihr erster Auswanderungsversuch scheiterte also.

Zurück zu Carola: Die Patientin sucht Hilfe aufgrund von zwei Trennungen, die sie sehr mitgenommen haben, und auch finanzielle Probleme zur Folge hatten. Auch zwei Kinder sind aus den früheren Beziehungen hervorgegangen. "Das ist viel", sagt sie selbst.

Sie wurde zweimal von ihren Männern "ausgetauscht durch andere Frauen", das erste Mal nur vier Wochen nach der Hochzeit. Damals sei sie schon acht Jahre mit ihrem Partner zusammen gewesen. Warum er sie betrogen hat, weiß sie bis heute nicht.

Julia Neumeister beginnt mit ihrer Behandlung. Ihre Fähigkeiten habe sie laut der Erzählung ihrer Eltern "schon immer". Bewusst angefangen, damit etwas zu machen, habe sie mit elf Jahren. "Ich habe mich auf Gegenstände konzentriert und sie mit meinen Gedanken bewegt", sagt sie.

Behandlungen im Café

Carola fühlt sich nach der Behandlung "kaputt". Manche Patienten, erzählt Neumeister, hätten am Folgetag sogar Muskelkater. Sie will eine Zweigstelle ihres Geschäfts auf Mallorca eröffnen. Dafür will sie mit ihrer Tochter Lina eine geeignete Finca suchen. Der Vater ihrer Tochter Lina, Enrike, hat seine Hilfe angeboten. Er betreibt ein Café mit Showroom in Palma (Enrike's Coffee). Den darf Neumeister für ihre Behandlungen nutzen.

Man erfährt, dass das Verhältnis zwischen ihnen nicht immer so gut war. Es wird zurückgeblickt: 2009 war die Beziehung in die Brüche gegangen. "Das Allerschlimmste war die Tatsache, dass für Lina die Familie nicht mehr existierte, das Mutter-Vater-Kind, und ich entscheiden musste, dass das nicht mehr ging", so Neumeister.

Im Winter auf Mallorca gab es dann keine Arbeit für sie. Also gab sie ihr wunderschönes Haus auf, um nach Berlin zu gehen. "Es war Dezember. Wer geht da von Mallorca weg, nach Berlin? Wir sind aus dem Paradies in diese Stadt", erinnert sie sich.

Auch Lina erinnert sich. "Es war kalt, dunkel... Es hat sich furchtbar angefühlt." Bis sie sich eingelebt habe, habe es Jahre gedauert.

Vier Fehlgeburten

Kundin Emilia kommt zu Neumeister ins Café. Nach der Geburt ihrer Tochter hatte sie Angstzustände und Panikattacken. Die möchte sie nun in den Griff bekommen. Vor der Geburt habe Emilia vier Fehlgeburten erlitten. "Ich glaube, ich hatte so viel Angst, dass die Schwangerschaft nicht klappt, aber die Angst ging darüber hinaus", erzählt sie. Sie habe ständig Angst, dass ihrer Tochter etwas Schlimmes passieren könnte.

Neumeister löst Überspannungen aus dem System ihrer Patienten, erfährt man. Die Kundin geht zufrieden. "Es war ein mega Erlebnis", sagt sie.

Außenstehende haben ihre Zweifel an Neumeisters Methoden. "Was will man mir vorwerfen?", fragt sich Neumeister. "Ich kann einfach mit Energie umgehen."

Finca-Besichtigung

Am nächsten Tag fahren sie und ihre Tochter zu einer Finca-Besichtigung, machen dabei einen Stopp an ihrem alten Haus. Die Pferde des Mutter-Tochter-Gespanns seien damals oft vom Gelände gegangen und in den Pool der Nachbarn.

Komplett wieder nach Spanien zu ziehen, sei für Lina mittlerweile keine Option mehr. Schon beim Gedanken daran, dass ihre Tochter in Deutschland zurückbleibt, kommen Neumeister die Tränen. Beide hätten eine "ganz intensive Beziehung". Und Neumeister und die Männer? "Ich würde gerne den Mann meines Lebens treffen", sagt sie.

Der Makler wartet bereits auf der Finca. 2011 sei die Insel eine andere gewesen. "Der Markt ist verrückt, die Preise, die Mieten...", sagt Neumeister.

Die Finca selbst mit 300 Quadratmeter Wohnfläche interessiert Neumeister weniger, vielmehr geht es ihr um die Schwingungen, die sie bei der Besichtigung fühlt. Ihr Fazit: Es ist nicht das Haus, das sie beziehen würde. Die Therapie-Stunden wird sie also weiterhin im Café ihres Ex-Freundes abhalten.

Auch Männer als Kunden

Ein männlicher Kunde kommt, der seit Jahren starke Schulterschmerzen hat. Auch ihm kommen die Tränen. "Es ist erleichternd, zwischen Lachen und Weinen", sagt er. Es sei für ihn nicht zu erklären, warum die ganzen Gefühle hochkommen. Allerdings habe er vor Jahren schon einmal erlebt, dass dasselbe passiert ist, als Julia Neumeister ihm geholfen hat.

Sie gibt beim Inselradio ein Interview. Sowohl Eltern von Schreibabys als auch ältere Kunden kommen zu ihr, eben alle, die etwas mit sich tragen. Meldet sich ein Hörer, der die passende Finca für sie hat?

Wochen später haben Mutter und Tochter immer noch keine Finca gefunden. Eine lag 80 Meter von einer Schnellstraße entfernt. "Das passt nicht zu uns", so Julia Neumeister.

Eine weitere Klientin kommt, Flor. Sie hat aufgrund einer Infektion eine OP an der Brust hinter sich. Die Infektion der dreifachen Mutter sei in den zurückliegenden vier Jahren immer wieder zurückgekommen. Aufgrund der OP hat sie immer mal wieder Schmerzen in der Brust, schläft dann schlecht und fühlt sich gestresst. Auch sie weint bitterlich nach der Behandlung.

Mallorca ist "magic", hat magisches Licht, magische Energie, findet Neumeister. Sie wird weiter nach dem richtigen Ort auf der Insel suchen, kündigt die Off-Stimme an, "und der richtigen Energie".

Wieder-Auswanderung statt Neuanfang

Der MZ verraten Julia und Lina Neumeister: “Wir sind aktuell in Berlin, da das, was wir auf Mallorca auf die Beine stellen wollen, nicht in einer schnellen Aktion passieren kann.” Julia wanderte bereits 1999 mit ihrem Bruder auf die Insel aus. 2003 wurde Tochter Lina auf Mallorca geboren. 2009 scheiterte die Beziehung. 2011 wurden Neumeister schon einmal von Goodbye Deutschland begleitet – kurz bevor es zurück nach Berlin ging. Die jüngsten Dreharbeiten zur Wiederauswanderung fanden im Mai und im November 2024 statt.

