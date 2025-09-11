Gefährliche Kämpfe und ein Vertrauensbruch: So turbulent geht es in der neuen "Goodbye Deutschland"-Folge zu
Das Datum für die "Goodbye Deutschland"-Folge mit Peggy Jerofke, Steff Jerkel, Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz und Tamara und Marco Gülpen hat der Sender bekanntgegeben
Steff Jerkel und auch Tamara Gülpen hatten es gegenüber ihren Fans in den sozialen Netzwerken schon angedeutet: Am Freitag (17.10.) gibt es aller Voraussicht nach Neues von den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland". Die MZ hat beim Sender nachgefragt, worum es in der neuen Viva-Mallorca-Folge gehen wird.
"Während Kathrin um das Leben ihres Mannes Thommy kämpft, riskiert Steff mit einem unabgesprochenen MMA-Kampf nicht nur seine Gesundheit, sondern auch das Vertrauen von Peggy. Tamara und Marco Gülpen sind zerrissen zwischen Schulstart, Wohnungssuche und dem Traum vom Familienglück", schreibt der Sender.
Einschulung auf Mallorca
Zur Erinnerung: Tamara und Marco Gülpen hatten schon vor etwa einem Monat bekannt gegeben, dass sie sich für Mallorca als festen Standort entschieden haben und der kleine Giulio damit auf der Insel und nicht in Deutschland eingeschult wird. Am Mittwoch (10.9.) war es dann so weit. Der Sohn der Gülpens bekam, wie man es aus Deutschland kennt, eine Schultüte und los ging's.
Thommy Schmelz endlich wieder zu Hause
Thommy Schmelz wurde nach fast zwei Monaten Krankenhaus Ende August endlich entlassen.Zu Hause übt er nun unter anderem das Treppensteigen. Bis zur Wohnung der "Goodbye Deutschland"-Urgesteine in Peguera gilt es nämlich, 14 Stufen zu überwinden. Auch darüber hinaus versucht der gelernte Koch, seine Muskulatur wieder aufzubauen. Länger laufen könne er derzeit noch nicht, dennoch sei seine Frau begeistert, wie seine Rehabilitation verläuft. "Er macht sich auch sein Essen jetzt schon selber und geht alleine duschen", so Kathrin Mermi-Schmelz zur MZ.
Derzeit ist noch eine Freundin des Paares, Susi, zur Unterstützung zu Gast. "Sie fliegt am Samstag (13.6.) mit einem ruhigen Gewissen nach Hause", so Mermi-Schmelz weiter. Für den Notfall habe Thommy Schmelz seine Notfalluhr um. "Vom Restaurant Paradiso bin ich im Notfall in einer Minute zu Hause", so seine Frau.
Steff Jerkel bereitet sich auf MMA-Kampf vor
Noch bevor der gelernte Klempner Steff Jerkel Mitte Oktober bei "Goodbye Deutschland" zu sehen ist, kann man ihn am 4. Oktober live im Fernsehen kämpfen sehen. An dem Tag wird er beim Kampfsport-Event The Ultimate HYPE in Oberhausen vor 13.000 Zuschauern vor Ort und noch mehr vor den Bildschirmen in den Ring steigen. Bei dem Event in der Rudolf Weber Arena treten Reality-Stars, Influencer und Profisportler mit verschiedenen Kampfsportarten, unter anderem Boxen, Kickboxen, MMA, und Wrestling, gegeneinander an.
Seine Peggy ist davon wenig begeistert, hat große Angst, dass er sich verletzt.
