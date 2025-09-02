Das macht "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" in ihrem Happy Schnitzel nach Küchenschluss

Seit Montag (25.8.) sind die TV-Auswanderer Jenny "Delüx" und Achim Thiesen aus ihren Betriebsferien zurück. Heißt: Ihre beiden Boutiquen in Cala Millor und Artà sowie ihr Lokal Happy Schnitzel in Cala Millor haben nun wieder für Gäste geöffnet. Kürzlich hat die Mutter eines Sohnes ihren Fans verraten, dass es in dem Restaurant schon seit Anfang des Jahres eine Tradition gibt.

"Wenn der letzte Gast gegessen hat, kommt unsere Köchin Christina mit raus und wir stoßen einmal auf sie an", erzählt Jenny Thiesen der MZ. Der Tequila-Mango-Likör sei von der Insel. "Das Ritual ist durch Zufall entstanden. Achim hatte damit angefangen, dann hat es sich so ergeben", so Thiesen weiter zur MZ. Die Auswanderin selbst trinke schon lange nicht mehr mit. "Das geht nicht jeden Tag, das ist dann irgendwann zu viel."

Bei den Gästen komme das Ritual sehr gut an. "Manche kommen extra deswegen kurz vor 22 Uhr", so die Auswanderin, die nach den Betriebsferien in ihren Lokalen überrannt wurde. "Es war sehr positiv. Wir hatten ordentlich zu tun."

Daten für die Winterpause

Auch die Daten, zu denen die Auswanderer in ihren Lokalen die Winterpause einläuten, stehen schon fest. "Unsere Mädels hier im Delüx-Leguano-Laden machen bis 31. Oktober. Danach machen wir alleine weiter. Richtig zu machen wir dann am 13. Dezember und eröffnen wieder am 1. Februar", so die Gastronomin und Boutique-Betreiberin.

Achim und Jenny Thiesen leben mit Leon in Artà. / Thiesen

So ist Jenny "Delüx" auf Mallorca durchgestartet

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor über 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde.

Sind wieder zurück in ihrer Boutique: Jenny und Achim Thiesen. / Nele Bendgens

Schon seit Juni 2023 betreibt das Paar neben dem Kombi-Geschäft in Cala Millor zudem in Artà ein Gemeinschafts-Geschäft, bei dem Produkte der Klamotten-Boutique und des Schuhladens zusammen angeboten werden. Wenige Monate später, im Oktober 2023, eröffneten die Thiesens in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel". Zuletzt haben sie dort auch Wein-Tastings angeboten.