"2025 ist das schlechteste Jahr, seitdem ich aufhabe": Das sagen die "Goodbye Deutschland"-Gastronomen zur Restaurant-Krise

Hohe Preise, leere Außenbereiche, ausbleibende Gäste: In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Stimmen aus der Gastrobranche laut, die beklagten, dass die laufende Saison für Betreiber von Restaurants und Bars nicht gut läuft. Eine Vielzahl an Lokalen, hieß es, müsse aufgrund der Umsatzeinbußen schließen. Die MZ hat sich bei den "Goodbye Deutschland"-Auswanderern umgehört, wie sie die Saison 2025 wahrnehmen und wie es mit ihren Lokalen läuft.

Jenny "Delüx" vom Happy Schnitzel in Cala Millor

In Cala Millor betreiben Jenny "Delüx" und ihr Mann Achim Thiesen das Restaurant "Happy Schnitzel". "Bei uns und den Restaurants in unserer Umgebung ist alles gut. Es gibt immer mal schwächere und stärkere Tage. Das ist ganz normal und natürlich auch wetterabhängig. Wenn schönes Strandwetter ist, kommen die Leute erst später", so die Gastronomin, die auch zwei Boutiquen auf der Insel betreibt. Sie gibt zu, dass auch sie "wie alle" ihre Preise angepasst haben. "Wir liegen aber im normalen Bereich. Manche Gäste sagen sogar, dass wir zu billig sind", so Jennifer Thiesen. Das Lokal laufe wie im vergangenen Jahr. "Wir freuen uns, wenn wir noch eine lange Zeit unsere Gäste beköstigen können", so Thiesen.

Betreiben in Cala Millor das Happy Schnitzel: Jenny und Achim Thiesen / Nele Bendgens

Peggy Jerofke vom Tiki Beach in Cala Ratjada

In Cala Ratjada spürt Auswanderin Peggy Jerofke, die an der Hafenpromenade von Cala Ratjada das Lokal Tiki Beach betreibt, Unterschiede zwischen der diesjährigen Saison und der 2024. Dennoch finde sie Pauschal-Vergleiche schwierig. "Im letzten Jahr hatte ich eine so großartige gigantische Saison. Von anderen wiederum habe ich teilweise gehört, dass sie bei ihnen nicht gut war. In diesem Jahr war bei mir der Mai ein wenig schlechter als im Vorjahr. Dafür waren der Juli und August besser als im letzten Jahr."

Für die Mutter einer Tochter sei die aktuelle Saison anstrengender und zeitintensiver. "Ich merke, dass ich, wenn ich selbst da bin, viel mehr Umsatz mache, als wenn ich nicht da bin." Während die Gäste im vergangenen Jahr auch kamen, wenn Jerofke nicht da war und der Tiki Beach damit "von ganz alleine lief", sei ihre Präsenz in diesem Jahr wichtiger denn je. "Es ist wichtig, dass die Leute mich sehen, dann kommen sie auch rein", so Jerofke. Die Auswanderin sei jeden Abend in ihrem Lokal.

Wenn Peggy Jerofke selbst in ihrem Lokal anzutreffen ist, kommen mehr Gäste. / Privat

Auch bezüglich der Herkunft ihrer Gäste habe sie Unterschiede festgestellt: "Ich habe viel, viel weniger deutsches Publikum als die Jahre davor. In diesem Jahr kommen sehr viele englischsprachige Gäste", so Jerofke. In den vergangenen Jahren seien 80 Prozent deutschsprachige Gäste zum Essen gekommen. "In diesem Jahr sind es nur noch 50 bis 60 Prozent. Das ist immer noch viel, aber sie sind nicht mehr so deutlich in der Überzahl wie sonst", so Jerofke. Auch viele Mallorquiner kämen, teils aus Orten wie Santanyí oder Porto Cristo.

Ihre Preise habe sie in diesem Jahr nicht angezogen. Auch Gäste hätten ihr gegenüber nicht bemängelt, dass der Mallorca-Urlaub teurer sei als noch vor ein paar Jahren.

Sven und Sebastian Florijan vom Bon Sol in Cala Ratjada

Ebenfalls in Cala Ratjada betreiben Sven und Sebastian Florijan das Bon Sol. Das Paar merkt nichts von der angeblichen Gastro-Krise: "Im Gegenteil bei uns war es dieses Jahr sogar noch besser als letztes Jahr", so die Worte der Gastronomen, die auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis setzen. "Wir haben die Preise nur minimal erhöht. Auch die Spanier und Mallorquiner kommen gerne zu uns, weil sie für ihr Geld was bekommen", so die Auswanderer, die beruhigt in den Urlaub gehen würden, weiter. "Wir gehen nächstes Jahr schon in das fünfte Jahr und sind voller Zuversicht."

Patrick Zahn vom Könige der Nacht an der Playa de Palma

An der Playa de Palma habe Patrick Zahn, der dort die Bar Könige der Nacht betreibt, gemerkt, dass es in diesem Jahr etwas ruhiger zugehe. Von einem Ausbleiben der Urlauber könne dennoch keine Rede sein. "Die Gäste sagen uns, dass die Flüge etwas teurer geworden sind. Extrem gestiegen sind offenbar die Preise der Hotels", so Zahn.

Er und sein Geschäftspartner Nils Heidenreich konnten die Preise halten. "Longdrinks kosten immer noch 7 Euro, Kümmerling, unser Hausgetränk, gibt es weiterhin für 2,80 Euro", so Zahn. Umsatzeinbußen hätte das Paar nicht. "Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr in den Monaten Juli und August sogar ein Umsatzplus", so Zahn. Zudem hätten die Bar-Betreiber "extrem viele neue Gäste gewonnen", was sie sich durch die Preise, die sich weiterhin im Rahmen bewegen, erklären. "Für uns droht kein Aus", stellt er klar.

Essen gibt es im Könige der Nacht nicht. Der Bar-Betreiber mutmaßt aber, dass vor allem junge Leute, die sich im Juli und August an der Playa tummeln, nicht essen gehen, sondern sich eher einen Döner oder eine Bratwurst holen, "weil es günstiger ist". "Wir selber gehen auch zwischendurch essen, finden die Preise aber noch okay", so Zahn.

Patrick Zahn und Nils Heidenreich. / Privat

Sohel Abdoulkhanzadeh vom Chucca an der Playa de Palma

Nur knapp 1,5 Kilometer entfernt liegt die Cocktailbar Chucca von Sohel Abdoulkhanzadeh, der klar sagt: "2025 ist das schlechteste Jahr, seitdem ich aufhabe." Er denkt aber, dass es nicht nur daran liegt, dass er in diesem Jahr zum zweiten Mal Opfer eines Brandanschlags geworden ist, und nicht voll geöffnet haben kann. "Die Straßen sind abends wie leer. Normalerweise haben wir bis 3 oder 4 Uhr Barbetrieb im August. Dieses Jahr haben wir schon um halb 1 oder spätestens 2 Uhr nichts mehr zu tun." Gerade einmal ein- bis zweimal sei seine Bar richtig voll gewesen. In diesem Jahr habe er aufgrund der geringeren Nachfrage auch weniger Personal als sonst.

Sohel Abdoulkhanzadeh. / Privat

Die Preise seien bei dem Bar-Betreiber schon seit drei Jahren stabil. Den Cocktail gibt es für ab 9 Euro. "Es ist mehr als ein halber Liter. Das kriegst du nirgendwo an der Playa", so Abdoulkhanzadeh, der stets in engem Kontakt mit seinen Gästen stehe. Ein Paar mit zwei Kindern hätte ihm gesagt, dass es für seinen Urlaub in diesem Jahr für denselben Zeitraum und dieselbe Anzahl an der Personen wie im vergangenen Jahr 1.000 Euro mehr blechen musste.

Das Chucca liegt an der Playa de Palma. / Privat

Das Geld, was die Urlauber für die teuren Hotels ausgeben müssen, fehle dann den Gastronomen. "Viele kaufen sich tagsüber Alkohol im Supermarkt, füllen sich den dann in große Plastik-Flaschen um, damit es nicht nach Alkohol aussieht, und trinken klassisch vor", so der Auswanderer mit persischen Wurzeln.

Dennoch stehe es nicht so schlecht um das Chucca, dass der Auswanderer schließen müsste. "Wir haben Gott sei Dank viele Stammkunden und nicht so eine enorm hohe Miete wie andere Mieten." Auch immer mehr amerikanische Kunden und nicht-deutschsprachige finden den Weg ins Chucca.

Sascha Thielen vom Red Rubber Duck und Kebab Store in Peguera

"Mallorca steckt in einer dicken Krise. Das merken wir bei uns auch." Sascha Thielen vom Red Rubber Duck und Kebab Store in Peguera findet auf die Fragen der MZ klare Worte. "Die Hotels sind zwar voll, aber in der Gastronomie wird immer weniger Geld ausgegeben."

Das Red Rubber Duck in Peguera. / Thielen

Auch Thielen, dessen Frau Kathrin ebenfalls mit in den Lokalen arbeitet, musste seine Preise erhöhen. "Es liegt daran, dass in der Krise von der Regierung beschlossen wurde, eine Lohnerhöhung von 13,5 Prozent zu machen und dieses Jahr sechs Prozent veranschlagt wurden. Wir liegen mittlerweile bei Netto-Löhnen über 2.000 Euro. Das bedeutet für ein Unternehmen Brutto um die 3.000, 3.200 Euro." Zudem hätte Thielen mittlerweile "wahnsinnig hohe Einkaufspreise". Er kritisiert zudem, dass die gesetzlichen Vorgaben wenig flexibel sind. "Die Arbeitszeit ist auf 40 Stunden begrenzt. Wenn man Spitzenzeiten hat, kann man sich nicht einfach schnell Leute ranziehen, um diese abzudecken. Heißt: Man hat die Leute den ganzen Tag dastehen, doch die Hälfte des Tages ist nichts los, gerade im Sommer, wenn es mittags zu warm ist", kritisiert der Auswanderer.

Er sehe daher gar keine andere Möglichkeit, als die Preise anzuheben. "Unsere Margen sind in manchen Bereichen fast gegen 0 gesunken. So kann man kein Unternehmen führen. Es wird sich weiter zuspitzen und es werden noch mehrere Betriebe zumachen müssen", kündigt er an.

Die Thielens betreiben in Peguera auch den Kebab Store. / Privat

Bei den Gästen kommen die höheren Preise in der Gastronomie und im Hotelgewerbe nicht gut an. "Klar geben sie dir Rückmeldungen, dass alles so teuer ist", so Thielen, dem als Gastronom teilweise die Hände gebunden sein. "Wir müssen als Unternehmer auch Geld verdienen und es reinvestieren", stellt er klar. Durch die salzhaltige Luft auf Mallorca würden etwa viele Geräte schneller kaputtgehen, die dann ersetzt werden müssen.