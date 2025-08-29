"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz aus Krankenhaus entlassen - "Aus ihm wird nie wieder ein gesunder Mann"

Es waren zwei lange Monate für die Frau, Familie und Fans von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz, Wochen des Bangens und Hoffens: Nach fast zwei Monaten im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma ist der TV-Auswanderer am Donnerstag (28.8.) endlich entlassen worden. In den letzten Tagen ging es stetig bergauf: ein erster Ausflug aufs Klinikgeländer, immer mehr feste Nahrung statt Brei und Co., richtiges Wasser statt mit Pulver angedicktes, Treppen-Steigen üben...

"Wir haben 14 Stufen, die er hochgehen muss, damit er zu unserer Wohnung kommt", so Kathrin Mermi-Schmelz zur MZ. Daher habe er in den vergangenen Tagen mit der Physiotherapeutin im Son Espases schon fleißig geübt. Um Thommy Schmelz zu Hause zu unterstützen, ist Susi, die Freundin des Paares, aus Deutschland angereist. Zwei Wochen wird sie bleiben.

Diese Stufen muss Thommy Schmelz bezwingen, um in die Wohnung des Paares zu kommen. / Privat

Einmal am Tag raus aus der Wohnung

"Da ich seit dem 15. August wieder arbeite, wollte ich nicht, dass Thommy alleine zu Hause ist", stellt seine Frau klar. Er sei noch sehr wackelig auf den Beinen, könne gerade einmal ein paar Schritte alleine gehen. "Ich habe schon mal einen Rollstuhl organisiert, dass wir mindestens einmal pro Tag im Ort unterwegs sein können, damit wir rauskommen aus der Bude", so Mermi-Schmelz.

Dass es ihrem Thommy nach der Zeit im Koma und mit künstlicher Beatmung wieder so gehe, wie es ihm nun geht, sei ein "geiles Wunder". "Gut geht es ihm noch nicht, aber er ist nicht mehr in einem lebensbedrohlichen Zustand. Dennoch kann er noch in keinster Weise am normalen Leben teilnehmen", so die Kellnerin.

Immerhin sei er wieder klar im Kopf und zu 99 Prozent geistig anwesend. "Er schläft aber sehr viel", sagt Mermi-Schmelz weiter. Erst Stück für Stück wollen die beiden Freundinnen mit Schmelz die Gedächtnislücken füllen, die er seit der Einweisung ins Krankenhaus habe. "Einiges weiß er natürlich schon von den Ärzten", so Mermi-Schmelz.

Bis Thommy Schmelz wieder der Alte sei, sei es noch ein langer Weg, weiß seine Frau. Der Pilz auf der Lunge, der Grund, weswegen Schmelz ins Koma versetzt wurde, sei zwar noch nicht ganz weg, aber stark zurückgegangen. "Bis er komplett ausgemerzt ist, braucht es etwa ein Jahr. Dafür muss er aber nicht weiter im Krankenhaus bleiben", so Mermi-Schmelz, die aufgrund seines aktuellen Zustandes bewusst keine Fotos von ihm schicken möchte.

Wiedersehen mit Freundin Susi am Flughafen. / Privat

"Aus Thommy wird nie wieder ein gesunder Mann werden", weiß die TV-Auswanderin schon. Auch wenn es ihm nun deutlich besser gehe: Seine chronischen Vorerkrankungen an Herz, Bauchspeicheldrüse, Niere, Leber... werde er behalten. Die genannten Organe arbeiten laut seiner Frau nicht mehr richtig.

Dennoch ist Mermi-Schmelz heilfroh, dass ihr Thommy nun wieder bei ihr zu Hause ist. "Susi und ich haben gestern noch einmal alles Revue passieren lassen. Es ist ein Wunder", sagt sie zur MZ.

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Erst vor wenigen Wochen waren die Mermi-Schmelz bei der Hochzeit von Jessi in Deutschland. Aufgrund von Thommy Schmelz' Gesundheitszustand war lange nicht klar, ob die beiden Auswanderer beim großen Tag ihrer (Zieh-)Tochter dabei sein können. Seit 3. Juli lag der gelernte Koch im Krankenhaus.