"Das waren keine Straßen mehr, sondern Flüsse": So hat "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" das Unwetter im Inselosten erlebt

Wer am Mittwoch (10.9.) im Inselosten unterwegs war, dürfte nur schwer trocken geblieben sein: Es kam einiges an Regen herunter, zudem stürmte es. Auch "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" hat das Unwetter in ihrem Zuhause in Artà miterlebt. Ihr Gatte Achim Thiesen war währenddessen in der Boutique in Artà. Auch die Terrasse vom "Happy Schnitzel", dem Lokal der TV-Auswanderer in Cala Millor wurde vom Regen überschwemmt. Vor der zweiten Boutique des Paares in dem Urlauberort nur wenige Meter weiter kam zudem einiges an Regen herunter.

Flüsse statt Straßen

"Es war ganz schön krass gewesen. Ich war zu Hause, hatte Putztag. Mein Sohn musste zur Nachhilfe. Dann hat es angefangen zu regnen", so Jenny Thiesen zur MZ. Also erklärte sie sich bereit, ihn zu fahren. "Dann sind wir losgefahren und es hat wie aus Eimern gegossen. Das waren auch keine Straßen mehr, das waren Flüsse. Ich hätte dann noch ein bisschen den Berg hochfahren müssen, da kamen die Wellen herunter. Also sind wir umgedreht und wieder nach Hause gefahren, weil das gar nicht ging", erzählt die Mutter eines Sohnes weiter.

Glück gehabt

In der Zwischenzeit kam es auch am Zuhause der dreiköpfigen Familie in Artà zu leichten Überschwemmungen. "Das war schön nach dem Putzen", so Jenny Thiesen ironisch. Kaputtgegangen sei aber nichts.

Immerhin: In den Geschäften der Auswanderer ist alles heil geblieben. Am meisten Wasser hatte sich auf der Terrasse des Lokals Happy Schnitzel gesammelt. "Die musste entwässert werden", so Jenny Thiesen. Über der Boutique in Cala Millor ist noch eine Art Vordach. Daher blieb das Lokal verschont.

Arbeiten und leben zusammen: Jenny und Achim Thiesen. / Bendgens

So ist Jenny "Delüx" auf Mallorca durchgestartet

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor über 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde.

Schon seit Juni 2023 betreibt das Paar neben dem Kombi-Geschäft in Cala Millor zudem in Artà ein Gemeinschafts-Geschäft, bei dem Produkte der Klamotten-Boutique und des Schuhladens zusammen angeboten werden. Wenige Monate später, im Oktober 2023, eröffneten die Thiesens in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel". Zuletzt haben sie dort auch Wein-Tastings angeboten.