Ehe-Aus auf Mallorca: Christian Ulmen und Collien Fernandes getrennt

Die Trennung und das Ehe-Aus sollen schon eine Weile her sein, dennoch machte die Nachricht erst am Donnerstag (4.9.) in den Medien die Runde: Die Schauspieler Christian Ulmen und Collien Fernandes haben ihre Trennung bekannt gegeben. Darüber hat unter anderem die "Bild" berichtet. In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es:

„Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen. Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen.“

Zurück zum Mädchennamen

Die Trennung ist wohl auch erst deswegen bekannt geworden, weil Collien Fernandes bis vor Kurzem noch als Collien Ulmen-Fernandes aufgetreten war. In der Pressemitteilung taucht der Zusatz "Ulmen" nun nicht mehr auf.

Für viele Fans der Schauspieler kommt die Trennung überraschend. Ulmen und Fernandes waren 15 Jahre lang ein Paar, 14 davon verheiratet. Seit April 2012 haben sie eine gemeinsame Tochter.

2023 nach Mallorca ausgewandert

2023 war die dreiköpfige Familie gemeinsam nach Mallorca ausgewandert. Kurz zuvor hatte Fernandes noch mit der MZ über die bevorstehende Auswanderung gesprochen, erzählte unter anderem, dass sich das Paar im Großraum Palma ein Haus gekauft hatte. "Um 2014 rum haben wir schon einmal mit dem Gedanken gespielt. Damals entschieden wir uns aber dagegen - ich weiß nicht mehr warum. Und jetzt waren wir auf der Suche nach einem neuen Haus und haben in Potsdam, Berlin und Hamburg geguckt, aber nirgendwo etwas gefunden, das uns gefällt. Und dann war es ein recht spontaner Gedanke. 'Warum denn nicht nach Mallorca?'", sagte sie über die bevorstehende Auswanderung unter anderem.

Gegenüber der Bild-Zeitung sagte Fernandes in einem Interview vor einer Weile, dass Christian Ulmen seine Zelte in Deutschland ganz abgebrochen habe, sie allerdings noch eine Wohnung in Hamburg habe, weil sie dort noch viel drehe. Die Tochter des einstigen Paares soll auf Mallorca zur Schule gehen.

Das ist die Geschichte von Collien Fernandes und Christian Ulmen

Anfang der 2000er war Collien Fernandes das Gesicht von Bravo TV und Viva, verkörperte als Moderatorin einst die hippe Generation der 80er. Mittlerweile ist sie Schauspielerin, dreht ZDF-Dokus, schreibt Kolumnen, Erziehungsratgeber und Kinderbücher.

Christian Ulmen ist Moderator, Entertainer, Satiriker, Schauspieler und Medienunternehmer. Richtig groß raus kam er 2003 in der Hauptrolle beim Kinofilm "Herr Lehmann". Auch als Tatort-Kommissar begeisterte er an der Seite von Nora Tschirner das deutsche Publikum.

Ulmen und Fernandes sollen sich 2010 bei Dreharbeiten kennengelernt haben. Seit 2011 war Ulmen mit Fernandes, deren Vater portugiesischer Abstammung ist, verheiratet.