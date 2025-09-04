"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh verleiht jetzt Luxusautos und hat eine neue Freundin

DJ, Umzugsunternehmen, Promoter, Barbetreiber... "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh ist dafür bekannt, dass er auf Mallorca immer wieder neue Geschäftsideen hat. Seit wenigen Wochen verleiht der Betreiber des "Chucca" an der Playa de Palma unter dem Firmennamen Chucca X mit seinem Geschäftspartner Norman Bartnick nun auch Luxusautos und Boote.

In der Flotte der 15 Autos gibt es auch "normale" Pkw. Unter den aber Luxuswagen sind etwa:

Ein Lamborghini Urus Performante mit 666 PS (1.500 Euro Miete, 5.000 Euro Kaution)

Ein Porsche Taycan Turbos mit 751 PS (450 Euro Miete, 3.500 Euro Kaution)

Ein BMW i750M L Xdrive (450 Euro Miete, 3.000 Euro Kaution)

Ein Mercedes Benz SL63 AMG mit 585 PS (600 Euro Miete, 3.500 Euro Kaution)

Eines der Luxusautos. / Privat

Großer Autofan

Für den Verleih haben die beiden Geschäftspartner eine Garage im Gewerbegebiet Son Oms angemietet. Er sei immer wieder von den Gästen nach Mietautos gefragt worden, sagt der Chucca-Betreiber. Er habe sie dann immer weitervermittelt, aber nie etwas daran verdient. Da er auch selbst ein großer Autofan ist, entstand die Idee, selbst einen Verleih aufzumachen.

Die Boote wiederum befinden sich in Port d'Andratx, können aber auch an die Playa oder zu anderen Orten gebracht werden.

In dem 82-seitigen Katalog können Kunden unter ganz verschiedenen Boots- und Yachttypen wählen. Je nach Vor-, Haupt- oder Nachsaison gelten andere Preise. Der Katalog soll bald auf der Website von Chucca Xeinsehbar sein.

Auszug aus dem Katalog mit den Charter-Booten. / Chucca X

Nicht nur Boote und Autos bieten die beiden Männer zum Verleih an, sondern auch Künstlerbetreuung. "Norman hat eine Agentur, die läuft jetzt über Chucca X", so der TV-Auswanderer. Sein Geschäftspartner, den er bei sich in der Cocktailbar kennengelernt hatte, habe zusammen mit Dennis Geist den erfolgreichen Song "Layla" mit herausgebracht.

Norman Bartnick (links) mit Dennis Geist. / Privat

Unterdessen wartet Sohel Abdoulkhanzadeh weiter, dass ihm die Versicherung das Geld für den bei einem zweiten Brandanschlag entstandenen Schaden auszahlt. "Die Saison ist schon fast zu Ende, aber ich kann den Laden immer noch nicht regulär betreiben. Durch den Anschlag fehlen mir 50 Sitzplätze", so der Wirt. September und Oktober seien starke Monate, da viele zahlungskräftige Gäste kommen kämen. Umso mehr bedauert es der Vater eines Sohnes, dass er sein Lokal noch nicht vollständig umbauen konnte.

Das Chucca hat ganzjährig geöffnet. / Privat

Wie bereits berichtet, legt Abdoulkhanzadeh ab und an auch aus DJ auf der Insel auf. Das nächste Mal dabei sein kann man am 11. September im Lío Mallorca.

Neue Herzdame

Privat läuft es bei dem TV-Auswanderer gut. Seit einigen Wochen habe er eine neue Frau an seiner Seite, die ihm richtig gut tut. "Es ist eine richtig hübsche, liebe, gutherzige Frau", so seine Worte. Mehr will er zu seinem privaten Liebesglück nicht sagen.

Das ist die Geschichte von Sohel Abdoulkhanzadeh

Abdoulkhanzadeh kam 2012 als Promoter auf die Insel und arbeite sich dort schnell hoch. Bald hatte er eine eigene Firma, die Promoter vermittelte. Später eröffnete er mit einem Partner das Chucca in Magaluf. Das Lokal sollte eine Filiale der gleichnamigen Bar des Auswanderers Mark Wycislik in Cala Ratjada werden. Das Projekt scheiterte und der Hannoveraner kehrte pleite nach Deutschland zurück.

Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh. / Sohel Abdoulkhanzadeh

2019 zog Sohel Abdoulkhanzadeh gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Jasemin Ehrck von Hannover nach Mallorca und eröffnete noch im selben Jahr das Chucca an der Playa de Palma. Begleitet wurde das Paar von Anfang an von den "Goodbye Deutschland"-Kameras.

Wenige Monate nach dem Umzug kam der gemeinsame Sohn Aleo zur Welt. Sohel Abdoulkhanzadeh und Jasemin Ehrck trennten sich im Herbst 2020. Während Abdoulkhanzadeh auf der Insel blieb, ging seine Ex-Partnerin mit dem Kind zurück nach Deutschland. Seinen mittlerweile fünf Jahre alten Sohn, der mit seiner Mutter in Hamburg lebt, besucht der Auswanderer derzeit circa alle zwei Wochen. Auf Mallorca ist der TV-Auswanderer auch als DJ tätig.